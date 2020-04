Das Coronavirus bremst das öffentliche Leben in ungekanntem Ausmaß aus, die Bewegungsfreiheit ist extrem eingeschränkt, Grenzen sind geschlossen.

Welche Reisebeschränkungen gelten?

Wegen der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung Mitte März eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen und sie bis mindestens 14. Juni verlängert. Kurz davor soll dann je nach Krisenlage über die Sommerferien entschieden werden, die in den ersten Bundesländern Ende Juni beginnen. Wer über Pfingsten eine Auslandsreise gebucht hat, kann aufgrund der Reisewarnung leichter kostenfrei stornieren. Schließlich werden mindestens in den nächsten Wochen keine normalen Reisen ins Ausland möglich sein. Mit der Reisewarnung wolle das Auswärtige Amt die weitere Ausbreitung des Virus minimieren und vermeiden, dass deutsche Urlauber erneut im Ausland stranden.

Auch im Inland sind derzeit noch keine Urlaubsreisen möglich, die Hotels dürfen höchstens Geschäftsreisende unterbringen. Außenminister Heiko Maas hat mehrfach deutlich gemacht, dass sich bisher keine Änderung dieser Situation abzeichnet: "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können."

Die Bundesregierung strebt bei Grenzöffnungen eine enge europäische Abstimmung an. Die österreichische Regierung setzt aber auch auf Vereinbarungen zwischen einzelnen Ländern, um etwa den Reiseverkehr zwischen Deutschland und Österreich zu ermöglichen. In Österreich sollen die Hotels bereits Ende Mai wieder öffnen. Das Nachbarland zählt neben Spanien, Italien, der Türkei und Griechenland zu den fünf beliebtesten Reisezielen der Deutschen.

Über die weltweit geltenden Beschränkungen informiert das Auswärtige Amt auf seiner Website in den Reise- und Sicherheitshinweisen für die jeweiligen Länder, noch aktuellere Informationen bieten bisweilen die Konsulate.

Die Außengrenzen der Europäischen Union sind abgeriegelt. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich auf ein vorläufiges Einreiseverbot. Diese Entscheidung soll zugleich dazu beitragen, die Binnengrenzen offener zu halten, an denen sich derzeit immer wieder lange Staus bilden. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, betrifft das Verbot alle Flüge und Schiffsreisen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der EU haben. Ausnahmen gibt es für Staatsangehörige Norwegens, der Schweiz, Liechtensteins, Islands sowie Großbritanniens. Die Bundespolizei informiert darüber, wer noch nach Deutschland einreisen darf und welche Dokumente dafür erforderlich sind.

Deutschland hat zudem selbst Einreiseverbote in Kraft gesetzt und strenge Grenzkontrollen eingerichtet. Betroffen sind die Übergänge zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und Luxemburg, ebenso Flüge aus den fünf genannten Ländern sowie aus Spanien und Italien. Deutsche Staatsangehörige hätten "selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Das Gleiche gilt für Berufspendler und Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung und Wohnsitz in Deutschland. Entsprechende Dokumente müssen bei der Einreise vorgelegt werden. Andere Reisende dürfen nicht mehr ins Land. Seit 10. April müssen Heimkehrer zudem für zwei Wochen in häusliche Quarantäne.

Auch die Ausreise aus Deutschland in Nachbarländer wird immer schwieriger: Polen, Tschechien und Dänemark haben strikte Regeln beschlossen, so dass Reisende ohne triftigen Grund gar nicht mehr ins Land gelassen werden. In die Schweiz dürfen nur noch Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel oder beruflichen Einreisegründen. In Österreich wird an der Grenze zu Deutschland ein ärztliches Attest verlangt: Nur wer nachweist, dass er nicht mit Sars-CoV-2 infiziert ist, darf ins Land. Ausnahmen gibt es für Österreicher und Personen mit Wohnsitz im Land - zudem gilt eine Ausgangsbeschränkung.

Außerdem einigten sich die deutsche Bundesregierung und die Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus auf Verbote und Ausgangsbeschränkungen - Bayern hat darüber hinaus eigene strenge Auflagen verhängt.

