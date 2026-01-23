In einem Kalksteintal einer kargen Wüstenlandschaft in Somalia lag über Jahrtausende ein stummer Zeuge aus dem All: der El-Ali-Meteorit, benannt nach dem nahen gleichnamigen Dorf in der Hiran-Region, nicht weit von der Grenze zu Äthiopien. Doch der Weltraumstein ist auf rätselhafte Weise verschwunden. Geblieben sind Berichte über Korruption und Schmuggler, Enthauptungen und islamistische Milizen. Und: Forscher, die begierig sind, dem Gestein seine kosmischen Geheimnisse zu entreißen. Denn er ist ein Schatz, anhand dessen sich die Geschichte des frühen Sonnensystems womöglich neu schreiben ließe.