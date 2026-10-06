Elektroautos erleben in diesem Jahr einen Boom. Der Grund sind nicht nur die hohen Spritpreise. Sondern auch, dass man immer leistungsfähigere Stromer fürs Geld bekommt.

Wer Strom lädt kommt deutlich billiger weg als beim Tanken. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, den die zunehmende Zahl an E-Auto-Besitzern hat.

Wer in den vergangenen Monaten Diesel oder Superbenzin tanken musste, war nicht zu beneiden: Literpreise von 2,50 Euro für Diesel und 2,30 Euro für Benzin lasteten schwer auf Stimmung und Portemonnaies. Und sehr viel hat der Tankrabatt daran nicht geändert. Immer mehr Menschen in Deutschland und Europa entscheiden sich deshalb für E-Autos, auch wenn diese auf den ersten Blick noch relativ teuer in der Anschaffung sind.