(Stand 17. März, 10 Uhr)

Das Coronavirus bremst das öffentliche Leben in ungekanntem Ausmaß aus, Urlauber haben mitunter Schwierigkeiten, nach Deutschland zurückzukehren.

Wie hilft das Auswärtige Amt Urlaubern, die am Reiseziel gestrandet sind?

Das Auswärtige Amt startet eine Rückholaktion für Tausende Deutsche, die wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Außenminister Heiko Maas kündigte am Dienstag an, bis zu 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen. Es solle alles dafür getan werden, um den Reisenden in den nächsten Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen.

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Länder wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt. Da Deutschland inzwischen zu den Hauptrisikoländern gehört, sind deutsche Reisende besonders stark von den Einschränkungen betroffen.

Mit kommerziellen Fluganbietern sei ein einmaliges Programm aufgelegt worden, im Lauf der nächsten Tage deutsche Pauschalreisende zuerst aus besonders betroffenen Gebieten zurückzuholen. Dazu zählte Maas Marokko, die Dominikanische Republik, die Philippinen, Ägypten und die Malediven. Für diese "Luftbrücke" würden die Anbieter in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt Flüge bereitstellen.

Alle Betroffenen, die auf eine Rückholaktion angewiesen sind, sollten sich zunächst auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes informieren und ihre Reiseveranstalter oder Airlines kontaktieren. Auch Botschaften und Konsulate würden für Anfragen zur Verfügung stehen. Zudem sollten sich alle, die noch unterwegs sind, dringend in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen: So können sie kontaktiert werden und das Amt weiß, wer noch in welchem Land ist. Auch Veranstalter und Reedereien schicken Flugzeuge, um ihre Kunden nach Hause zu bringen.

Was sind die neuesten Entwicklungen weltweit?

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

Die EU solle ihre Grenzen zunächst 30 Tage lang für alle Nicht-EU-Bürger schließen, die nicht zwingend notwendig einreisen müssen, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ausnahmen würden für Personen gelten, die langfristig in der Europäischen Union ansässig seien, für Angehörige von EU-Bürgern sowie für Diplomaten und Forscher, die an der Bekämpfung der Viruskrise arbeiteten.

Risikogebiete weltweit Auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts sind - Stand Freitagabend - folgende internationale Regionen als Risikogebiete gelistet: Italien

Iran

in China: Provinz Hubei inklusive der Stadt Wuhan

Provinz Hubei inklusive der Stadt Wuhan in Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Frankreich: Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne)

Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) in Österreich : Bundesland Tirol

: Bundesland Tirol In Spanien : Madrid

: Madrid In den USA: Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York

Außerdem einigten sich Bundesregierung und Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus auf etliche Verbote, die auch das Reisen stark einschränken: So werden nicht nur Touren mit dem Reisebus verboten, auch Restaurants, Gaststätten und Hotels müssen die Ansteckungsgefahr minimieren - etwa durch Abstandsregeln für Tische, Begrenzungen der Besucherzahl oder Hygienemaßnahmen. Übernachtungsangebote im Inland sollen nur noch zu "notwendigen" und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden.

Deutschland hat selbst Einreiseverbote in Kraft gesetzt und mit strengen Grenzkontrollen begonnen. Betroffen sind die Übergänge zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und Luxemburg. Ausnahmen gibt es etwa für den Warenverkehr und für Pendler. Deutsche Staatsangehörige hätten zudem "selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen", erklärte Seehofer. Das Gleiche gilt für Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung und Wohnsitz in Deutschland.

Auch die Ausreise aus Deutschland in Nachbarländer wird immer schwieriger: Polen, Tschechien und Dänemark haben strikte Regeln beschlossen, so dass Reisende ohne triftigen Grund gar nicht mehr ins Land gelassen werden.

