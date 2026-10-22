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Rose File Plus im TestE-Mountainbike? Ich doch nicht. Oder doch?

Lesezeit: 4 Min.

Auf der ersten Alm: Mit dem Rose File Plus erreicht man sie schneller als erwartet.
Auf der ersten Alm: Mit dem Rose File Plus erreicht man sie schneller als erwartet.
Hans Gasser

Normalerweise ist unser Autor aus Überzeugung nur mit Muskelkraft in den Bergen unterwegs. Jetzt hat er ein leichtes Elektrorad ausprobiert. Und war überrascht.

Von Hans Gasser

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Meist hört man sie schon, bevor sie da sind. Ein helles Surren von hinten, das ziemlich schnell näher kommt. Man selbst tritt gerade den steilen Forstweg hinauf, immer bemüht, den Puls im Zaum zu halten, der Schweiß rinnt, die Muskeln brennen. Da sind sie auch schon gleichauf, grüßen entspannt und ziehen vorbei – die E-Mountainbiker. Sie sehen nicht angestrengt aus. Ihre Körper-Ausmaße lassen vermuten, dass sie ohne den starken Motor heute kein Weißbier auf der Alm weit oben trinken könnten.

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