In welchem Zeitraum sagen Veranstalter derzeit Reisen ab?

Man habe beschlossen, "den größten Teil aller Reiseaktivitäten auszusetzen, einschließlich Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Hotelbetrieb", teilte der Tui-Konzern mit - und das weltweit. Zunächst galt der Stopp bis Ende März, inzwischen hat Tui Deutschland sämtliche Reisen bis zum 15. Mai abgesagt.

Die Tui informiert auf ihrer Homepage über ihre Vorgehensweise. Buchungen würden "proaktiv storniert" und die Kunden darüber informiert, chronologisch nach Abreisedatum.

Auch die FTI-Group (FTI Touristik, 5vorFlug, BigXtra und LAL Sprachreisen), DER Touristik (Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen) und Alltours sowie Schauinsland Reisen haben alle Reisen bis 15. Mai gestriche; Studiosus bis 17. Mai. Wikinger Reisen und Gebeco streichen Reisen bis Ende Mai.

Werden Pauschalreisen und Flüge vom Veranstalter storniert, muss der Preis nach bislang geltendem Recht erstattet werden. Das allerdings wird sich in Zukunft möglicherweise ändern. In der Branche gab es zuletzt massive Forderungen, Gutscheine anstelle von Erstattungen zu erlauben, um die finanzielle Belastung für die Unternehmen zu reduzieren. Am 2. April hat das "Corona-Kabinett" der Bundesregierung nun eine entsprechende Regelung auf den Weg gebracht, die allerdings noch von der EU-Kommission gebilligt werden muss - und diese zeigte sich wenig angetan von dem Vorschlag. Demnach muss der Reisepreis künftig nicht mehr umgehend erstattet werden. Stattdessen sollen den Angaben zufolge Gutscheine zulässig sein. Sie wären bis Ende 2021 befristet und sollen für alle Tickets und Reisen gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden. Hat der Kunde seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten.

Solange es keine EU-Entscheidung gibt, bleibt der Gutschein freiwillig. Einige große Veranstalter wie Tui, FTI oder DER Touristik werben dafür mit Bonuszahlungen. Es gibt aber auch eine Reihe von Unternehmen, beispielsweise Alltours, Schauinsland-Reise und Vtours, die angekündigt haben, auf Gutscheine zu verzichten und den Reisepreis zu erstatten.

Kunden, die eine in den kommenden Wochen geplante Reise angesichts der aktuellen Lage von sich aus absagen wollen, müssen hingegen mit Stornogebühren rechnen. Die Höhe hängt davon ab, wie bald die Abreise bevorsteht. Allerdings bieten immer mehr Veranstalter eine kostenfreie Umbuchung an, der Tui-Konzern beispielsweise für alle Reisen bis Ende Mai, DER Touristik und die FTI-Gruppe für Abreisen bis Ende Juni.

Mit welchen Einschränkungen müssen Bahnreisende rechnen?

Die Deutsche Bahn fährt eigenen Angaben zufolge derzeit rund 75 bis 80 Prozent ihres sonst üblichen Angebots. Dabei wurde auch der Regionalverkehr eingeschränkt, bis nach den Osterferien galt ein reduzierter Fahrplan für den Regionalverkehr (RE, RB, S-Bahn). In einigen Bundesländern wurde die Reduzierung bis mindestens 3. Mai verländert, in anderen soll die Zahl der Züge langsam wieder steigen. Einen Überblick über aktuelle Entwicklungen bei der Bahn finden Sie hier auf bahn.de/aktuell. Reisende und Pendler sollten vor der Abfahrt immer prüfen, ob ihr Zug tatsächlich fährt.

Wegen der verschärften Einreiseregeln muss die Deutsche Bahn etliche Zugverbindungen früher enden oder ganz ausfallen lassen, zum Beispiel Fahrten nach Italien, Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark, Polen und Tschechien. Auch die Zahl der Züge zwischen Deutschland und den Niederlanden ist drastisch reduziert worden. Zudem fahren keine Intercity-Züge mehr zwischen Amsterdam über Nordrhein-Westfalen nach Berlin, teilte die niederländische Bahn mit. Auf anderen internationalen Strecken gibt es ebenfalls weniger Verbindungen.

