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Dem Geheimnis auf der SpurDas Puppengrab

Lesezeit: 3 Min.

Von 17 je zehn Zentimeter langen Puppensärgen sind heute noch acht erhalten. Hat sie ein Mörder gebaut, um seine Taten zu verarbeiten?
Von 17 je zehn Zentimeter langen Puppensärgen sind heute noch acht erhalten. Hat sie ein Mörder gebaut, um seine Taten zu verarbeiten? National Museums Scotland

Im Jahr 1836 wurden bei Edinburgh Miniatursärge gefunden. Haben sie etwas mit einer Serie von Morden zu tun, die damals Schottland erschütterte?

Von Josef Schnelle

Sie waren auf der Jagd nach Kaninchen. Dabei entdeckten Jugendliche 1836 an den Hängen des Edinburgher Hausbergs Arthur’s Seat in einer verborgenen Nische 17 kleine Holzsärge. Aus einheimischer Kiefer kunstvoll geschnitzt und jeweils zehn Zentimeter lang sind die Schächtelchen. Manche der etwas älteren Objekte waren schon dabei, zu verrotten. In den Särgen befanden sich kleine menschenähnliche Figuren, die mit individueller Kleidung angetan waren.

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