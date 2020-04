Wann werden wir wieder Sandburgen bauen? Urlauber am Strand bei Travemünde an der Ostsee vermutlich aus dem Jahr 1935.

Ratschläge zur Planung des Sommerurlaubs gehören nicht zwingend zu den Kernaufgaben einer EU-Kommissionspräsidentin, zumindest nicht in normalen Zeiten. Da die Normalität aufgrund der Corona-Krise jedoch selbst eine geradezu sabbaticalhafte Pause einlegt, war von Ursula von der Leyen zuletzt in der Bild am Sonntag sinngemäß zu lesen, man solle mit den Urlaubsplänen für den Sommer vorerst mal schön abwarten. Denn: "Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen", erklärte die Chefin der EU-Kommission. Und weil so eine dezidierte Aufforderung zum Innehalten mal eine echte Ansage ist, zumal im Land des Reiseeuropameisters, wurde sie von anderen Medien schnell aufgegriffen. Tenor: Von der Leyen rät von frühen Buchungen ab!