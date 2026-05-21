Sie waren auf der Jagd nach Kaninchen. Dabei entdeckten Jugendliche 1836 an den Hängen des Edinburgher Hausbergs Arthur’s Seat in einer verborgenen Nische 17 kleine Holzsärge. Aus einheimischer Kiefer kunstvoll geschnitzt und jeweils zehn Zentimeter lang sind die Schächtelchen. Manche der etwas älteren Objekte waren schon dabei, zu verrotten. In den Särgen befanden sich kleine menschenähnliche Figuren, die mit individueller Kleidung angetan waren.