Ob kompakter Campingbus für zwei Personen oder luxuriöser Wohnmobilriese mit ausziehbaren Seitenwänden und geräumiger Garage im Heck: Auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, der größten Campingmesse der Welt, zeigen die Hersteller auch in diesem Jahr wieder die Neuheiten aus der Campingbranche. Der Urlaub im mobilen Heim liegt im Trend: Zuletzt hatte die Zahl der in Deutschland zugelassenen Reisemobile die Marke von einer Million überschritten; seit dem Jahr 2018 hat sich der Wert damit in etwa verdoppelt. Und das Wachstum dürfte weiter anhalten.
Campingtourismus
- Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf präsentieren Hersteller neue Wohnmobil-Modelle, während die Zahl der zugelassenen Reisemobile in Deutschland seit 2018 auf über eine Million verdoppelt hat.
- Gerade zur Hochsaison sind viele Campingplätze ausgebucht und Stellplätze an schönen Orten oft längst belegt, obwohl Reisemobilurlauber im Schnitt 50 Euro pro Übernachtung in Kommunen ausgeben.
- Bürokratische Hürden verzögern den Bau neuer Stellplätze oft um vier bis fünf Jahre, während viele Besitzer ihre Wohnmobile lieber kostenlos am Straßenrand abstellen.
Zum Caravan-Salon in Düsseldorf präsentieren die Hersteller jetzt wieder neue Wohnmobil-Modelle. Aber wo sollen die denn alle hin?
Von Marco Völklein
