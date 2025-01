Von Josef Scheppach

Die Leipziger Popband Die Prinzen hat den Wunsch so vieler wunderbar besungen: „Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer.“ Mehr als „nur“ Millionär ist Elon Musk. Der US-Unternehmer ist mit 421,2 Milliarden Dollar (Stand Januar 2025) laut Forbes der reichste Mensch der Welt. Und doch gibt es jemanden, der ihn in den Schatten stellt: Der wenig bekannten Billionär war König von Mali im 14. Jahrhundert, er hieß Mansa Musa – und gilt als der reichste Mensch, der je gelebt hat.