Kunden können Reisen kostenlos verschieben oder stornieren: Die Deutsche Bahn hat ihre Stornierungsregeln weitreichend gelockert. Es muss dafür auch niemand in Hektik die Verkaufsstellen in den Bahnhöfen aufsuchen: "Die Kulanzregelungen gelten in den kommenden Wochen, deshalb ist es nicht erforderlich, sich unverzüglich zu melden", betont das Unternehmen. Erstattungen könnten auch noch nach dem gebuchten Reisetag eingereicht werden.

Unabhängig vom Reiseziel können Sparpreis- und Supersparpreistickets gegen Gutscheine umgetauscht werden. Das ist im Unterschied zu flexiblen Tickets zum Normalpreis sonst nicht ohne Weiteres möglich. Inzwischen können auch Fernverkehrstickets der Deutschen Bahn mit Reisedatum bis 4. Mai, die bis zum 13. März gekauft worden sind, in Gutscheine umgewandelt werden, diese sind online erhältlich und drei Jahre gültig. Die Bahn verlängert damit eine entsprechende Kulanzregelung, die sich bisher auf Fahrten bis 30. April beschränkte.

Für Fernverkehrsfahrten nach dem 4. Mai gilt nun: Kunden können ihre Reise verschieben und die Tickets noch bis zum 31. Oktober flexibel nutzen - sofern sie vor dem 13. März gekauft worden sind. Auch bei den Sparpreisen ist dafür die Zugbindung aufgehoben. Bislang galt, dass die Bahn diese Tickets bis zum 30. Juni akzeptiert.

Da Flixtrain bis voraussichtlich Ende April gar nicht fahren kann, dürfen die Tickets mit einer Gültigkeit bis 30. April auch für die zweite Klasse der IC und ICE der Deutschen Bahn genutzt werden, falls noch gereist wird. Flixtrain-Kunden könnten "mit ihrer Fahrkarte in diesem Zeitraum flexibel an einem Tag ihrer Wahl reisen", heißt es auf bahn.de. Dabei dürften alle Verbindungen genutzt werden, die der Strecke auf der Flixtrain-Fahrkarte entsprechen. Diese muss lediglich vorgezeigt und nicht in eine DB-Fahrkarte umgewandelt werden.

Die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB haben den Zugverkehr von und nach Italien, Tschechien, Slowenien, in die Slowakei und die Schweiz bis auf weiteres eingestellt. Internationale Tickets mit Gültigkeit bis 1. Juni können gratis storniert werden.

Auch die italienischen Bahnunternehmen kommen Kunden entgegen: Trenitalia kündigte bereits im Februar an, Zugfahrten unabhängig vom Tarif komplett zu erstatten. Wer ein Ticket für einen Hochgeschwindigkeits- oder Fernzug gebucht habe, erhalte einen Gutschein mit einem Jahr Gültigkeit, für Regionalzug-Tickets gebe es eine Erstattung in bar.

Welche Vorsorgemaßnahmen trifft die Deutsche Bahn gegen das Coronavirus? Falls die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der betroffene Bereich gesperrt und nach der Fahrt professionell gereinigt und desinfiziert, teilt der Konzern mit. Die Fahrgäste würden dann vom Zugpersonal informiert, dass sie ihre Daten hinterlegen sollten (über bahn.de/corona oder unter der Telefonnummer 0800 5 14 15 14), um von den Behörden bei Bedarf kontaktiert werden zu können.

Wer zahlt, wenn ein Zug wegen eines Coronavirus-Verdachts Verspätung hat? In der Nacht auf Rosenmontag mussten zwei Züge der ÖBB am Brenner zunächst stoppen - erst als zwei kranke Frauen negativ getestet worden waren, durften die anderen Passagiere weiterreisen und kamen erst weit nach Mitternacht in München an. Wenn in einem solchen Fall kein öffentliches Verkehrsmittel mehr die Passagiere an ihr Ziel bringen kann, steht ihnen nach europäischem Recht eine Taxifahrt zu (allerdings zahlen die Bahnunternehmen höchstens 50 Euro) oder bei größeren Entfernungen auch eine Übernachtung (begrenzt auf 80 Euro Zuzahlung, oft soll möglichst in nahen Vertragshotels genächtigt werden - hier die Entschädigungsregeln der Deutschen Bahn und der ÖBB). Zudem dürfen die Kunden bei mehr als einer Stunde Verspätung ein Viertel des einfachen Fahrpreises als Entschädigung einfordern, ab zwei Stunden sogar die Hälfte. Diese Beträge stehen bei Bahnfahrten - anders als bei Flügen - unabhängig vom Verschulden zu.

