15. Juli: Nach den Öffnungen auf Phuket beginnt nun auch auf Thailands zweitgrößter Insel Ko Samui ein Modellprojekt für geimpfte Touristen. Sie dürfen dort ohne Quarantäne Urlaub machen, sind aber an strenge Auflagen gebunden. So müssen sie sich in den 21 Tagen vor ihrer Abreise in ihren Heimatländern aufgehalten haben, einen negativen PCR-Test vorweisen und sich auch während des Urlaubs mehrfach testen lassen. Der Nachweis einer speziellen Krankenversicherung ist ebenfalls Pflicht. Das Projekt ist auf bestimmte Hotels beschränkt, die im Vorfeld gebucht werden müssen und deren Gelände, anders als auf Phuket, in den ersten drei Tagen nicht verlassen werden darf. Bis zum Ende der ersten Woche stehen den Urlaubern nur bestimmte Regionen der Insel offen, erst ab der zweiten Woche dürfen sie sich frei bewegen. Zugelassen sind vollständig Geimpfte aus 69 Ländern, darunter auch Deutschland. Die Initiativen zur Wiederbelebung des Tourismus sind im Land nicht unumstritten: Thailand erlebt die bislang heftigste Corona-Welle, vor allem in der Hauptstadt Bangkok sind die Infektionszahlen sehr hoch.

Bundesregierung plant neue Einreise-Regeln

13. Juli: Die Regeln für die Einreise nach Deutschland sollen vereinheitlicht werden. Diskutiert wird nach SZ-Informationen, dass jeder Einreisende aus dem Ausland geimpft, genesen oder getestet sein muss und einen Nachweis auf Verlangen vorzeigen muss. Bislang gilt dies nur für Flugreisende. Auswirkungen hätte das vor allem nach einem Aufenthalt in einem Land mit niedriger Inzidenz wie Österreich oder Italien. Bislang konnte man von dort mit dem Auto, Bus oder Zug auch ohne Impf-, Test- oder Genesungszertifikat nach Deutschland zurückkehren.

Die Kategorisierung als Risikogebiet könnte künftig entfallen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Ausgewiesen würden dann nur noch Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete. Für diese gilt seit längerem: Rückkehrer aus Hochinzidenzgebieten, die nicht geimpft sind, müssen zehn Tage lang in Quarantäne, können sich aber nach fünf Tagen freitesten. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten ist keine Verkürzung der Quarantäne möglich, auch nicht für Geimpfte.

Indonesien verschärft Einreiseregeln

5. Juli: Indonesien verschärft wegen immer weiter steigenden Corona-Neuinfektionen die Regeln für Reisende aus dem Ausland. Ab sofort müssen sowohl indonesische Staatsbürger als auch Ausländer vor der Einreise eine vollständige Impfung gegen das Virus nachweisen. Zudem müssten Einreisende nun acht Tage in Quarantäne statt wie bisher fünf Tage, sagte Ganip Warsito, der Chef der nationalen Corona-Taskforce. Die Grenzen würden aber nicht geschlossen, betonte Vize-Außenminister Mahendra Siregar. "Internationale Reisen sind weiter erlaubt, aber wir verschärfen die Maßnahmen."

Zuletzt hatte das Rote Kreuz vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem Inselstaat gewarnt. Seit Tagen meldet das Land Rekordwerte von über 25 000 Neuinfektionen.

Griechenland verschärft Corona-Maßnahmen im Fährverkehr

5. Juli: Auf griechischen Fähren gelten von diesem Montag an neue Corona-Regeln. Reisende müssen bei Fahrtantritt mindestens einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Gültig sind auch ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden alt ist, oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung. Grund für die Maßnahmen ist der Anstieg von Corona-Neuinfektionen. Die griechische Gesundheitsbehörde meldete in den vergangenen Tagen täglich mehr als 700 neue Corona-Fälle, während es in der Vorwoche noch zwischen 200 und 400 pro Tag waren.

Sorgen bereitet der Regierung die besonders ansteckende Delta-Variante des Virus, die unter anderem auf Kreta nachgewiesen wurde. Griechenland hatte die meisten Corona-Maßnahmen in den vergangenen Wochen aufgehoben, weil die Fallzahlen niedrig waren. Das Land gilt aktuell beim Auswärtigen Amt nicht als Hochrisikogebiet.

Reisewarnungen für mehr als 80 Länder aufgehoben

1. Juli: "Die Zeit der Pauschalbeurteilungen muss vorbei sein", begründet es Außenminister Heiko Maas (SPD): Am 1. Juli hat die Bundesregierung nach mehr als einem Jahr die Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete aufgehoben. Nach derzeitigem Stand gilt das für mehr als 80 Staaten weltweit ganz oder teilweise, darunter sind zum Beispiel die Türkei sowie Urlaubsregionen in Spanien und Kroatien.

