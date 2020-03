Die Corona-Pandemie führt in vielen Ländern zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Tausende sitzen an ihrem Urlaubsort fest: Hotels werden von einem auf den anderen Tag geschlossen, Flüge gestrichen. Wir haben Sie, unsere Leserinnen und Leser, gefragt, wie die Angst vor dem Virus Ihren Urlaub prägt, welche Erlebnisse Sie mit Einheimischen oder Mitreisenden hatten oder bei dem Versuch, nach Hause zurückzukommen. Seit Montagnachmittag haben uns viele Geschichten erreicht - hier veröffentlichen wir eine erste Auswahl.

"Ich bin am 8. März nach Vietnam zu einem zweiwöchigen Urlaub gereist, im Glauben, dass es nicht so eskalieren würde. Hier in Vietnam werden wir seit einigen Tagen an den meisten Hotels abgewiesen als Deutsche. Inlandsflüge werden abgesagt oder verschoben, Planungen sind kaum mehr möglich. Die Gastfreundschaft der Vietnamesen hat sich ins Gegenteil verkehrt. Seit vorgestern versuche ich, meinen Rückflug vom 22. März auf den 18. oder 19. vorzuverlegen. Ich wollte von Saigon über Kuala Lumpur und Schiphol nach Berlin-Tegel. Meine Buchungsplattform hat die Hotline abgeschaltet. Aus mir unerfindlichen Gründen kann ich dort im Onlinesystem nicht umbuchen. Die Fluglinie bietet an, Flüge ohne Extrakosten umzubuchen, leider ist das im Onlinesystem wegen der 'Ticketbedingungen' aber leider auch nicht möglich. Die Hotline ist abgeschaltet, auf E-Mails wird nicht reagiert, das Kontaktformular auf der Website ist abgeschaltet. Ich sitze jetzt mit Gesichtsmaske (ab jetzt im öffentlichen Raum vorgeschrieben) am Flughafen in Da Lat und stelle mich auf einige Tage ohne Dusche und Übernachten am Flughafen ein. Wie hieß dieser Film noch mal...?" (Magnus K., 31 Jahre)

"Nach einer einwöchigen Rundreise durch Andalusien sind mein Mann und ich in Nerja gestrandet. Wir bewohnen seit Samstag ein Airbnb-Apartment und dürfen es seit Sonntagmorgen nur noch zum Einkaufen verlassen. Die Polizei achtet stark darauf, dass die Ausgangssperre eingehalten wird. Die Situation ist sehr bedrückend. Ich habe große Angst, dass unser Flug nach Hause am kommenden Sonntag annulliert wird. Wir haben Montagmorgen mit unserer Fluglinie telefoniert, um einen früheren Flug zu bekommen, leider ohne Erfolg. Auch über ein Mitfahrerportal versuchen wir unser Glück, bisher ohne Ergebnis. Ich wünsche jedem Urlauber eine schnelle Heimfahrt und würde mir mehr Unterstützung durch die Fluglinie wünschen." (Britta S.)

"Wir sind auf den Philippinen gestrandet. Manila ist 'locked down', keiner darf hier rein oder raus, überall Militär. Seit 20 Uhr am Montag gilt eine Ausgangssperre. Nun müssen wir sehen, wie wir wieder nach Hause kommen. Das Reisebüro versucht verzweifelt, einen Flug zu bekommen. Die deutsche Botschaft in Manila ist geschlossen. Wir sind mit dem Nerven am Ende." (Andreas S.)

