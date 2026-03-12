Zum Hauptinhalt springen

Gebrauchte Elektro-FahrräderWie erkennt man ein gutes gebrauchtes E-Bike?

Lesezeit: 5 Min.

Ein Rad für die Stadt – da muss man nicht mehrere Tausend Euro ausgeben. Ein gebrauchtes E-Bike tut es oft auch.
Ein Rad für die Stadt – da muss man nicht mehrere Tausend Euro ausgeben. Ein gebrauchtes E-Bike tut es oft auch. Josep Rovirosa; via www.imago-images.de/ Westend61

Wer ein günstigeres Rad kaufen will, findet auf dem Gebrauchtmarkt ein immer größeres Angebot. Besonders beliebt: zurückgegebene Leasingfahrräder. Worauf man beim Kauf achten sollte.

Von Stefan Weißenborn

Wer sich nach einem E-Bike umsieht, dürfte manchmal baff sein angesichts der Preise: Manche Modelle knacken die 10 000-Euro-Marke, und 5000 Euro für ein Pedelec scheinen beim Blick in Schaufenster und Kataloge fast schon normal zu sein. Der Durchschnittspreis von 2650 Euro, den der Fahrradverband ZIV für das Jahr 2024 angibt, dürfte mittlerweile deutlich höher liegen. Um Geld zu sparen, ist man schnell bei dem Gedanken: Warum nicht nach einem gebrauchten E-Bike Ausschau halten?

Zur SZ-Startseite

Fahrradtechnik
:Setzt sich ABS am E-Bike durch?

Antiblockiersysteme können helfen, Stürze zu vermeiden oder abzumildern. Die Technik funktioniert, aber noch sind die Systeme wenig verbreitet. Wie könnten Radler ihre eigene Sicherheit verbessern?

SZ PlusVon Peter Ilg

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite