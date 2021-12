16. Dezember: Griechenland reagiert auf die steigende Zahl von Coronainfektionen durch die Omikron-Variante: Ab 19. Dezember gilt für die Einreise eine allgemeine Testpflicht. Unabhängig vom Impfstatus muss ein negativer aktueller PCR-Test vorgelegt werden. Ursprünglich hatte die Regierung diese Maßnahme nur für Reisende aus Großbritannien und Dänemark vorgesehen, um die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron zu verhindern. Nun wird sie auf alle Einreisenden ausgeweitet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Italien: Auch Geimpfte brauchen einen Test

14. Dezember: Der Weihnachtsurlaub in Italien wird komplizierter: Ab 16. Dezember ist für die Einreise neben der Online-Anmeldung grundsätzlich ein Test obligatorisch. Auch Geimpfte und Genesene müssen vor der Abreise zum Abstrich, Ungeimpfte zusätzlich zum Test nach ihrer Ankunft noch für fünf Tage in Quarantäne. Ausnahmen gibt es für Kinder: Unter sechs Jahren müssen sie nicht getestet werden. Unter zwölf Jahren bleibt ihnen auch ohne Impfung die Quarantäne erspart, sofern ihre Eltern vollständig immunisiert sind. Die neuen Vorschriften gelten laut italienischem Gesundheitsministerium bis zum 31. Januar.

In den italienischen Hotels bleibt es bei der 3-G-Regel, in Restaurants muss man geimpft oder genesen sein. Viele Skigebiete sind bereits geöffnet, dort gilt "3 G".

Westaustralien will im Februar die Grenzen öffnen

14. Dezember: Eine Australienreise rückt wieder in den Bereich des Möglichen - zumindest im dünn besiedelten Westen des Landes: Westaustralien will seine Grenzen am 5. Februar 2022 wieder für internationale Reisende öffnen, wie die Regierung des Bundesstaates bekannt gab. Voraussetzung sei, dass bis dahin 90 Prozent der Einwohner über zwölf Jahre vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Auflagen für Reisende werden streng sein: Sie müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen und sich auch im Land noch zweimal testen lassen. Nicht geimpfte Touristen werden zwei Wochen lang in einer ausgewiesenen Quarantäne-Einrichtung oder einem speziellen Hotel isoliert. Der Bundesstaat Western Australia macht rund ein Drittel der Fläche Australiens aus, die bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes wie Sydney, Melbourne, das Great Barrier Reef oder Fraser Island liegen allerdings im Osten und Südosten.

Kuba verzichtet auf Quarantäne

21. Oktober: Kein Test, keine Quarantäne - auch auf Kuba wird für Geimpfte ein Urlaub bald einfacher. Ab dem 15. November genügt für die Einreise die vollständige Immunisierung mit einem im jeweiligen Herkunftsland anerkannten Vakzin, wie das Cubanische Fremdenverkehrsbüro in Berlin unter Verweis auf eine Pressekonferenz des kubanischen Ministers für Tourismus, Juan Carlos García Granda, mitteilte. Bis dahin sollen 90 Prozent der Kubaner geimpft sein. Bereits ab dem 7. November wird demnach die bislang vorgeschriebene Quarantäne nach der Einreise aufgehoben. Nicht geimpfte Reisende müssen bei der Ankunft einen maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen. Kinder unter zwölf Jahren benötigen weder eine Impfung noch einen Test. Derzeit ist Kuba aus Sicht der Bundesregierung allerdings Corona-Hochrisikogebiet. Es besteht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, Ungeimpfte müssen nach der Rückkehr in Quarantäne.

Thailand plant Öffnung für Geimpfte aus Deutschland

12. Oktober: Raus aus dem Sandkasten: Bislang konnten Urlauber in Thailand nur einige wenige Regionen bereisen, die als "Sandbox"-Modellprojekte deklariert waren. Nun sollen Geimpfte aus 46 Ländern ab 1. November wieder ganz Thailand bereisen dürfen. Auf der Liste stehen neben Deutschland auch die USA, Singapur und China, wie Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha in einer Fernsehansprache ankündigte. Er habe das Krisenzentrum Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) und das Gesundheitsministerium angewiesen, den Plan "dringend bis Ende der Woche zu prüfen", so Prayut. Neben dem vollständigen Impfschutz würden ein PCR-Test vor der Abreise und ein weiterer bei der Ankunft in Thailand verlangt. Danach könnten Urlauber alle Landesteile frei bereisen. Reisen nach Thailand waren wegen der Corona-Pandemie lange Zeit gar nicht möglich. Im Sommer starteten dann die Modellprojekte beispielsweise auf den Inseln Phuket und Ko Samui. Geimpfte Reisende durften kommen, mussten sich aber an strenge Regeln halten und weitgehend vor Ort bleiben.