Außerdem trifft es nun beliebte Ferienregionen im Inland: Alle norddeutschen Küstenländer sperrten am Montag ihre Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen. Dazu gehören Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn und Nordstrand. In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Maßnahmen auf Rügen, Usedom, Hiddensee und Poel wegen der Größe der Inseln und der zahlreichen direkten Verbindungen aufs Festland schrittweise eingeführt werden.

Der Tui-Konzern stoppt seine Reiseangebote, auch die FTI-Group, Studiosus und Wikinger Reisen sagen ab sofort alle Reisen ab. Was sollten Kunden nun wissen?

Man habe beschlossen, "den größten Teil aller Reiseaktivitäten auszusetzen, einschließlich Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Hotelbetrieb", teilte der Tui-Konzern in der Nacht zum Montag mit. Zuvor hatte er schon das Reiseprogramm nach Spanien bis zum 27. März abgesagt, bis dann sollen vorläufig auch die weltweiten Absagen gelten. Urlauber würden nun in die Heimat zurückgeholt. Kunden, die bereits Reisen etwa für die Sommermonate gebucht haben, müssen sich vorerst gedulden - eine kostenfreie Stornierung sei derzeit nicht möglich, sagte ein Sprecher.

Auch die FTI-Group (FTI Touristik, 5vorFlug, BigXtra und LAL Sprachreisen) teilte am Montagmittag mit, dass ab sofort alle Reisen bis Ende März abgesagt sind und sie ebenfalls Staatsgarantien beantragen wolle. "Buchungen jeder Reiseart und in allen Quellmärkten werden bis einschließlich 31. März 2020 storniert", heißt es in der Erklärung. Studiosus streicht ebenfalls alle Termine bis Ende März; ob Reisende ihren Urlaub früher abbrechen müssten, werde je nach Entwicklung bei den Rückflügen sowie nach der Lage am Reiseziel entschieden. Bei Wikinger Reisen gilt der Stopp bis Ende April 2020, derzeit sei man "damit beschäftigt, Gäste und Reiseleiter sicher nach Hause zu bringen".

Bei der Tui seien "die Airlines im Wesentlichen damit beschäftigt, die Gäste aus den Zielgebieten zurückzuholen". Auch aus Marokko sollen Gäste etwa aus dem Robinson Club Agadir zurückgeholt werden. "Wir sind im Austausch mit den marokkanischen Behörden", sagte der Sprecher. Aber man könne nicht alle Gäste über Nacht zurückholen.

Die Urlauber auf den Tui-eigenen Kreuzfahrtschiffen müssen nun darauf hoffen, dass sie im nächstgelegenen, geeigneten Hafen an Land gehen dürfen. "Die Gäste werden dann zurück in die Heimat geflogen", betonte Tui. Von der deutschen Tochter Tui Cruises seien noch zwei Schiffe unterwegs. Die letzten beiden Kreuzfahrten von Hapag-Lloyd Cruises würden vorzeitig beendet.

Die Konzernentscheidung kam sehr kurzfristig: Zuvor hatte Tui Cruises zum Kreuzfahrtgeschäft noch erklärt, es sei keine Option, dieses komplett anzuhalten. Die Kosten für einige abgesagte Reisen würden Kunden automatisch erstattet. Der Konzern will nun Staatsgarantien zur Unterstützung beantragen, bis die normalen Abläufe wieder aufgenommen werden können. Die derzeit verfügbare Liquidität gab Tui mit rund 1,4 Milliarden Euro an.

Reiserechtsexperte Paul Degott betont, dass Tui-Kunden wegen der Beistandspflicht des Veranstalters ein Recht darauf haben, dass dieser ihre Heimreise organisiert. Ein Kündigungsrecht wegen außergewöhnlicher Umstände stehe nicht nur Reisenden, sondern auch Veranstaltern zu. Ob das generelle Streichen der Urlaube, Flüge und Hotelaufenthalte aber so pauschal rechtens sei, müsse im Einzelfall gerichtlich entschieden werden: Wo sollte es hingehen und wie waren die Bedingungen im Urlaubsland zum Zeitpunkt der Absage? Wäre dann für den einzelnen Reisevertrag die Absage gar nicht zwingend notwendig gewesen, "könnte den Urlaubern Schadenersatz und das Begleichen von Mehrkosten zustehen, etwa wenn sie selbst einen Mietwagen vor Ort gebucht hatten", erklärt Degott.

