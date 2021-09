20. September: Eine Städtereise nach New York, ein Roadtrip entlang der Pazifikküste, eine Tour durch die Nationalparks: Ab November soll das für Urlauber aus Deutschland wieder möglich sein - sofern sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Unter dieser Voraussetzung dürfen Ausländer dann in die Vereinigten Staaten einreisen, wie der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses, Jeffrey Zients, ankündigte. Der Nachweis muss demnach vor dem Abflug Richtung USA vorgelegt werden, zusätzlich wird ein maximal drei Tage alter negative Corona-Test verlangt. Die Airlines sollen Kontaktinformationen von Passagieren 30 Tage lang aufheben, damit sie nach eventuellen Corona-Fällen benachrichtigt werden können.

Genaue Vorgaben, wie diese Nachverfolgung ablaufen soll, würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Das gelte auch für die Frage, welche Impfstoffe von den USA anerkannt werden und wie eine Impfung nachgewiesen werden muss. In den USA sind bislang nur drei Impfstoffe zugelassen: die Präparate von Pfizer/Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte im März 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, den Einreisestopp für Ausländer aus vielen Ländern der Welt angeordnet.

Auf Mallorca darf nachts wieder gefeiert werden

7. September: Es darf wieder rund um die Uhr gefeiert werden: Angesichts sinkender Infektionszahlen lockert die Regionalregierung die Corona-Restriktionen auf Mallorca. Personen aus verschiedenen Haushalten können nun auch zu nächtlichen Partys zusammenkommen. Seit Ende Juli waren solche Treffen zunächst zwischen ein Uhr und sechs Uhr verboten, später ab zwei Uhr. Die Tanzflächen in Bars, Diskotheken und Clubs sind allerdings weiter geschlossen, am Ballermann gelten die Benimmregeln, die schon vor Corona eingeführt wurden: Trinkgelage auf offener Straße sind tabu. In Gaststätten dürfen im Innenbereich bis zu acht Personen an einem Tisch bewirtet werden, im Außenbereich bis zu zwölf Personen, wie aus dem regionalen Amtsblatt hervorgeht. Auf Ibiza mit etwas höheren Corona-Zahlen, das wie Mallorca, Formentera und Menorca zu den Balearen gehört, bleibt das Party-Verbot vorerst in Kraft. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen liegt auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland.

Thailand will Pattaya und Bangkok für Touristen öffnen

2. September: Die Corona-Zahlen in Thailand sind nach wie vor hoch, dennoch will sich das Land ab Oktober offenbar weitgehend wieder für Touristen öffnen. Nachdem die größten Inseln Phuket und Ko Samui bereits seit Juli wieder vollständig geimpfte Gäste empfangen, sollen ab 1. Oktober unter anderem die Hauptstadt Bangkok und die Provinz Chon Buri mit dem beliebten Badeort Pattaya folgen, ebenso das kulturelle Zentrum Chiang Mai im Norden und Prachuap Khiri Khan mit dem Ort Hua Hin, der Sommerresidenz der thailändischen Königsfamilie. Mitte Oktober würden voraussichtlich weitere 21 Provinzen des südostasiatischen Landes folgen, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn. Für Pattaya war der Neustart eigentlich schon ab 1. September geplant, wurde dann aber wieder abgesagt.

"Die Regierung besteht auf ihrem Plan, diese Gebiete zu öffnen", sagte er. Voraussetzung sei, dass bis dahin 70 Prozent der Menschen in den betroffenen Gebieten vollständig geimpft seien. Zuletzt meldeten die Behörden 14 900 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Mitte August hatte die Zahl bei mehr als 22 000 gelegen.

Bahnfahrt in Italien nur mit "Grünem Pass"

1. September: Was in Deutschland noch diskutiert wird, hat Italien umgesetzt: Wer mit Fernbussen oder im Bahnverkehr mit Hochgeschwindigkeits- sowie Intercity-Zügen reist, braucht einen Nachweis, dass er gegen Covid-19 geimpft, negativ getestet oder genesen ist, den sogenannten Green Pass (Grüner Pass). Ausgenommen sind lediglich Kinder unter zwölf Jahren. Reisende aus Deutschland können ihren digitalen Impfpass nutzen. Das Bahnpersonal werde die Zertifikate an den Bahnhöfen und in den Zügen kontrollieren, kündigte die Bahngesellschaft Trenitalia an. Pflicht sind sie auch auf einigen Fährverbindungen sowie auf Inlandsflügen. Nur der öffentliche Nahverkehr ist ausgenommen.

Dänemark hebt Corona-Beschränkungen auf

27. August: Eine Maskenpflicht gibt es schon länger nicht mehr, nun hebt Dänemark auch die übrigen Corona-Beschränkungen weitgehend auf. Discotheken und Nachtclubs dürfen öffnen, ab 10. September muss in Restaurants, Nachtclubs oder auf größeren Veranstaltungen kein "Corona-Pass" mit Impfnachweis oder Testergebnis mehr vorgelegt werden. Zugleich werden allerdings die Einreiseregeln für Deutsche verschärft. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei der Einreise einen negativen Test vorzeigen sowie innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft einen weiteren Test absolvieren. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte, Genesene sowie Kinder unter 16 Jahren. Auch für Bewohner von Schleswig-Holstein gelten die strengeren Regeln nicht.

Bundesregierung erlässt neue Einreise-Regeln

30. Juli: Ab 1. August gelten strengere Regeln für Reiserückkehrer: Nach Deutschland einreisen darf ab einem Alter von zwölf Jahren nur, wer einen negativen Corona-Test oder Impf- bzw. Genesenennachweis vorlegen kann. Das gilt unabhängig von Infektionslage und Risikostatus des Urlaubslandes. Reisende müssen ihren Nachweis mitführen und auf Verlangen den Behörden vorzeigen können. Im Bundesland Bayern etwa sind Testpflichtige, die dies nicht tun, laut einer Allgemeinverfügung dazu verpflichtet, den Behörden "unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden" nach Grenzübertritt ein Ergebnis nachzureichen.

Fluggäste müssen das negative Testergebnis bereits seit einigen Wochen nach einem Aufenthalt im Ausland vor dem Rückflug der Airline vorlegen, ansonsten dürfen sie nicht einsteigen.

Änderungen gibt es auch bei den Risikoeinstufungen: Die Kategorie des "einfachen" Risikogebiets fällt weg, es gibt nun nur noch Hochrisikogebiete mit besonders hohen Fallzahlen sowie Virusvariantengebiete. Für Rückkehrer aus den betroffenen Regionen gelten strengere Auflagen für Tests und Quarantäne.