"In Finnland hatte ich keine Angst vor dem Virus, es war nicht greifbar und die Zustände in Deutschland nicht vorstellbar. Der Auslandsaufenthalt war ein Teil meiner Ausbildung im Gesundheitsbereich und wurde aufgrund des Coronavirus abgebrochen. Als dies bekannt wurde, habe ich beschlossen, in Estland noch wenige Tage zu entspannen, was jedoch unmöglich war, als hier Gesundheitskontrollen eingeführt, die Grenzen geschlossen und die Fährverbindungen nach Helsinki gestrichen wurden. Nun bin ich selber in einer Ausnahmesituation, bedingt durch die Ungewissheit über meine Heimreise. Ich kann nicht ausschließen, dass ich mich nicht auch infizieren könnte, Angst davor habe ich jedoch nicht. Im Vordergrund steht die Sorge um meine Familie in Deutschland und den Verlauf der nächsten Tage." (Annelie S., 19 Jahre)

"Ich bin auf La Réunion und versuche, heute Abend nach Hause zu kommen über Paris nach München. Bis Sonntag war hier eigentlich noch alles entspannt, zumal es auf der Insel offiziell nur wenige Fälle gibt. Mit Umsetzung der Maßnahmen von Präsident Macron, d.h. Schließen aller öffentlichen Gebäude, Museen usw. und ab heute einer Ausgangssperre ist natürlich jegliches Urlaubsfeeling weg. Informationen über Flugreisen nach Hause gibt es aber quasi nicht. Irgendwie ist sowieso nicht ganz klar, wie genau die Ausgangssperre kontrolliert wird, die in Kürze beginnt. Kleine Lebensmittelgeschäfte sind schon zu, die Straßen aber sonst leer. Ich bin zwar in der App vom Auswärtigen Amt angemeldet, aber die Informationen sind noch von Freitag, also völlig veraltet... Zum Glück spreche ich Französisch, so daß ich mich selbst halbwegs um Infos kümmern kann. Die Maßnahmen hier finde ich angemessen, zumal ich bisher nicht das Gefühl hatte, daß sich die Leute hier der Gefahr für das Leben der Älteren und einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems durch Corona bewusst waren. Allerdings hätte man schon früher Einreisende kontrollieren können. Das macht man aber erst seit gestern...." (Oliver S., 40 Jahre)

"Ich reise gerade mit zwei Freunden durch Japan und hier scheint die Lage sehr viel entspannter als in Deutschland und Europa insgesamt. Leider sind viele Sehenswürdigkeiten geschlossen, aber sollten in den nächsten Tagen wieder öffnen. Die Hotels sind sehr günstig geworden. Also ich fühle mich im Moment hier sicherer als in Deutschland. Nur mache ich mir ein wenig Sorgen, dass unser Flug am 30. März gestrichen wird." (Oliver T.)

"Unser geplanter Erholungsurlaub auf Malta wurde zum Horror. Bis Donnerstag war alles in Ordnung, bis wir zufällig erfahren haben, dass alle Flüge ab sofort nach Deutschland eingestellt werden. Wir saßen fest. Zunächst versuchten wir unseren Urlaub noch so weit wie möglich zu genießen und hielten uns an die wechselnden Anweisungen der deutschen Botschaft, die scheinbar unterschätzt hatte, wie viele Deutsche sich tatsächlich auf Malta aufhalten, und die eingehenden E-Mails gar nicht bewältigen konnte. So sollten sich Pauschalreisende an ihren Veranstalter wenden, welcher zunächst nicht einmal wusste, dass Flüge gestrichen wurden, und uns nur auf unseren eigentlichen Abflugtag verwiesen hat. Wir wollten jedoch nur noch so schnell wie möglich nach Hause. Wir hängen immer noch fest. In einem Sammelhotel des Reiseveranstalters, mit ca. 200 Deutschen, vornehmlich älteren Mitgestrandeten. Infos von der Botschaft gibt es keine, auch der Veranstalter zuckt nicht. Wir mussten unser Hotel nach Ablauf der eigentlichen Zeit wechseln und haben jetzt drei Tage auf deren Kosten ein Zimmer in einem 4-Sterne-Hotel mitten im Nirgendwo. Wann wir zurückgeholt werden, ist fraglich, als junger fitter Mensch hat man da natürlich die schlechtesten Karten. Eins steht fest, nach Malta werde ich nie wieder zurückkehren, die Menschen versuchen, freundlich zu bleiben, aber die Regierung zwingt sie förmlich zur Ausbeutung der Touristen. Der Veranstalter versucht, alle Verantwortung von sich zu schieben, die Reiseleitung vor Ort war erst unfreundlich und heute hab ich sie schon gar nicht mehr gesehen. Ja, diese stehen vor einem wirtschaftlichem Totalschaden, ich aber auch. Ich bin 19 Jahre, Studentin in Leipzig, meinen Nebenjob im Hotelrestaurant hab ich durch die Umsatzeinbußen verloren, etwas Neues zu finden: aussichtslos." (Antonella P., 19 Jahre)