Die Tui selbst teilt momentan auf ihrer Homepage mit, dass die Hotlines wegen Überlastung nicht mehr besetzt seien, Mitarbeiter seien nur schriftlich zu erreichen. Buchungen würden "proaktiv storniert" und die Kunden darüber informiert, chronologisch nach Abreisedatum. Für Gäste, die sich derzeit in Urlaubsgebieten aufhielten, gelte: Viele Rückflüge würden regulär stattfinden - für alle anderen Gäste finde Tui eine Lösung und werde sie darüber informieren, versicherte eine Sprecherin.

Mit welchen Einschränkungen müssen Bahnreisende rechnen?

Wegen der verschärften Einreiseregeln muss die Deutsche Bahn etliche Zugverbindungen früher enden oder ganz ausfallen lassen, zum Beispiel Fahrten nach Italien, Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark, Polen und Tschechien. Auch der Regionalverkehr wird eingeschränkt: Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst, sagte eine Bahn-Sprecherin. Der grenzüberschreitende Verkehr kommt in den Regionen ebenfalls weitgehend zum Erliegen. So enden etwa die regionalen Verbindungen nach Österreich, beispielsweise nach Salzburg, Kufstein oder Reutte, jeweils auf der deutschen Seite der Grenze in Freilassing, Kiefersfelden und Griesen. Einen Überblick über aktuelle Entwicklungen bei der Bahn finden Sie hier. Reisende sollten vor der Abfahrt immer prüfen, ob ihr Zug tatsächlich fährt.

Kunden können Reisen außerdem kostenlos verschieben oder stornieren: Die Bahn hat ihre Stornierungsregeln weitreichend gelockert. Es muss dafür auch niemand jetzt gleich die Verkaufsstellen in den Bahnhöfen aufsuchen: "Die Kulanzregelungen gelten in den kommenden Wochen, deshalb ist es nicht erforderlich, sich unverzüglich zu melden", betont das Unternehmen. Erstattungen könnten auch noch nach dem gebuchten Reisetag eingereicht werden.

Unabhängig vom Reiseziel können Sparpreis- und Supersparpreistickets gegen Gutscheine umgetauscht werden. Das ist im Unterschied zu flexiblen Tickets zum Normalpreis sonst nicht ohne Weiteres möglich. Die Regelung gilt zunächst für Reisen bis Ende April. Wer mit Flexpreis gebucht hat, darf kostenlos stornieren. Alle Kunden, die ihre Reise nur verschieben wollen, können ihr gebuchtes Ticket bis zum 30. Juni flexibel nutzen, auch bei den Sparpreisen ist dafür die Zugbindung aufgehoben.

Die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB haben den Zugverkehr von und nach Italien, Tschechien, Slowenien, in die Slowakei und die Schweiz bis auf weiteres eingestellt. Tickets mit Gültigkeit bis 13. April können gratis storniert werden.

Auch die italienischen Bahnunternehmen kommen Kunden entgegen: Trenitalia kündigte bereits im Februar an, Zugfahrten unabhängig vom Tarif komplett erstatten, wenn Reisen wegen des Coronavirus abgesagt werden. Wer ein Ticket für einen Hochgeschwindigkeits- oder Fernzug gebucht hat, erhalte einen Gutschein mit einem Jahr Gültigkeit, für Regionalzug-Tickets gebe es eine Erstattung in bar. Der italienische Schnellzug-Anbieter Italo erstattet Tickets für Reisen bis zum 3. April.