Mit welchen Änderungen und Einschränkungen sollten Passagiere außerdem rechnen?

In Europa und weltweit werden Reisende vom Virus ausgebremst: Bei gestrichenen Verbindungen bekommen die Passagiere ihr gesamtes Geld zurück.

Die Lufthansa hat ihr Angebot drastisch zusammengekürzt, Passagiere sollten den aktuellen Status ihres Fluges prüfen. Am 2. April kündigte die Lufthansa an, ihren Rumpf-Flugplan um zwei Wochen bis zum 3. Mai zu verlängern. Alle Flüge aus dem regulären Plan werden bis zu diesem Termin annulliert. Die Tochter Austrian Airlines stellt ihren regulären Flugbetrieb bis 17. Mai ein. Auch der Ferienflieger Condor ist kaum noch unterwegs. Das Unternehmen schickte noch Flugzeuge, um Urlauber zurückzuholen - dann bot es "Erntehelfer"-Tickets an für Landwirte, die auf Arbeiter aus dem Ausland angewiesen sind.

British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling und Level sagen für April und Mai mindestens 75 Prozent ihrer Flüge ab. Air France-KLM wird in diesem Zeitraum 90 Prozent streichen. Lot Airlines haben den Flugbetrieb bereits weitgehend eingestellt. Auch Easyjet und Ryanair, die beiden größten Billigfluggesellschaften Europas, legen den Großteil ihrer Flotten still - bei Easyjet bleiben seit 30. März sogar alle Maschinen am Boden.

Die Fernbusunternehmen Flixbus und Blablabus haben ihren Betrieb eingestellt. Alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland werden ausgesetzt.

Die meisten Kreuzfahrten werden ganz abgesagt: So hat etwa Aida Cruises alle Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte mittlerweile bis Ende Mai storniert. Auch die Tui Cruises hat alle Kreuzfahrten abgesagt. Schiffe, die noch unterwegs sind, haben große Probleme, mit Kranken an Bord einen Anlegehafen zu finden.

Wer zahlt, wenn der Rückflug annulliert wurde und sich der Reisende eine teurere Heimkehr organisieren muss?

Airlines weltweit haben ihr Flugprogramm extrem gekürzt, Lufthansa etwa um 95 Prozent. Dadurch fallen auch normale Rückflüge aus, sodass die Passagiere ausgerechnet in der Corona-Krise ihre Heimreise nicht antreten können. Kunden einer EU-Airline steht nach der Fluggastrechteverordnung zu, dass die Airline nicht nur das Geld für den annullierten Flug zurückzahlt, "sondern sich auch um die Versorgung der Passagiere kümmert und sie zum Beispiel falls nötig in einem Hotel unterbringt - und vor allem für einen Ersatzflug sorgt", erklärt Reiserechtsexperte Paul Degott. Kümmere sich die Airline oder bei Pauschalreisen der Veranstalter gar nicht oder nicht schnell genug, dürfen Urlauber selbst nach einem Rückflug suchen. Nur: Die wenigen Plätze auf Rückflügen nach Deutschland sind knapp, daher steigen die Preise; außerdem sind Einzelflüge generell viel teurer als Hin- und Rückflug-Pakete. Wer seinen annullierten Flug bei einer Airline mit Sitz in der EU gebucht hat, kann die Zusatzkosten bei der Fluggesellschaft zurückfordern. "Wichtig ist, dass der Fluggesellschaft eine Abhilfefrist gesetzt wird und die sogenannte Ersatzvornahme angedroht wird, damit sicher die zunächst vorgelegten Kosten als Schadensersatz eingefordert oder. eingeklagt werden können", sagt Degott. Als Frist reichten angesichts der aktuellen Lage wenige Stunden.

