Wer klimafreundlich sein will, muss Geld haben

Elektroautos sollten erschwinglich sein. Doch meist sind sie teure Spielzeuge einer technikverliebten Öko-Schickeria. Jetzt will die Politik auch noch den Umweltbonus reduzieren. Ist der Höhepunkt der Mobilitätswende hierzulande etwa schon erreicht?

Von Joachim Becker

Auf der Autobahn A5 sonntagsabends um halb neun. Am Ladepark Bruchsal herrscht eine Stimmung wie bei der Raubtierfütterung. Ein knappes Dutzend Autos mit Haifischgesicht drängt sich um vier Superschnelllader. Sie rangieren hin und her, denn es ist eng, und einige der E-Autos sind etwa fünf Meter lang. Fast eine Million Euro in Blech steht hier herum, keiner der Superstromer scheint viel älter als ein Jahr zu sein.