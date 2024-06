Von Josef Scheppach

Am zweiten Januarsonntag 1891 bahnen sich Pferdeschlitten ihren Weg durch den Pulverschnee des Grunewalds. Die Lustpartie endet am Jagdschloss. Damen in Pelzen und Männer in Gardeuniform eilen ins Innere des pittoresken Renaissance-Anwesens im Südwesten Berlins. Die neun Männer und sechs Frauen gehören der kaiserlichen Hofgesellschaft an. Eine illustre Runde aus Freiherren, adligen Damen, einem Schwager des Kaisers sowie der ältesten Schwester seiner Majestät. Es wird fürstlich getafelt. Man tanzt und trinkt Champagner. Auf Contenance und Etikette wird verzichtet. Die Stimmung steigt, und das Treiben wird zu einer wollüstigen Swingerparty. Jeder darf mit jedem. Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Sex zu dritt, alles ist erlaubt.