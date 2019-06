18. Juni 2019, 18:52 Uhr Ende der Reise Ängstliche Urlauber

Viele Deutsche Urlauber fürchten sich davor, ihre Ausweise oder Tickets auf dem Küchentisch liegenzulassen. Und dann schleicht prompt die nächste Angst heran: den Zug oder das Flugzeug zu verpassen. Insofern können die Ferien nie erholsam werden.

Von Stefan Fischer

Sie wiegt nichts, man kann sie obendrein nicht vergessen beim Kofferpacken. Im Grunde also hätte man sie gut dabei - wenn sie denn nicht so lästig, so quälend wäre: die Angst. Sie ist ein deutscher Exportschlager, als German Angst weltweit geläufig. Als Gastgeschenk allerdings ungeeignet. Man kann sie als Tourist schwerlich abladen bei den Bereisten. Aus Gründen der Höflichkeit nicht, vor allem aber, weil man nicht herauskann aus seiner Haut und seine Angst so einfach eben nicht loswird.

Ist man erst einmal angelangt am Zielort, scheint das Schlimmste ohnehin bereits überstanden zu sein. Fahren die Deutschen in Urlaub, das haben Mitarbeiter eines Hotelkonzerns durch Befragung ihrer Gäste in Erfahrung gebracht, dann fürchten sie sich mehrheitlich davor, ihre Ausweise oder Tickets auf dem Küchentisch liegen zu lassen. Und weil sie zur Sicherheit noch ein siebtes Mal nachsehen, ob sie die Dokumente auch wirklich eingesteckt haben, schleicht sich prompt die nächste Angst heran: den Zug oder das Flugzeug zu verpassen.

Von der Angst, überfallen, beklaut oder übers Ohr gehauen zu werden, ist in dieser Umfrage indessen nicht die Rede. Sollten wir Deutschen tatsächlich ein entspannteres Verhältnis entwickeln zu unserem Liebsten, dem Geld? Es sieht nur auf den ersten Blick so aus. Vielmehr zählt nämlich zu den größten Sorgen auch, das sich selbst bewilligte Reisebudget nicht einzuhalten.

Mutmaßlich sind wir von den genannten Vorstellungen schon so beklommen, dass wir uns weitere Schreckensszenarien erst einmal gar nicht ausmalen können. Insofern können die Ferien auch nie erholsam werden, auch wenn man mal da ist und sich beim Sich-was-Gönnen einigermaßen am Riemen reißt. Denn dann dämmert einem unweigerlich, was noch alles passieren kann.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Boom des Deutschland-Tourismus noch einmal in einem anderen Licht. Wer an die Ostsee oder in die Alpen reist, braucht keinen Pass und bannt also womöglich nur die Gefahr, ihn daheim zu lassen. Oder er hat sein Flugticket tatsächlich vergessen und muss kurzfristig umdisponieren.