Welche Vorsorgemaßnahmen trifft die Bahn gegen das Coronavirus? Falls die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der betroffene Bereich gesperrt und nach der Fahrt professionell gereinigt und desinfiziert, teilt der Konzern mit. Die Fahrgäste würden dann vom Zugpersonal informiert, dass sie ihre Daten hinterlegen sollten (über bahn.de/corona oder unter der Telefonnummer 0800 5 14 15 14), um von den Behörden bei Bedarf kontaktiert werden zu können.

Wer zahlt, wenn ein Zug wegen eines Coronavirus-Verdachts Verspätung hat? In der Nacht auf Rosenmontag mussten zwei Züge der ÖBB am Brenner zunächst stoppen - erst als zwei kranke Frauen negativ getestet worden waren, durften die anderen Passagiere weiterreisen und kamen erst weit nach Mitternacht in München an. Wenn in einem solchen Fall kein öffentliches Verkehrsmittel mehr die Passagiere an ihr Ziel bringen kann, steht ihnen nach europäischem Recht eine Taxifahrt zu (allerdings zahlen die Bahnunternehmen höchstens 50 Euro) oder bei größeren Entfernungen auch eine Übernachtung (begrenzt auf 80 Euro Zuzahlung, oft soll möglichst in nahen Vertragshotels genächtigt werden - hier die Entschädigungsregeln der ÖBB und der Deutschen Bahn). Zudem dürfen die Kunden bei mehr als einer Stunde Verspätung ein Viertel des einfachen Fahrpreises als Entschädigung einfordern, ab zwei Stunden sogar die Hälfte. Diese Beträge stehen bei Bahnfahrten - anders als bei Flügen - unabhängig vom Verschulden zu.

Mit welchen Änderungen und Einschränkungen sollten Passagiere außerdem rechnen?

In Europa und weltweit werden Reisende vom Virus ausgebremst: Die Lufthansa streicht ihr Angebot weiter zusammen - Passagiere sollten den aktuellen Status ihres Fluges prüfen. Nur noch jeder zehnte geplante Fernflug soll stattfinden und ungefähr jede fünfte Nah- und Mittelstreckenverbindung. Die Tochter Austrian Airlines will ihren regulären Flugbetrieb an diesem Donnerstag, 19. März, bis 28. März einstellen. Auch der Ferienflieger Condor reduziert Flüge in wichtige Ferienziele wie die USA, Karibik und Türkei. Das Unternehmen schickt in diesen Tagen noch Flugzeuge in die Zielgebiete, um Urlauber zurückzuholen. "In die Türkei fliegen wir leer hin, um die Menschen nach Hause zu holen", sagte eine Condor-Sprecherin.

Bei gestrichenen Verbindungen bekommen die Passagiere ihr gesamtes Geld zurück. Streichungen in den internationalen Flugplänen gibt es auch bei vielen anderen Airlines, wie Singapore Airlines, Thai Airways oder United Airlines.

Viele Kreuzfahrtreedereien haben Schiffe aus Asien in andere Teile der Welt umgeleitet. Immer mehr Schiffsreisen werden ganz abgesagt: So wird etwa Aida Cruises alle Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte zunächst bis Anfang April einstellen. Die Schiffe sollten ihre Touren an geeigneten Standorten beenden, von denen aus die Passagiere nach Hause gebracht werden könnten.

Welche Einreiseregeln gelten aktuell?

Wie andere Länder weltweit ihre Einreisebestimmungen ändern, ist hier aufgelistet. Das Auswärtige Amt informiert über solche und weitere Entwicklungen auf seiner Website in den Aktualisierungen seiner Reise- und Sicherheitshinweise - und rät in einer weltweiten Reisewarnung überhaupt davon ab, nun Deutschland zu verlassen. Welche Staaten ihre Einreisebestimmungen für Ankömmlinge aus Deutschland verändern, führt auch der Dachverband der Fluggesellschaften IATA hier im Einzelnen auf. Die Einschränkungen wirken sich zum Teil massiv auf Zug-, Flug- und Schiffsverkehr sowie auf Einreisen mit dem Auto aus.