"Wir sind derzeit auf einer Rundreise in Namibia und Botswana. Wir haben vor zwei Tagen erfahren, dass wir nächsten Sonntag nicht von Windhoek zurückfliegen können, weil Namibia alle Flüge von und nach Deutschland für 30 Tage ausgesetzt hat. Wir sind derzeit noch in Botswana und wissen nicht, ob wir in zwei Tagen über die Grenze nach Namibia zurückreisen dürfen. Sonst läuft hier der Alltag aber ziemlich normal, alle Geschäfte haben geöffnet und die Bevölkerung ist sehr hilfsbereit mit Anrufen an der Grenze und der Zusage, dass wir gegebenenfalls auch zurückkommen können, falls die Grenze nach Namibia geschlossen wird. Derzeit haben wir keine Informationen, wann wir zurückfliegen dürfen. Die Airline ist aber sehr bemüht, damit eine Ausreise aller Urlauber hier möglichst bald erfolgen kann." (Susanne K.)

"Wir haben unseren Urlaub auf unserem Grundstück in Spanien verkürzt. Dazu haben wir (wir fahren mit dem eigenen Pkw) auf halber Strecke in Lyon ein Hotelzimmer gebucht. Als wir nun am Montag dort ankamen, wurde uns mitgeteilt, dass das Hotel auf behördliche Anordnung geschlossen werden musste. Das hieß: Im Auto schlafen." (Matthias K.)

"Vom Coronawahnsinn habe ich hier in Neuseeland zwar einiges durch Nachrichten und Familie mitbekommen, doch der Ernst der Lage wurde mir erst bewusst, als meine Eltern telefonieren wollten, um mir mitzuteilen, dass ich meinen geplanten dreimonatigen Aufenthalt in Spanien momentan vergessen kann. Das war Freitag, der 13. Am selben Tag habe ich das erste Mal in Neuseeland Präventionsmaßnahmen mitbekommen. So muss man zum Beispiel im Schwimmbad Abstand zum Mitarbeiter halten und die Hostels nehmen keine Reisenden mehr auf, die nach dem 1. März eingereist sind. In Hostels oder auf Facebook bricht eine Hysterie aus. Der Umgangston wird schärfer. Einige Backpacker weigern sich, in Quarantäne zu gehen. Kaum einer kann seine geplante Reise durchführen wie gewollt. Auch ich versuche, früher nach Hause zu kommen. Mein siebenmonatiger 'Work and Travel'-Aufenthalt geht anders zu Ende als erwartet. Ich kann einige Orte nicht mehr anschauen und viele Arbeitsplätze machen dicht. Mit dem Rückweg nach Hause hoffe ich wie so viele andere Reisende, dass mehr Ruhe einkehrt und wir gemeinsam mit unseren Familien die schwere unklare Zeit durchstehen. Fest steht, es gibt eine Zeit nach Corona." (Anna W., 18 Jahre)

"Zur Zeit bin ich mit zwei Freunden im Ägypten-Urlaub in Makadi Bay (nahe Hurghada). Unser Rückflug sollte am 23. März stattfinden, am Samstag sind wir angereist. Im Flugzeug mussten wir eine Gesundheitskarte ausfüllen, zudem wurde am Flughafen in Hurghada bei jedem Reisenden die Körpertemperatur gemessen. Im Hotel an sich ist von der ganzen Anspannung und dem Stress in der Heimat nichts zu merken. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre und die Stimmung ist gut. So wie in jedem normalen Urlaub auch. Heute erreichte uns durch das Auswärtige Amt die Nachricht, dass Ägypten alle internationalen Flughäfen im Land am Donnerstag schließt. Wir haben uns umgehend an unseren Reiseleiter gewandt. Dieser hat sich professionell um die Situation gekümmert. Etwas später am Abend haben wir einen Zettel von unserem Reiseveranstalter erhalten. Darauf stand, dass alle Deutschen kurzfristig nach Deutschland zurückgeschickt werden. Nun warten wir auf weitere Informationen zu unserem Rückflug." (Erik L., 19 Jahre)

