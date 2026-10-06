Zum Hauptinhalt springen

ElektromobilitätE-Autos fahren günstiger

Lesezeit: 2 Min.

Wer Strom lädt kommt deutlich billiger weg als beim Tanken. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, den die zunehmende Zahl an E-Auto-Besitzern hat.
Wer Strom lädt kommt deutlich billiger weg als beim Tanken. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, den die zunehmende Zahl an E-Auto-Besitzern hat.
Jochen Tack/IMAGO/

Elektroautos erleben in diesem Jahr einen Boom. Der Grund sind nicht nur die hohen Spritpreise. Sondern auch, dass man immer leistungsfähigere Stromer fürs Geld bekommt.

Von Hans Gasser

SZ bei Google bevorzugen

Wer in den vergangenen Monaten Diesel oder Superbenzin tanken musste, war nicht zu beneiden: Literpreise von 2,50 Euro für Diesel und 2,30 Euro für Benzin lasteten schwer auf Stimmung und Portemonnaies. Und sehr viel hat der Tankrabatt daran nicht geändert. Immer mehr Menschen in Deutschland und Europa entscheiden sich deshalb für E-Autos, auch wenn diese auf den ersten Blick noch relativ teuer in der Anschaffung sind.

Zur SZ-Startseite

Autotest
:Kleine Stromer, groß in Form

Von wegen Einkaufswägelchen: VW ID.Polo, Cupra Raval und Škoda Epiq wollen nicht nur praktisch, sondern auch stylish sein. Wie fährt sich die neue Vier-Meter-Klasse?

SZ PlusVon Joachim Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite