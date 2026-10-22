Die Riviera gilt als die eleganteste Region am Mittelmeer. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts war davon noch wenig zu sehen. Wer hat die wilde Landschaft zum grünen Paradies gemacht?

Klaus und Erika Mann priesen die Riviera: „Diese Küste, zwischen Ventimiglia und Marseille, mit solcher Sonne, solcher milden Luft, mit solchem Meer, solchen Blumen und einer so reizvollen Bevölkerung, die sich auf die Gastfreundschaft als Geschäft versteht, musste ein großer Menschenmagnet sein. So wurde sie eine Zeitlang zur elegantesten Küste der Erde“, schrieben sie 1931. Bereits Anfang der 1820er Jahre gab es in Nizza oberhalb des Strands die Promenade des Anglais. Alexandre Dumas erklärte den Ort 1851 zu einer quasi englischen Stadt, in der man nur gelegentlich jemanden von hier treffe.