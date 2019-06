5. Juni 2019, 18:51 Uhr Dokudrama über den Mout Kenya Kino mit Messner

Von Hans Gasser

Der Yakauftrieb wird diesen Sommer ohne Reinhold Messner und Publikum stattfinden, weil zu viel Schnee liegt. Aber am 1. August wird der zum Bergfilmer avancierte Messner in der Tennishalle in Sulden sein Regiedebüt zeigen: "Still alive", ein Dokudrama über eine Rettungsaktion am Mount Kenya vor 50 Jahren. Karten an der Abendkasse.