Auch wenn die Fluggesellschaft ihren Sitz außerhalb der EU hat, könnten sich Reisende auf diese Regelungen berufen, sofern es sich um einen in Deutschland gebuchten Hin- und Rückflug handele, betont Degott. Wenn allerdings ein Flugticket von Neuseeland nach Deutschland in Neuseeland gebucht wurde und der Flug dann annulliert wird, gilt das Zivilrecht des jeweiligen Landes.

Wer zahlt den Reiseausfall, wenn man wegen geänderter Einreisebestimmungen gar nicht mehr ins Urlaubsland kommt?

Bei Pauschalreisen ist der Veranstalter in der Pflicht, er zahlt entweder den Preis zurück oder bietet eine Umbuchung an - hier gilt das deutsche Reiserecht. Wegen der außergewöhnlichen Umstände werden die Kunden aber keinen Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden bekommen.

Individualreisende hingegen haben selbst Hotel oder Mietwagen gebucht und sind daher mit den jeweiligen nationalen Gesetzen konfrontiert. Nach deutschem Recht müssten sie nichts bezahlen, wenn sie die Leistungen nicht nutzen können. "Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Unterkunft in einem Sperrgebiet liegt und nicht erreichbar ist", heißt es bei der Verbraucherzentrale. Wenn ein Vertrag direkt mit Vermietern im Ausland geschlossen wurde, gilt jedoch das Recht des jeweiligen Landes - hier ist es dann zum Beispiel wichtig, ob demnach der Vertrag wegen der weltweiten Reisewarnung des deutschen Auswärtigen Amtes hinfällig wird. Je nach Stornobedingungen müssen Betroffene sonst auf Kulanz hoffen oder versuchen auszuhandeln, dass etwa der Hotelaufenthalt nur verschoben und nicht teuer storniert wird.

Wer auf einem deutschsprachigen Hotelportal im Internet oder auch beim Hotel direkt eine Unterkunft zum Beispiel in Italien gebucht hat, für den gilt damit grundsätzlich das Recht des Beherbergungsortes, also italienisches Recht. Reiserechtsexperte Ernst Führich rät Urlaubern sich an das Beherbergungsunternehmen zu wenden und auf eine gebührenfreie Stornierung des Aufenthalts wegen Nichterreichbarkeit des Domizils zu pochen. Italien hat allerdings mit Dekret vom 8. März 2020 zugelassen, dass die Beherbergungsunternehmen Gutscheine statt Erstattungen des gezahlten Reisepreises ausgegeben können.

Im Streitfall kann ausnahmsweise auch am Wohnsitzgericht des Verbrauchers geklagt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der Gast auf einer interaktiven Website des ausländischen Hoteliers oder Ferienhausanbieters in Deutschland gebucht hat. Dann ist die Tätigkeit des Beherbergungsunternehmens auf Deutschland "ausgerichtet" im Sinne des EU-Gerichtsstandübereinkommens. Das deutsche Gericht wendet dann italienisches Recht an.

Gut dürfte es für Individualreisende aussehen, wenn Airlines mit im Spiel sind, sagt Reiserechtsexperte Paul Degott: Habe ein Land einen Einreisestopp verhängt oder Visa für Deutsche gelöscht, könne die Airline den Passagier gar nicht mehr ans Ziel befördern. Ansonsten müsste sie sogleich für den Rücktransport sorgen und bekäme noch dazu eine Strafe des Ziellandes aufgebrummt. "Also muss der Vertrag vorher rückabgewickelt werden", die Passagiere bekommen ihr Geld für das Ticket zurück, erklärt Degott.

Sämtliche Erstattungen sind künftig möglicherweise auch in Form von Gutscheinen möglich: Die Bundesregierung brachte eine entsprechende Lösung auf den Weg, die aber noch von der EU-Kommission gebilligt werden muss.

Wie hilft das Auswärtige Amt Urlaubern, die am Reiseziel gestrandet sind?