Wer zahlt den Reiseausfall, wenn ich wegen geänderter Einreisebestimmungen gar nicht mehr ins Urlaubsland komme?

Bei Pauschalreisen ist der Veranstalter in der Pflicht, er zahlt entweder den Preis zurück oder bietet eine Umbuchung an - hier gilt das deutsche Reiserecht. Wegen der außergewöhnlichen Umstände werden die Kunden aber keinen Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden bekommen.

Individualreisende hingegen haben selbst Hotel oder Mietwagen gebucht und sind daher mit den jeweiligen nationalen Gesetzen konfrontiert. Nach deutschem Recht müssten sie nichts bezahlen, wenn sie die Leistungen nicht nutzen können. "Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Unterkunft in einem Sperrgebiet liegt und nicht erreichbar ist", heißt es bei der Verbraucherzentrale. Wenn ein Vertrag direkt mit Vermietern im Ausland geschlossen wurde, gilt jedoch das Recht des jeweiligen Landes. Je nach Stornobedingungen müssen Betroffene dann auf Kulanz hoffen oder versuchen auszuhandeln, dass etwa der Hotelaufenthalt nur verschoben und nicht teuer storniert wird.

Wer auf einem deutschsprachigen Hotelportal im Internet gebucht hat, für den gelte deutsches Recht, erklärt Reiserechtsexperte Ernst Führich. Dann wenden sich Urlauber an den Vermittler - also das Portal - und pochen auf eine gebührenfreie Stornierung des Aufenthalts. Im Streitfall kann am Wohnsitzgericht des Verbrauchers geklagt werden.

Gut dürfte es für Individualreisende aussehen, wenn Airlines mit im Spiel sind, sagt Reiserechtsexperte Paul Degott: Habe ein Land einen Einreisestopp verhängt oder Visa für Deutsche gelöscht, könne die Airline den Passagier gar nicht mehr ans Ziel befördern. Ansonsten müsste sie sogleich für den Rücktransport sorgen und bekäme noch dazu eine Strafe des Ziellandes aufgebrummt. "Also muss der Vertrag vorher rückabgewickelt werden", die Passagiere bekommen ihr Geld für das Ticket zurück, erklärt Degott.

Was, wenn ich eine bereits geplante Reise nicht mehr antreten möchte?

Für alle deutsche Pauschaltouristen, die derzeit in betroffenen Ländern außerhalb von Quarantänegebieten unterwegs sind oder noch eine Reise planen, gilt: Müssen sie zu große Abstriche bei einzelnen Programmpunkten machen, gibt es Geld zurück. Fällt der Höhepunkt einer Pauschalreise aus oder ist etwa eine Städtereise nicht wie geplant möglich, weil Museen, Kirchen und Geschäfte geschlossen sind, dürfen Kunden kostenlos vom Reisevertrag zurücktreten. Das Urteil des Bundesgerichtshofs zu solchen Fällen gilt etwa auch bei China-Reisen, wo Sehenswürdigkeiten wie die Verbotene Stadt in Peking nicht zugänglich sind. Auch in anderen Fällen reagieren Anbieter zunehmend kulant und gestatten kurzfristige Absagen.

Individualreisende, die zum Beispiel selbst mit dem Auto oder der Bahn ins Ausland fahren wollten, haben keinen Vertrag nach deutschem Reiserecht geschlossen, so Reiserechtsexperte Paul Degott. Daher müssen diese Urlauber sich über die Rechtslage im jeweiligen Land informieren und gegebenenfalls mit ihren Vertragspartnern vor Ort, sei es im Hotel oder beim Mietwagenverleih, verhandeln und auf Kulanz hoffen.

Je näher der Urlaub schon war, desto höher sind für Individualreisende im Regelfall die Stornokosten etwa für das Hotelzimmer: Hier könnte man versuchen, den Reisetermin zu verschieben - so könnte das Hotel weiterhin mit den Einnahmen rechnen, man selbst würde die Stornogebühr sparen.

