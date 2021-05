An Oder und Neiße entlang gibt es Schlösser, unaufdringlich-liebliche Natur und die Erkenntnis: In der Ereignislosigkeit kann Erholung liegen.

Von Cornelius Pollmer

Es ist ein dramaturgisches Wagnis, eine Reise mit einem absoluten touristischen Höhepunkt zu beginnen, zumal eine Reise mit dem Rad. Was soll noch kommen nach einem Janz-weit-draußen-Juwel wie Bad Muskau? Was soll noch reizen nach diesem Schloss, das über einen sattgrünen "Pleasureground" in eine Parkanlage ausläuft, ein gartenbauliches Gesamtkunstwerk, dessen Gestaltung der geborene Hermann und spätere Fürst von Pückler-Muskau völlig zu Recht als "That meines Lebens" bezeichnete?

Von dort also geht es an Neiße und Oder nach Norden, auf eine Reise am Rande Deutschlands wie der Welt. Man erlebt, neben unaufdringlich-lieblicher Natur, auf dieser Reise vor allem das Verschwinden. In Rothenburg warten leere, depressive Busse mit unnötig großen Ordnungsziffern auf Fahrgäste. In Lodenau heißt ein Gasthof Bergschenke - weit und breit ist kein Berg zu sehen. In Klein Priebus wird man gar Zeuge des Aussterbens. Ein paar wehmütige, lebensschöne Altchen feiern im Neisse-Treff mit Fassbier und Polka die, nein: ihre Jugend.

So geht es immer weiter, vorbei an Formationen von Kiefern, die einem nur manchmal beunruhigend soldatisch erscheinen. Zwischen den leisen Wäldern, immer wieder: stille Orte. Erholung in der Ereignislosigkeit zum Beispiel der Stadt Forst, wieder ein wartender Bus, Linie 853, wieder keine Passagiere.

Man sieht später städtische "Firmenwegweiser", unter denen keine Einträge mehr stehen. Man sieht Gebäude, so dermaßen vergessen, dass sie nicht mal gesprengt werden. Man sieht, im ständig nahen Polen, Drive-throughs für Zigaretten, Tanken, Tierfutter. Alles, wirklich wahr: "billigstens". Dann wieder, mitten im Nichts, das barockisierte Zisterzienserkloster Neuzelle; der "Michael-Jackson-Spielplatz" in Ratzdorf; aber auch die unheimlich verlassene, unheimlich spannende DDR-Planstadt Eisenhüttenstadt. So weites, so schönes, abgründiges Randland. Es ist dann gar nicht mal Bad Muskau, das am deutlichsten in Erinnerung bleibt.