Einen Monat nach Beginn der Rückholaktion der Bundesregierung sind rund 240 000 im Ausland gestrandete Deutsche wieder zu Hause. Die Botschaften werden sich aber weiter um Einzelfälle kümmern - was allerdings nicht bedeutet, dass diese alle zurückkommen, wenn etwa sämtliche Verbindungen eingestellt sind.

Die Regierung hatte zunächst 50 Millionen Euro für die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik bereitgestellt. Das Auswärtige Amt ging dabei von bis zu 200 000 betroffenen deutschen Touristen aus.

Reisende, die nicht mehr weiter kamen, kritisierten die Airlines: Mit dem radikalen Zusammenstreichen der internationalen Verbindungen auch aus ökonomischen Gründen hätten sie dazu beigetragen, dass Urlauber überhaupt festsaßen - ihr Rückflug fand einfach nicht mehr statt. Stattdessen mussten sich die Reisenden um oft teurere Ersatztickets bemühen und hoffen, dass diese Maschine tatsächlich noch abhoben. Die Mehrkosten können bei EU-Airlines zurückverlangt werden.

Die Rückholaktion der Bundesregierung galt für besonders betroffene Länder wie Südafrika oder Peru (genaue Informationen zur Rückreise finden Sie hier, über den Twitter-Kanal des Auswärtigen Amtes sowie die Social-Media-Seiten der Botschaften und auf den Webseiten der jeweiligen Konsulate).

Wer kommt für die Zusatzkosten auf, wenn Urlauber länger als gedacht im Hotel oder auf dem Kreuzfahrtschiff in Quarantäne festsitzen?

Hier sind wieder Pauschalurlauber besser abgesichert: Müssen sie während ihrer regulären Reisezeit in Quarantäne, könnten sie diese als Mangel anführen und Geld zurückerhalten. Allerdings müssten sie das gleich vor Ort ihrem Veranstalter mitteilen, der wiederum versuchen könnte, den Betrag von den Behörden wiederzuholen, welche die Quarantäne angeordnet hatten. Außerdem sieht der Paragraf 651q BGB eine Beistandspflicht des Veranstalters vor, erklärt Rechtsexperte Degott: Ein Pauschalreiseanbieter müsse etwa dafür sorgen, dass seine Kunden mit anderen Rückflügen als geplant nach Hause kommen. Müssen die Gäste länger in Quarantäne bleiben, als ihre Zimmer gebucht sind, und fordert der Hotelbetreiber Geld, sollten die Urlauber nicht zahlen: Hier steht der Staat in der Pflicht, der die Quarantäne angeordnet hat. Daher müssten auch Individualreisende nicht für ihren längeren Zwangsaufenthalt zahlen - aber wohl für andere Rückflüge, außer die Airline zeigt sich kulant.

Im Fall des Hotels Costa Adeje Palace auf Teneriffa, in dem Gäste zwei Wochen lang ausharren mussten, hatte zum Beispiel die Tui laut einem Pressesprecher die Kosten für ihre Pauschalreisenden übernommen, auch einen Aufschlag für teurere Rückflüge hätten sie zumindest in diesem Einzelfall nicht zahlen müssen.

Was rät das Auswärtige Amt?

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen.

ausgesprochen. Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften würden teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung erlassen. Zahlreiche Reisende sind in mehreren Ländern derzeit betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert.

Touristen sollten sofort noch bestehende Flugverbindungen für eine schnellstmögliche Rückreise nach Deutschland nutzen, solange es noch kommerzielle Flug- oder Landverbindungen gebe. Falls eine Rückreise nicht mehr möglich sei, solle man sich im Rückholprogramm registrieren. Nähere Informationen seien im FAQ zur Rückholaktion zu finden.

Reisende sollten sich in der Krisenvorsorgeliste registrieren und die Kontaktdaten darin aktuell halten. Unterwegs solle man sich über die Lage im Land auf dem Laufenden halten, zum Beispiel über die Sicher Reisen App des Amtes.