Auch eine Buchung in einem deutschen Hotel kann man nicht einfach kostenlos absagen, außer die Stornierungsbedingungen sehen dies vor - oder der Urlaubsort steht unter Quarantäne. Wer zahlen muss, aber nicht reisen will, könne ebenfalls eine Umbuchung anbieten oder einen gleichwertigen Gutschein heraushandeln, mit diesem wäre man dann auch zeitlich flexibel. Doch gerate das Hotel in finanzielle Schwierigkeiten, sei der Gutschein Teil der Insolvenzmasse und "das Geld ist dann zumeist weg", warnt Reiserechtsexpertin Sabine Fischer-Volk.

Wie reagiert die Branche?

Viele Reiseveranstalter lockern ihre Regelungen wegen der aktuelle Lage und bieten kostenlose Umbuchungs- und Stornierungsoptionen an. Die Tui hat fast alle Angebote derzeit ausgesetzt, betroffen sind damit auch Pauschalreisen, Hotels und Kreuzfahrten. Um Kunden zu halten, werden Marketingaktionen gestartet, so bietet die Tui etwa "bis zu 100 Euro Treuebonus" für diejenigen, die bis 31. März eine neue Reise buchen.

Die Plattform Airbnb hat Informationen zu kostenlosen Stornierungen unter "den besonderen Umständen" für Gäste wie Gastgeber zusammengefasst.

In der Kreuzfahrt-Branche lockern Reedereien ihre Stornierungsbedingungen und führen zum Beispiel Gutschriften ein (eine Übersicht findet sich hier).

Die Lufthansa versichert ihren Passagieren, dass diese kostenfrei umbuchen oder stornieren können, falls sie ihre Reise wegen geänderter Einreisebestimmungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht antreten können. Außerdem hat die Lufthansa Group (mit Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Air Dolomiti) ihre Regeln für Umbuchungen gelockert: Bis zum 31. März können alle neu gebuchten Flüge einmalig auf ein neues Datum bis zum 31. Dezember 2020 verschoben werden. Dies gilt auch für Flüge, die bis zum 5. März gekauft wurden mit einem Abflugdatum bis 30. April. In beiden Fällen heißt es aber: Abflug- und Zielairport müssen gleich bleiben und falls der ursprüngliche Tarif nicht mehr verfügbar ist, müssen die Kunden mehr zahlen. Wer ein Ticket vor oder am 12. März mit einem Abflugdatum bis 30. April 2020 gebucht hat, kann den Flug ohne Angabe eines neuen Reisedatums stornieren. Dann muss ein neuer Flug bis zum 1. Juni gebucht werden.

Wer aber - egal mit welcher Airline - aus Furcht vor Ansteckung nicht mehr reisen möchte und ein Ticket für einen regulär stattfindenden Flug daher selbst storniert, werde "in der Tat das Problem haben, dass mir die Fluggesellschaft allenfalls noch die Steuern und Gebühren zurückzahlt, die dann nicht anfallen, wenn ich nicht fliege", erklärt Reiserechtsexperte Degott. Aber: "Erfahrungsgemäß sind die Fluggesellschaften nicht furchtbar zahlungswillig." Man müsse sicher Briefe schreiben und streiten, um diese Kosten zurückzubekommen.

Bekommen Kunden eine Entschädigung nach EU-Recht, wenn Airlines den Flug streichen?

Eigentlich gilt: Sagt die Gesellschaft einen Flug kurzfristig bis zu zwei Wochen vorher ab, stehen den Passagieren Ersatzflüge und Entschädigungen nach der EU-Fluggastrichtlinie 261 zu. Doch gilt das auch in der Corona-Krise? Airlines berufen sich auf außergewöhnliche Umstände und wollen nur Ticketpreise erstatten oder kostenlose Umbuchungen anbieten. Internet-Fluggastportale hingegen sehen gute Chancen auf Entschädigungen von 250 bis 600 Euro.

