Touristen ohne Trubel aber mit Schutzmasken am Rosenmontag auf dem Markusplatz in Venedig.

Es ist Winterreise- und Ferienzeit, besonders vom Süden Deutschlands aus ist man schnell genug in Italien, um auch wenige Urlaubstage voll genießen zu können - beim Skifahren in den Dolomiten, auf Städtereise oder etwa beim Karneval in Venedig. Diesen bewirbt Italiens Tourismusagentur am Rosenmontag noch als eine der "besten Veranstaltungen" - dabei endete er in diesem Jahr schon am Sonntag, notgedrungen: Die Coronavirus-Fälle in Norditalien, vor allem in Venetien (Provinz Padua) und der Lombardei (Provinz Lodi südöstlich von Mailand), machen nicht nur Reisepläne zunichte.

Gemeinden stehen dort unter strenger Quarantäne, in den Regionen sind Schulen und Universitäten bis März geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Unternehmen wie der Luxuswaren-Anbieter Luxoticca oder die Bank Unicredit wiesen ihre Mitarbeiter in den Gebieten an, zu Hause zu bleiben. Und Reisende?

Bleiben Individualurlauber immer auf den Stornokosten sitzen?

Wer kein Pauschalangebot gebucht hat und zum Beispiel selbst mit dem Auto oder der Bahn nach Italien fährt, habe keinen Vertrag nach deutschem Reiserecht geschlossen, so Reisrechtsexperte Paul Degott. Daher müssen diese Urlauber mit ihren italienischen Vertragspartnern, sei es im Hotel oder beim Mietwagenverleih, verhandeln und auf Kulanz hoffen.

Allerdings bieten zum Beispiel die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB laut ihrer Pressesprecherin derzeit an, dass Tickets für den Personenverkehr von und nach Italien bis einschließlich Mittwoch, 26. Februar, gratis storniert werden können. Generell darf das Ticket vor dem ersten Geltungstag storniert werden, solange der Kunde die Buchung noch nicht als PDF-Ticket erhalten habe, heißt es bei der ÖBB.

Und die Lufthansa versichert ihren Passagieren, dass diese kostenfrei umbuchen oder stornieren können, falls sie ihre Reise wegen geänderter Einreisebestimmungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht antreten können.

Wer aus Furcht vor Ansteckung derzeit nicht nach Italien möchte, muss die Stornokosten sonst aber selbst tragen. Denn das Auswärtige Amt hat keine Reisewarnung ausgesprochen, es weist derzeit lediglich auf die Notfallverordnung hin.

Helfen Rücktrittversicherungen?

Eine Reiserücktrittversicherung zahlt ebenfalls nicht, wenn der Kunde nur Angst vor der Krankheit hat und nicht vor Urlaubsantritt selbst erkrankt. Wer unterwegs Symptome bekommt, bräuchte sowieso eine Reiseabbruchversicherung - diese empfiehlt sich eigentlich nur bei teureren Reisen. Eine Auslandskrankenversicherung sollten aber selbst Privatversicherte abschließen, da bei ihnen meist die Kosten für einen Rücktransport nicht abgedeckt sind.

Wer zahlt, wenn ein Zug wegen eines Coronavirus-Verdachts Verspätung hat?

In der Nacht von Sonntag auf Rosenmontag mussten zwei Züge auch der ÖBB am Brenner zunächst stoppen - erst als zwei kranke Frauen negativ getestet worden waren, durften die anderen Passagiere weiterreisen. Und kamen erst weit nach Mitternacht in München an. Wenn dann kein öffentliches Verkehrsmittel mehr ans Ziel bringen kann, steht Passagieren nach europäischem Recht eine Taxifahrt zu (allerdings zahlen die Bahnunternehmen höchstens 50 Euro) oder bei größeren Entfernungen auch eine Übernachtung (begrenzt auf 80 Euro Zuzahlung, oft soll möglichst in nahen Vertragshotels genächtigt werden - hier die Entschädigungsregeln der ÖBB und der Deutschen Bahn).

Zudem dürfen die Kunden bei mehr als einer Stunde Verspätung ein Viertel des einfachen Fahrpreises als Entschädigung einfordern, ab zwei Stunden sogar die Hälfte. Diese Beträge stehen bei Bahnfahrten - anders als bei Flügen - unabhängig vom Verschulden zu.