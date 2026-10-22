Meist hört man sie schon, bevor sie da sind. Ein helles Surren von hinten, das ziemlich schnell näher kommt. Man selbst tritt gerade den steilen Forstweg hinauf, immer bemüht, den Puls im Zaum zu halten, der Schweiß rinnt, die Muskeln brennen. Da sind sie auch schon gleichauf, grüßen entspannt und ziehen vorbei – die E-Mountainbiker. Sie sehen nicht angestrengt aus. Ihre Körper-Ausmaße lassen vermuten, dass sie ohne den starken Motor heute kein Weißbier auf der Alm weit oben trinken könnten.