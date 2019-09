Artikel per E-Mail versenden

Um den Massentourismus einzudämmen, hat der Bund Naturschutz in Oberstdorf vorgeschlagen, die Parkgebühr für Tagestouristen auf 100 Euro anzuheben. "Weniger, aber bewusster agierende Tagesgäste würden kommen und die Natur und Lebensräume nicht übernutzen", sagte Michael Finger, Vorsitzender der Ortsgruppe Oberstdorf des Bundes Naturschutz. Derzeit bezahlen Besucher auf den Parkplätzen in der Urlaubsregion Oberstdorf etwa vier bis sechs Euro pro Tag. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz (CSU) hält den Vorschlag für eine "absurde Idee". Das Allgäu lebe zu einem erheblichen Teil von den Tagesgästen. "Die Problematik muss durch ein besseres Angebot an innovativen ÖPNV-Konzepten gelöst werden, nicht durch drakonische Parkplatzgebühren", sagte der Landratskandidat Michael Käser (FDP).