Von touristischen Reisen in "einfache" Risikogebiete mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 und unter 200 wird nun nur noch "abgeraten". Bei nicht als Risikogebiet eingestuften Ländern und Regionen der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz wird angesichts der fortdauernden Pandemie lediglich um "besondere Vorsicht" gebeten.

Die Aufhebung der Reisewarnung hat vor allem reiserechtliche Konsequenzen: Eine Pauschalreise kann meist storniert werden, wenn eine Reisewarnung ausgesprochen wird - und das bei der Buchung nicht absehbar war. Einige Auslandskrankenversicherungen zahlen nicht, wenn eine Reisewarnung vorliegt.

An den bestehenden Testpflichten für Reiserückkehrer ändert sich derzeit hingegen nichts: Wer mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückkehrt, muss sich immer vorab auf eine Covid-Infektion testen lassen. Nach einem Urlaub in einem Risikogebiet müssten Reisende eigentlich in Quarantäne, können dies aber durch einen Test nach der Rückkehr umgehen. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit, nicht jedoch von der Auflage, sich elektronisch anzumelden. Unverändert in Kraft bleiben auch die strengeren Regeln nach einem Aufenthalt in einem Hochinzidenz- oder einem Virusvariantengebiet.

Mecklenburg-Vorpommern lockert die Regeln

15. Juni: Alle drei Tage musste sich bislang testen lassen, wer in einem Hotel in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machte. Das ändert sich nun: Künftig müsse nur noch für die Einreise im Nordosten ein maximal 24 Stunden alter Test vorgewiesen werden, die Testpflicht während des Aufenthalts entfalle, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an. Für Ferienwohnungen gilt eine vergleichbare Regel bereits. Ganz befreit sind vollständige Geimpfte und Genesene. Für bestimmte Dienstleistungen wie die Gastronomie im Innenbereich soll die Testpflicht zunächst bestehen bleiben. Hotelgäste dürfen in einem Restaurant in ihrer Unterkunft aber auch ohne Test essen.

Marokko verzichtet bei Geimpften auf Test

14. Juni: Ab 15. Juni will das nordafrikanische Land Touristen wieder einreisen lassen. Bei Geimpften wird nun entgegen der ursprünglichen Ankündigung auf einen negativen PCR-Test verzichtet, wie das marokkanische Fremdenverkehrsamt mitteilte. Der Flug- und Fährverkehr nach Europa wird zunächst allerdings nur in eingeschränktem Umfang aufgenommen. Das öffentliche Leben ist in Marokko weiterhin eingeschränkt, das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen touristischen Reisen. Das Land ist als Risikogebiet eingestuft.

Kostenlose Corona-Tests für Urlauber in Österreich

18. Mai: Österreich bietet ab kommender Woche kostenlose Corona-Tests auch für ausländische Gäste an, um so den Tourismus anzukurbeln. Diese Möglichkeit werde in öffentlichen Test-Straßen, Apotheken oder auch direkt in Hotels oder Gasthäusern bestehen, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Wien. Jeder Wirt, jedes Hotel, jeder Betrieb könne Selbsttests für Gäste anbieten. Das solle auch spontane Restaurantbesuche ermöglichen - ein Vor-Ort-Test gelte in diesem Fall aber auch nur für die Dauer des Aufenthalts im Lokal.

"Es liegt in der Entscheidung des Lokalbetreibers, ob er diese Tests anbietet", sagte Köstinger. Das System der Eintrittstests und weiterer Sicherheitsauflagen habe sich sehr bewährt. In der Modellregion Vorarlberg, in der bereits seit März die Gastronomie mit Zutrittstests geöffnet ist, habe es laut wissenschaftlichen Studien keinen einzigen Infektionsfall gegeben, so die Ministerin. Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie erhielten wie bereits im vergangenen Jahr Zugang zu kostenlosen PCR-Tests, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten.

In Österreich öffnen am 19. Mai nach sieben Monaten Lockdown die Gastronomie, die Hotellerie, die Kultur und viele Sportstätten. Zugleich entfällt für viele Länder - darunter auch Deutschland - die Quarantänepflicht bei der Einreise. Allerdings müssen die Einreisenden getestet, geimpft oder von Covid-19 genesen sein. Für Gäste aus Regionen mit Virusvarianten und für Hochinzidenzgebiete gelten strengere Regeln. Falls ein Test nicht vorgelegt werden kann, muss er innerhalb von 24 Stunden in Österreich gemacht werden. Vor jeder Einreise ist weiter eine elektronische Registrierung nötig. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt aktuell bei 65 - und damit unter der von Deutschland mit 79.