Weil die Welt entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse keineswegs immer wärmer wird, sondern vielmehr einer neuen Eiszeit entgegensieht, zumindest was das Zwischenmenschliche betrifft, rücken manche einstige soziale Randgruppen immer weiter in die Mitte. Die Singles zum Beispiel, die alleinstehenden Menschen also, vermehren sich in diesem Klima der Kälte beinahe so radikal wie die AfD-Wähler in Thüringen. Wobei - dies nur am Rande - AfD-Wähler der Online-Dating-Plattform Parship zufolge vor allem bei alleinstehenden Frauen ganz schlechte Karten haben. Ein viel schnellerer Weg aus dem Single-Dasein führt über eine Reise.

Die Reiseindustrie hat dies freilich längst erkannt und einen Markt daraus gemacht. Single- und Verkupplungs-Reisen gibt es mittlerweile jedenfalls wie Sand am Meer, von seriösen und weniger seriösen Anbietern, für die ungestümen Anfangszwanziger wie die desillusionierten Mittvierziger oder die immer sanfter alternden Pensionisten. Glaubt man wiederum der Studie einer britischen Großbank - und welcher Studie könnte man weniger Glauben schenken - funktioniert mittlerweile schon das Flugzeug wie eine große Partnerbörse. Einer von 50 Flugpassagieren verliebt sich demnach über den Wolken, womit pro Flug mit 200 Passagieren exakt zwei Paare entstehen. Bei jährlich rund 3,5 Millionen Flügen allein im Deutschen Luftraum dürften schon sehr bald alle fliegenden Singles unter die Haube gebracht sein.

Insofern ist es nur logisch, dass endlich auch die Betreiber anderer Verkehrsmittel auf den Zug der Partnervermittlung aufspringen. So hat die grüne Billigzuglinie Flixtrain kürzlich exklusive Flirt-Tipps für die Zugfahrt veröffentlicht, für den Flixflirt sozusagen. Laut einer Flirtexpertin seien Komplimente wie "toller Koffer" oder "cooler Mantel" keine billige Anmache, sondern ein blitzgescheiter Anbahnungsversuch. Außerdem eigne sich das Abteil wegen der größeren Privatsphäre perfekt zum Flirten. Ganz Mutige könnten ferner den Schaffner um eine "kreative Durchsage" bitten ("Die Dame in Abteil 13 hat einen tollen Koffer"). Nur sollte man sich dann nicht wundern, wenn man das Abteil bei der Rückkehr auch als Nicht-AfD-Wähler ganz für sich alleine hat.