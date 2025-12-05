„Ciel“ ist das französische Wort für Himmel. Und auch wenn Ciel zugleich eine Mineralwassermarke von Coca-Cola ist, also das Himmlische gewissermaßen verwässert: Im kürzlich eröffneten Luxushotel Ciel Dubai Marina kommt man als Tourist den Wolken so nah wie sonst in keinem anderen Hotel. Zumindest an einem Ort, der nur den Touristen gehört.
HotelsWer hat das Höchste?
Lesezeit: 2 Min.
Im albernen Wettlauf um den Titel „höchstes Hotel der Welt“ präsentiert Dubai einen neuen Kandidaten: das Ciel. Und überbietet damit sich selbst.
Von Gerhard Matzig
Dubai:Sport in der Wüste
Joggen, Radeln, Kajakfahren – Dubai soll nun auch ein Ziel für Outdoorfans sein. Ein schweißtreibender Selbstversuch.
Lesen Sie mehr zum Thema