Wie kann man sich auf Reisen schützen?

Ankunft am Flughafen, und schon denkt man: So viele Menschen aus so vielen Ländern, ist das jetzt eine bedrohliche Situation? Nein, sagt René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt am Main und damit zuständig für medizinische Maßnahmen am Frankfurter Flughafen. Am Flughafen per se seien Reisende keinem höheren Corona-Risiko ausgesetzt als an anderen Orten. Denn das Virus wird nach allem, was bislang bestätigt ist, durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen. "Der typische Übertragungsweg der Covid-19 genannten Erkrankung ist nicht der über eine Türklinke wie beim Norovirus", sagt Gottschalk. "Eintrittspforten" seien beispielsweise die Bindehaut des Auges oder die Mundschleimhaut.