"Hier eine positive Erfahrung: Wir sind seit zwei Wochen in Indonesien unterwegs, momentan sind wir auf Bali. Zu Beginn der Reise waren wir sehr verdutzt, dass das Flugzeug so wenige Menschen beförderte, dass jeder eine eigene Sitzreihe benutzen konnte. Die Zwischenlandung in Hongkong war sehr unheimlich. Ein menschenleerer Flughafen. In der Transitzone dann die Fiebermessung und nur Mitarbeiter mit Mundschutz, Handschuhen und Schutzbrillen. Etwas gruselig, da man dies von Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht gewohnt war. In Denpasar dasselbe, nur viel mehr Menschen. Jeder war angehalten, eine Aufenthaltskarte auszufüllen, für den Fall einer Ansteckung. Ab dann war alles entspannt. Die tägliche Medienberichterstattung zur Lage in Deutschland war kaum zu glauben, da man hier kaum etwas mitbekommen hat und das Virus so weit entfernt war. Dass aber weniger Touristen aufgrund von Corona in Indonesien waren, machte sich an den Attraktionen bemerkbar. Langes Anstehen und die Massen an sich fielen weg, was es für uns als Reisende natürlich angenehmer machte. Ein Tag nach dem Besuch auf den Gili-Inseln konnten wir auf Instagram lesen, dass die Gilis nun erstmal für Touristen geschlossen werden. Das war das erste Mal, dass Corona in Indonesien wirklich präsent war. Da sich die Lage in Deutschland bzw. Europa so zuspitzt, bleibt es die letzten Tage in Indonesien spannend, ob der Rückflug nach Zürich am Freitag klappt. Es war aber ein traumhafter Urlaub in einem einzigartigen Land mit bemerkenswerten Menschen. Der Zeitpunkt war perfekt, um die Massen zu umgehen und die Einheimischen ein bisschen mit unserem Aufenthalt finanziell zu unterstützen." (Saskia K., 30 Jahre)

"Ende Januar habe ich Deutschland mit dem Wohnmobil verlassen und bin, als frischer Rentner, langsam zum Überwintern an die Algarve gefahren. Seit drei Wochen bin ich in Portugal. Aktuell stehe ich auf einem Campingplatz in der Nähe von Sagres. Hier werde ich bleiben. Ich befinde mich in guter Gesellschaft, der Platz ist sehr weitläufig, jeder hat gute 100 Quadratmeter, so dass wir auch genügend Abstand haben. Familie und Freunde machen mich über WhatsApp verrückt, ich soll zurückkommen, aber sicherer als in Portugal kann ich wohl in keinem anderen europäischen Land sein. Vor etwa fünf Tagen gab es in ganz Portugal etwa 150 Coronafälle, davon sechs an der Algarve. Jetzt wird hier auch massiv Vorsorge getroffen, also denke ich, dass der Anstieg langsam erfolgen wird. Und dann kommt auch bald der Sommer. Aktuell sind es 18 bis 25 Grad. In Supermärkte kommt man nur noch, wenn jemand anderes rauskommt. Restaurants und Cafes sind teilweise geschlossen. Die Grenze zu Spanien ist geschlossen. Jegliche Freizeit- oder Sportaktivitäten am Strand sind verboten. Damit will man vermeiden, dass die Portugiesen, die jetzt zwangsweise freihaben, alle an den Strand fahren und sich dort anstecken. Hier neben mir stehen noch drei deutsche Wohnmobile, die alle keinen Zeitdruck haben und hier bleiben wollen. Uns geht es gut, mal sehen wie es weitergeht." (Robert L.)

