Mit dem Batterieantrieb in den Urlaub? Viele Autofahrer zögern noch. Da kommt ein neuer Reichweitenrekord gerade recht.

Von Joachim Becker

Nun ziehen die Blechkarawanen wieder in den Süden. Mancher Gespannfahrer mit Caravan mag dabei an Hannibal und dessen Elefanten denken. Denn Alpenpässe bringen Menschen, Tiere und Maschinen ans Limit. Und sie bringen Bergkönige hervor – ein Titel, der Urlaubsreisenden bisher versagt blieb. Dass so eine Hügelkette quer durch Europa auch ihre Vorteile hat, fand man vor etwa 130 Jahren heraus. Wo bitte lässt es sich besser durch Pfützen, Geröll und Haarnadelkurven jagen? Die Bilder von Bergrennen und Helden im Siegerkranz werden gerne vorgezeigt, um die glorreiche Geschichte der hiesigen Automarken zu belegen. Zumindest etwas, das sie den Herstellern aus China voraushaben.