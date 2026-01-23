In einem Kalksteintal einer kargen Wüstenlandschaft in Somalia lag über Jahrtausende ein stummer Zeuge aus dem All: der El-Ali-Meteorit, benannt nach dem nahen gleichnamigen Dorf in der Hiran-Region, nicht weit von der Grenze zu Äthiopien. Doch der Weltraumstein ist auf rätselhafte Weise verschwunden. Geblieben sind Berichte über Korruption und Schmuggler, Enthauptungen und islamistische Milizen. Und: Forscher, die begierig sind, dem Gestein seine kosmischen Geheimnisse zu entreißen. Denn er ist ein Schatz, anhand dessen sich die Geschichte des frühen Sonnensystems womöglich neu schreiben ließe.
Dem Geheimnis auf der SpurDer verschwundene Meteorit
Lesezeit: 4 Min.
Vor Jahrtausenden schlug ein Stein aus dem Weltraum in Somalia ein, die Menschen verehrten ihn lange. Doch vor ein paar Jahren wurde der Meteorit entwendet. Bis heute ist er verschollen.
Von Josef Scheppach
Dem Geheimnis auf der Spur:Das gefährliche Buch
Das „Necronomicon“ gilt als berühmtestes okkultes Werk. Aber gibt es die Sammlung von Zaubersprüchen und Beschwörungen überhaupt? Und was hat die Popmusik damit zu tun?
Lesen Sie mehr zum Thema