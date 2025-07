Dem Geheimnis auf der Spur Schlaf über Jahrtausende hinweg 31. Juli 2025, 13:55 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Der Mann aus der Eisenzeit scheint noch immer zu ruhen: Seine friedlichen Gesichtszüge sind erstaunlich gut erhalten. (Foto: imago stock&people/imago/robertharding)

1950 wurde in Dänemark eine Moorleiche in nahezu perfektem Zustand entdeckt. Was mag einst mit dem Mann geschehen sein? Und warum ist er weltberühmt?

Von Florian Welle

