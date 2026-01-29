Was so ein bisschen Schneefall verändern kann. Unter einem winterlichen Mantel liegt sie da, die Regina, die Königin der Dolomiten. Gerade rechtzeitig, wenige Tage, bevor sie wieder auf ihren Thron steigen soll, bei den Olympischen Spielen. Schneefall ist in Cortina d’Ampezzo in dieser Saison fast schon eine Sensation, wie überhaupt in den Regionen südlich des Alpenhauptkamms. Cortina rettet in solchen Jahren ein Sonnenversprechen. Aber in diesem Winter, wo es darauf ankommt, wäre mehr Niederschlag hilfreich gewesen. Im November ein paar Zentimeter, in der Weihnachtszeit noch einmal, zwischenzeitlich ging schon die Sorge um, dass es die grünsten Winterspiele der Geschichte werden könnten. Zumindest, was den Untergrund angeht.