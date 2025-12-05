Zum Hauptinhalt springen

Lesezeit: 2 Min.

82 Stockwerke, mehr als eintausend Zimmer und Suiten, 377 Meter hoch: das neue Hotel in Dubai.
82 Stockwerke, mehr als eintausend Zimmer und Suiten, 377 Meter hoch: das neue Hotel in Dubai. (Foto: Ciel Dubai Marina)

Im albernen Wettlauf um den Titel „höchstes Hotel der Welt“ präsentiert Dubai einen neuen Kandidaten: das Ciel. Und überbietet damit sich selbst.

Von Gerhard Matzig

„Ciel“ ist das französische Wort für Himmel. Und auch wenn Ciel zugleich eine Mineralwassermarke von Coca-Cola ist, also das Himmlische gewissermaßen verwässert: Im kürzlich eröffneten Luxushotel Ciel Dubai Marina kommt man als Tourist den Wolken so nah wie sonst in keinem anderen Hotel. Zumindest an einem Ort, der nur den Touristen gehört.