Zudem warnt es, man solle bei Quarantänemaßnahmen nicht mit einer Rückholung durch den Veranstalter oder die Bundesregierung rechnen, sondern den Anweisungen der lokalen Gesundheitsbehörden nachkommen.

Der Reisekrankenversicherungsschutz sollte überprüft und falls nötig um eine Rückholung erweitert werden.

Zudem ist es ratsam, einen ausreichenden Vorrat an notwendigen Medikamenten auch für den Fall eines verlängerten Aufenthalts im Ausland zu organisieren.

Reisende sollten sich auf mögliche zusätzliche Kosten bei einem verlängerten Aufenthalt vorbereiten und jetzt schon ihren Kreditrahmen erhöhen.

Die verstärkten Einreisekontrollen und Gesundheitsüberprüfungen würden insbesondere auch Kreuzfahrtschiffe betreffen. "Es ist bereits mehrfach zu Verweigerungen des Anlaufens von Häfen gekommen. Mit Verzögerungen, Routenänderungen und in bestimmten Fällen auch Quarantänemaßnahmen durch lokale Behörden ist weiterhin zu rechnen", heißt es.

Auch für Touristen gilt: Sie sollten regelmäßig und richtig die Hände waschen und diese generell aus dem Gesicht fernhalten.

Bei Fieber, Husten oder Atemschwierigkeiten sollte man einen Arzt kontaktieren und auf eine Reise in ein Ausbruchsgebiet hinweisen.

Wer aus einem Risikogebiet heimkehrt, sollte sich vorher beim Robert-Koch-Institut informieren sowie beim deutschen Innenministerium über Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen.

Bei der Rückkehr nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Ausland gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht zuhause.

Weitere Informationen finden Reisende im Merkblatt COVID-19 sowie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und der WHO als auch der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Und was, wenn ich gerade von einer Reise zurückkomme?

Deutsche, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer müssen seit 10. April grundsätzlich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, wenn sie nach mindestens mehreren Tagen im Ausland in die Bundesrepublik zurückkehren - so sollen Infektionsketten unterbrochen werden. Das empfahl das Corona-Krisenkabinett den Bundesländern, diese stimmten zu. Die Quarantänepflicht soll keine Berufspendler betreffen, zudem gibt es Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie etwa Lastwagenfahrer und medizinisches Personal sowie Transitreisende in der EU.

Alle anderen Einreisenden sind verpflichtet, "sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern", heißt es in der Verordnung. Während dieser Zeit sei es "nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören". Ausnahmen gibt es etwa für Pflegekräfte.

Wer per Flugzeug oder Schiff kommt, muss Reiseroute und Kontaktdaten bekannt geben, das Gesundheitsamt an seinem Wohnort soll dann die Einhaltung der Quarantäne überwachen.

Bußgelder hängen davon ab, wie groß das "Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit" ist, ob der Betreffende fahrlässig gehandelt hat oder sich uneinsichtig zeigt und ob ein Wiederholungsfall vorliegt. Wer nach der Einreise gegen das Gebot der häuslichen Quarantäne verstößt, soll laut Bußgeld-Katalog zwischen 500 Euro und 10 000 Euro zahlen. Verstöße gegen das Besuchsverbot sollen mit einer Strafe von mindestens 300 Euro und höchstens 5000 Euro geahndet werden. Fährt jemand nicht direkt nach Hause, soll er 150 Euro bis 3000 Euro bezahlen. Wer seiner Verpflichtung, Kontakt zum Gesundheitsamt aufzunehmen, nicht nachkommt, muss mit einem Bußgeld zwischen 150 Euro und 3000 Euro rechnen.

Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon seit Mitte März nur noch aus einem "triftigen Reisegrund" nach Deutschland kommen. Seit dem 16. März finden an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark in Abstimmung mit den Nachbarstaaten vorübergehend Grenzkontrollen statt. In Grenzregionen, in denen es keine solchen Kontrollen gebe, nutzt die Bundespolizei die "bestehenden Fahndungs- und Kontrollinstrumente". Das bedeutet, dass auch Menschen, die von dort einreisen, in Quarantäne oder zurückgeschickt werden können, wenn sie von der Polizei im 30-Kilometer-Grenzraum angesprochen werden.