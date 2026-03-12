Wer sich nach einem E-Bike umsieht, dürfte manchmal baff sein angesichts der Preise: Manche Modelle knacken die 10 000-Euro-Marke, und 5000 Euro für ein Pedelec scheinen beim Blick in Schaufenster und Kataloge fast schon normal zu sein. Der Durchschnittspreis von 2650 Euro, den der Fahrradverband ZIV für das Jahr 2024 angibt, dürfte mittlerweile deutlich höher liegen. Um Geld zu sparen, ist man schnell bei dem Gedanken: Warum nicht nach einem gebrauchten E-Bike Ausschau halten?