Von Eva Dignös

Mit dem Neun-Euro-Ticket war im Sommer fast ganz Deutschland in Deutschland unterwegs: Mehr als 50 Millionen Tickets wurden verkauft, weitere zehn Millionen Menschen bekamen es über ihr ÖPNV-Abo. Es wurde genutzt für Fahrten in der Stadt und übers Land, an den See und in die Berge - und für Reisen quer durch Deutschland, weil es eine günstige Alternative zum Auto war, weil man sich keine Gedanken mehr über den richtigen Fahrschein machen musste und weil sich Strecken entdecken ließen, bei denen die Fahrt selbst schon ein Erlebnis ist.