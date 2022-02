Mit dem Interrail-Pass Europa kennenlernen: Heranwachsende warten am Berliner Hauptbahnhof auf einen Zug, der sie in eine weitere Stadt bringt.

Die EU verschenkt in diesem Jahr 70 000 Interrail-Tickets an 18-Jährige. Die Bewerbungsfrist beginnt im April. Es gibt einige Neuerungen.

Von Stefan Fischer

Die EU-Kommission schickt in diesem Jahr besonders viele junge Menschen auf Reisen: Anstatt wie bislang 60 000 Bahnfahrkarten stehen heuer über das Jugendreiseprogramm "DiscoverEU", das 2018 erstmals aufgelegt worden ist, 70 000 Tickets zur Verfügung. Das gab Mariya Gabriel bekannt, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend.

Es handelt sich bei diesen Fahrscheinen um Interrail-Pässe, die es den Inhabern ermöglichen, innerhalb von 30 Tagen eine bestimmte Zahl an Zugfahrten in weiten Teilen Europas zu unternehmen. Das Ticket gilt in der gesamten EU mit Ausnahme von Malta und Zypern, außerdem in Bosnien und Herzegowina, Großbritannien, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, der Schweiz, Serbien und der Türkei.

DiscoverEU ist Teil des Erasmus-Plus-Programms und mit einem Budget von 29 Millionen Euro ausgestattet, finanziert vom Europäischen Parlament. Bewerben um eines der Tickets können sich 18-jährige EU-Bürger sowie, das ist neu in diesem Jahr, Gleichaltrige aus Island, Norwegen, Liechtenstein, Serbien, Nordmazedonien und der Türkei. Sie müssen dafür ein halbes Dutzend Fragen zur europäischen Geschichte und Kultur beantworten. Die Europäische Kommission wählt auf Basis der Antworten unter den Bewerbern die Gewinner der Tickets aus. Sie haben dann von Juli an ein Jahr Zeit, ihre Reise anzutreten.

Wer eine solche Fahrkarte erhält, kann einen Gutscheincode anfordern. Freunde und Familienmitglieder erhalten damit einen zehnprozentigen Rabatt auf Interrail-Tickets, wenn sie DiscoverEU-Reisende begleiten wollen. Start der aktuellen Bewerbungsrunde ist am 7. April, sie dauert von da an zwei Wochen. Auf Bewerber aus Deutschland werden mutmaßlich reichlich 10 000 Tickets entfallen, auf jene aus Österreich etwa 1200. In der letzten Bewerbungsrunde im vergangenen Oktober haben circa 55 000 18-Jährige aus Deutschland und annähernd 10 000 aus Österreich teilgenommen.

Die Gewinner der DiscoverEU-Pässe werden, auch das ist neu, erstmals eine Karte erhalten, die ihnen Ermäßigungen auch für Lebensmittel-Einkäufe bietet, um die Reise leichter erschwinglich zu machen. Aber auch gewöhnliche Interrail-Tickets bieten eine ganze Reihe von Vergünstigungen, darunter für Unterkünfte, Eintritte, Stadttouren, Restaurants, Fahrradverleih und Gepäckaufbewahrung.

Darüber hinaus wird eine Online-Plattform für DiscoverEU-Teilnehmer eingerichtet, die es ihnen ermöglicht, miteinander in Verbindung zu bleiben. Ziel des Programms ist es, Heranwachsende dabei zu unterstützen, "unabhängiger zu werden, ihre sozialen Kompetenzen zu perfektionieren und sich die europäischen Werte zu eigen zu machen", wie es in den Informationen des Unternehmens Interrail Eurail zu dem DiscoverEU-Programm heißt.

Die EU-Kommissarin Gabriel betont überdies, dass Inklusion ein wichtiger Bestandteil des Programms sei. So würden beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Problemen gezielt unterstützt und könnten auf ihren Reisen begleitet werden.