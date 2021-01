Radurlaub? Campingplatz? War mal so eine Idee, im Mai. Der Sommer hat gezeigt: Am Ende wird man reumütig zu der Urlaubsform zurückkehren, die einem schon immer die liebste war.

Von Stefan Fischer

Wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Also natürlich nicht diejenigen, die immer nur rumtrödeln, alles verpassen und dann erst recht planlos in die Röhre schauen. Nein, die nicht. Aber jene, die Geduld aufbringen. Richtig viel Geduld. Nicht nur ein paar lächerliche Wochen lang bis zum Ende eines Lockdowns, der ohnehin lediglich den Countdown einläutet bis zum darauffolgenden nächsten Lockdown.

Nein, die Rede ist von jener Geduldsspanne, die am Beginn dieses Jahres schon das kommende ins Visier nimmt. Denn dann wird sich das Ausharren rechnen. Was sind die Ungeduldigen gerannt im vergangenen Jahr, erst in die Fahrradgeschäfte, dann in die Autohäuser und schließlich in die Sportfachgeschäfte. Haben nacheinander wie besinnungslos Räder gekauft und Wohnmobile und Tourenski.

Mit dem Rad sind sie dreimal ins Büro gegurkt und dann doch wieder ins Auto gestiegen oder gleich im Home-Office geblieben. Radurlaub? War mal so eine Idee, im Mai. Aber dann, hey: ein eigenes Wohnmobil! Aber, hey: im August Stau vom Brenner bis in die Toskana, blöde Nachbarn am Campingplatz, und nach zwei Tagen riecht es wie im Pumakäfig. Und die Tourenski? Morgens auf der Piste, Gedränge wie im Wiesnzelt, nach acht Stunden Stop-and-go und lächerlichen 50 Höhenmetern im Anstieg bricht die Dunkelheit herein, Zeit zur Umkehr.

Wer gerne Rad fährt, Skitouren geht und im Wohnmobil verreist, der wusste das vor der Pandemie bereits. Die anderen? Kehren reumütig als Kunden zu Tui, DER und FTI zurück. Und gestehen sich 2022 endgültig ihre Fehlinvestitionen ein. Dann schlägt die Stunde der Geduldigen. Denn dann gibt es günstig, weil gebraucht und dennoch kaum benutzt: Fahrräder, Wohnmobile, Tourenski. Und die große Freiheit obendrauf. Die anderen sind schließlich alle auf Mittelmeer-Kreuzfahrt.