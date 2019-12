Rund drei Monate nach der Thomas-Cook-Pleite will die Bundesregierung bessere Insolvenzschutzmöglichkeiten prüfen. Dazu werde noch in diesem Jahr die Expertise einer Beratungsfirma eingeholt, heißt es in einem Schreiben der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium, Rita Hagl-Kehl. Die maximale Versicherungsdeckung liegt in Deutschland bei 110 Millionen Euro. Der Versicherer Zurich steht in Deutschland für Schäden gerade, die Reisenden aus der Thomas-Cook-Pleite entstanden sind. Dem Unternehmen wurden aber bis Anfang November bereits Schäden von 250 Millionen Euro gemeldet. Viele Kunden dürften also auf ihren Kosten sitzen bleiben. "Im schlimmsten Fall kommt es jetzt zu einer Staatshaftung", sagte der tourismuspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Marcel Klinge. Alle Steuerzahler müssten dann für den ausgefallen Urlaub von anderen zahlen.