Grundsätzlich können sich Konsumenten im Streitfall an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) wenden, individuell mit einem eigenen Rechtsanwalt klagen oder mit einem der zahlreichen Internetportale kooperieren, die gegen Erfolgshonorare den juristischen Kleinkrieg mit den Fluggesellschaften übernehmen. Lufthansa, Ryanair und Co. hätten ihre Europaflüge allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen zusammengestrichen, argumentiert beispielsweise Lars Watermann vom Portal EUflight, das Passagieren bereits ihre Forderungen aus den Corona-Absagen abkauft. Es habe keine behördlichen Verbote gegeben. Das unternehmerische Risiko der Auslastung müsse allein die Airline tragen.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) meint hingegen: Die Einschnitte in die Flugpläne seien letztlich auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen, weil die Gesellschaften nur auf die Ausbreitung des Virus reagiert hätten. Und dafür müsse keine Entschädigung gezahlt werden. Rechtlich eindeutig ist der Fall bei Flügen etwa nach Israel, die wegen der strikten Einreisebeschränkungen gestrichen wurden: Hier hat Israel für einen "außergewöhnlichen Umstand" gesorgt, so dass die Airlines keine Entschädigung, sondern nur die Ticketkosten zahlen müssen.

Unabhängig von Ansprüchen aus der EU-Verordnung kann aber ein Anspruch auf Schadenersatz bestehen. Dieser ergibt sich schlicht aus dem Beförderungsvertrag: Wird zum Beispiel ein Urlauber auf einen Flug zwei Tage später umgebucht, kann er die Kosten für die beiden Hotelnächte der Airline in Rechnung stellen, erklärt Rechtsanwalt Degott.

Helfen Rücktrittsversicherungen?

Eine Reiserücktrittsversicherung zahlt nicht, wenn der Kunde nur Angst vor der Krankheit hat, sondern nur, wenn er vor Urlaubsantritt selbst erkrankt. Wer unterwegs Symptome bekommt, bräuchte eine Reiseabbruchversicherung - diese empfiehlt sich eigentlich nur bei teureren Reisen. Eine Auslandskrankenversicherung sollten aber selbst Privatversicherte abschließen, da bei ihnen meist die Kosten für einen Rücktransport nicht abgedeckt sind.

Wer kommt für die Zusatzkosten auf, wenn Urlauber länger als gedacht im Hotel oder auf dem Kreuzfahrtschiff in Quarantäne festsitzen?

Hier sind wieder Pauschalurlauber besser abgesichert: Müssen sie während ihrer regulären Reisezeit in Quarantäne, könnten sie diese als Mangel anführen und Geld zurückerhalten. Allerdings müssten sie das gleich vor Ort ihrem Veranstalter mitteilen, der wiederum versuchen könnte, den Betrag von den Behörden wiederzuholen, welche die Quarantäne angeordnet hatten. Außerdem sieht der Paragraf 651q BGB eine Beistandspflicht des Veranstalters vor, erklärt Rechtsexperte Degott: Ein Pauschalreiseanbieter müsse etwa dafür sorgen, dass seine Kunden mit anderen Rückflügen als geplant nach Hause kommen. Müssen die Gäste länger in Quarantäne bleiben, als ihre Zimmer gebucht sind, und fordert der Hotelbetreiber Geld, sollten die Urlauber nicht zahlen: Hier steht der Staat in der Pflicht, der die Quarantäne angeordnet hat. Daher müssten auch Individualreisende nicht für ihren längeren Zwangsaufenthalt zahlen - aber wohl für andere Rückflüge, außer die Airline zeigt sich kulant.

Im Fall des Hotels Costa Adeje Palace auf Teneriffa, in dem Gäste zwei Wochen lang ausharren mussten, hatte zum Beispiel die Tui laut einem Pressesprecher die Kosten für ihre Pauschalreisenden übernommen, auch einen Aufschlag für teurere Rückflüge hätten sie zumindest in diesem Einzelfall nicht zahlen müssen.

