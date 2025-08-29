Zum Caravan-Salon in Düsseldorf präsentieren die Hersteller jetzt wieder neue Wohnmobil-Modelle. Aber wo sollen die denn alle hin?

Von Marco Völklein

Ob kompakter Campingbus für zwei Personen oder luxuriöser Wohnmobilriese mit ausziehbaren Seitenwänden und geräumiger Garage im Heck: Auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, der größten Campingmesse der Welt, zeigen die Hersteller auch in diesem Jahr wieder die Neuheiten aus der Campingbranche. Der Urlaub im mobilen Heim liegt im Trend: Zuletzt hatte die Zahl der in Deutschland zugelassenen Reisemobile die Marke von einer Million überschritten; seit dem Jahr 2018 hat sich der Wert damit in etwa verdoppelt. Und das Wachstum dürfte weiter anhalten.