10. Juli 2019, 18:50 Uhr Dessertfestival Süßes Istrien

Von Hans Gasser

In der slowenischen Adriastadt Koper findet am 28. und 29. September das internationale Festival der Süßspeisen und Süßwaren statt, die größte derartige Veranstaltung in Slowenien. Man kann in der ganzen Altstadt traditionelle Süßspeisen wie Hroštola und Fritula, probieren. Überdies bieten auch viele ausländische Konditoren ihre Kreationen an. (sladka-istra.si/en)