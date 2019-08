Der warme Sommer hat offenbar viele Gäste an die deutsche Küste gelockt. Das Land Niedersachsen verzeichnet mit 1,7 Millionen Übernachtungsgästen ein Plus von 8,2 Prozent. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen stieg um 11,3 Prozent im Vergleich zum Juni 2018 auf über fünf Millionen. Die angebotenen Schlafgelegenheiten waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes zu fast 42 Prozent ausgelastet. Starke Zuwächse bei den Übernachtungen gab es demnach in den Reisegebieten an der Nordseeküste und auch in der Lüneburger Heide.