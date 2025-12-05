„Ciel“ ist das französische Wort für Himmel. Und auch wenn Ciel zugleich eine Mineralwassermarke von Coca-Cola ist, also das Himmlische gewissermaßen verwässert: Im kürzlich eröffneten Luxushotel Ciel Dubai Marina kommt man als Tourist den Wolken so nah wie sonst in keinem anderen Hotel. Zumindest an einem Ort, der nur den Touristen gehört.