Was rät das Auswärtige Amt?

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amtseinen Informationen zur Covid-19-Lage nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amtseinen Informationen zur Covid-19-Lage nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten. Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften würden teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung erlassen. Zahlreiche Reisende sind in mehreren Ländern derzeit betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert.

Zudem warnt das Auswärtige Amt, man solle bei Quarantänemaßnahmen nicht mit einer Rückholung durch den Veranstalter oder die Bundesregierung rechnen, sondern den Anweisungen der lokalen Gesundheitsbehörden nachkommen.

Die verstärkten Einreisekontrollen und Gesundheitsüberprüfungen würden insbesondere auch Kreuzfahrtschiffe betreffen. "Es ist bereits mehrfach zu Verweigerungen des Anlaufens von Häfen gekommen. Mit Verzögerungen, Routenänderungen und in bestimmten Fällen auch Quarantänemaßnahmen durch lokale Behörden ist weiterhin zu rechnen", heißt es.

Wer noch unterwegs ist, sollte sich in die Krisenvorsorgeliste des Amtes eintragen und sich während des Aufenthalts über die Lage im Land auf dem Laufenden halten, zum Beispiel über die Sicher Reisen App des Amtes.

Wie für alle Menschen gilt auch für Touristen: Sie sollten regelmäßig und richtig die Hände waschen und diese generell aus dem Gesicht fernhalten.

Bei Fieber, Husten oder Atemschwierigkeiten sollte man einen Arzt kontaktieren und auf eine Reise in ein Ausbruchsgebiet hinweisen.

Wer aus einem Risikogebiet heimkehrt, sollte sich vorher beim Robert-Koch-Institut informieren sowie beim deutschen Innenministerium über Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen.

Weitere Informationen finden Reisende im Merkblatt COVID-19 sowie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und der WHO als auch der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Und was, wenn ich gerade von einer Reise zurückkomme?

Die Infektionsketten zu unterbrechen, ist eine der wichtigsten Maßnahmen gegen die rasante Verbreitung des Coronavirus. Fluggäste unter anderem aus China, Iran oder Italien müssen daher mittlerweile bei der Ankunft in Deutschland ihre Daten angeben, hat ein gemeinsamer Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium entschieden. Entsprechende Aussteigekarten sollen sicherstellen, dass alle Reisenden schnell kontaktiert werden können, wenn sich herausstellt, dass ein Fluggast infiziert ist. Solche Aussteigekarten sollen auch im grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr ausgefüllt werden, im Schiffsverkehr wurde dies ebenfalls angeordnet.

Wie verhalten sich Reisende richtig, wenn sie befürchten, sich angesteckt zu haben oder in einem Risikogebiet waren?

Rückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz sollten sich nach Empfehlung des Gesundheitsministeriums selbst in Quarantäne begeben. "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause", schrieben Minister Jens Spahn und seine Ministerium auf Twitter. Dies gelte "unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht".

Das Robert-Koch-Institut rät Urlaubern, die in Regionen mit Covid-19-Fällen waren, die aber noch nicht als Risikogebiete gelten: Wer binnen zwei Wochen Fieber, Husten und Atemnot bekommt, sollte einen Arzt aufsuchen - allerdings erst nach telefonischer Anmeldung, bei der explizit auf die Reise hingewiesen wird. Sie sollten Kontakte vermeiden und möglichst zuhause bleiben sowie Husten- und Niesetikette sowie gute Handhygiene einhalten. Wer in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet war, sollte auch unabhängig von Symptomen möglichst nicht unter Leute gehen. Ob Urlauber oder nicht: Wer Kontakt mit jemandem hatte, bei dem das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen wurde, sollte sich sofort beim zuständigen Gesundheitsamt melden - auch wenn man sich fit fühlt.