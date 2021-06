10. Juni: Monatelang hatte Marokko aus Sorge vor der Ausbreitung neuer Corona-Mutationen den Flugverkehr unter anderem nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz ausgesetzt. Ab 15. Juni will man sich allmählich wieder für Reisende aus dem Ausland öffnen. Der Flug- und Fährverkehr nach Europa werde allerdings zunächst nur in eingeschränktem Umfang aufgenommen, teilten das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Rabat auf ihren Webseiten mit. Fährverbindungen soll es demnach zunächst nur von und nach Frankreich sowie Italien geben, nicht jedoch mit Spanien. Alle Einreisenden - auch Geimpfte und Genesene - brauchen einen negativen PCR-Test. Das öffentliche Leben ist in Marokko derzeit wegen der Pandemie weiterhin eingeschränkt, das Land wird von der Bundesregierung als Risikogebiet eingestuft.

US-Bürger dürfen wieder nach Deutschland reisen

9. Juni: An Schloss Neuschwanstein, unterm Brandenburger Tor und am Obersee bei Berchtesgaden - alles beliebte Reiseziele bei US-Amerikanern - dürften bald wieder Gäste aus Übersee begrüßt werden können. Bislang hatten die Behörden in Washington US-Bürger vor Reisen nach Deutschland gewarnt. Nun hat das Außenministerium mehrere Länder auf der Warn-Liste herabgestuft: neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Mexiko und Kanada. Deutschland steht damit auf Stufe drei des Warnsystems. Das bedeutet, dass US-Bürger ihre Reisepläne überdenken sollen. Zuvor galt die höchste Stufe vier, die für mehrere andere EU-Länder wie Portugal, Belgien, die Niederlande und Polen aufrecht erhalten bleibt.

Bundesbürger können allerdings weiterhin nicht in die USA einreisen. Die Neubewertung ändert nichts an dem wegen der Pandemie verhängten Einreisestopp in die USA für Ausländer - etwa aus dem europäischen Schengen-Raum, aus Großbritannien, Indien oder China. Eine Einreise aus diesen Staaten ist weiterhin in der Regel nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Auch das Auswärtige Amt warnt Bundesbürger seinerseits bislang vor touristischen Reisen in die USA.

Kostenlose Corona-Tests für Urlauber in Österreich

18. Mai: Österreich bietet ab kommender Woche kostenlose Corona-Tests auch für ausländische Gäste an, um so den Tourismus anzukurbeln. Diese Möglichkeit werde in öffentlichen Test-Straßen, Apotheken oder auch direkt in Hotels oder Gasthäusern bestehen, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Wien. Jeder Wirt, jedes Hotel, jeder Betrieb könne Selbsttests für Gäste anbieten. Das solle auch spontane Restaurantbesuche ermöglichen - ein Vor-Ort-Test gelte in diesem Fall aber auch nur für die Dauer des Aufenthalts im Lokal.

"Es liegt in der Entscheidung des Lokalbetreibers, ob er diese Tests anbietet", sagte Köstinger. Das System der Eintrittstests und weiterer Sicherheitsauflagen habe sich sehr bewährt. In der Modellregion Vorarlberg, in der bereits seit März die Gastronomie mit Zutrittstests geöffnet ist, habe es laut wissenschaftlichen Studien keinen einzigen Infektionsfall gegeben, so die Ministerin. Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie erhielten wie bereits im vergangenen Jahr Zugang zu kostenlosen PCR-Tests, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten.

In Österreich öffnen am 19. Mai nach sieben Monaten Lockdown die Gastronomie, die Hotellerie, die Kultur und viele Sportstätten. Zugleich entfällt für viele Länder - darunter auch Deutschland - die Quarantänepflicht bei der Einreise. Allerdings müssen die Einreisenden getestet, geimpft oder von Covid-19 genesen sein. Für Gäste aus Regionen mit Virusvarianten und für Hochinzidenzgebiete gelten strengere Regeln. Falls ein Test nicht vorgelegt werden kann, muss er innerhalb von 24 Stunden in Österreich gemacht werden. Vor jeder Einreise ist weiter eine elektronische Registrierung nötig. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt aktuell bei 65 - und damit unter der von Deutschland mit 79.

Großbritannien wird wieder Risikogebiet

15. Mai: Obwohl die Infektionszahlen niedrig sind, stuft die Bundesregierung Großbritannien von Sonntag an wieder als Corona-Risikogebiet ein. Dazu zählen auch Nordirland, die Isle of Man sowie alle Kanalinseln und alle britischen Überseegebiete. Grund ist das "zumindestens eingeschränkte Vorkommen" der zuerst in Indien festgestellten Virusvariante B.1.617.2, die zu den dramatischen Infektionszahlen in dem Land beigetragen haben. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Sri Lanka wird von Sonntag an ebenfalls zum Risikogebiet.

Zum Virusvariantengebiet wird Nepal hochgestuft. Damit gilt für das Land die höchste Risikostufe, für die weitgehende Reisebeschränkungen gelten.

Vom Hochinzidenzgebiet zum Risikogebiet herabgestuft werden von Sonntag an folgende Länder: Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Estland, Ukraine, Jordanien, Libanon und die Palästinensischen Autonomiegebiete. Wer von dort einreist, muss nicht mehr zwingend in Quarantäne, sondern kann stattdessen bei Einreise einen negativen Test vorweisen.

Von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen werden indes die Kanarischen Inseln und die autonome Stadt Ceuta. Das hat für Touristen aber keine praktischen Auswirkungen mehr, da die Quarantänepflicht für von dort zurückkehrenden Urlauber mit Inkrafttreten einer neuen Einreiseverordnung bereits am Donnerstag gefallen ist. Die Testpflicht beim Rückflug nach Deutschland gilt weiter.

Keine Reisewarnungen mehr für Malta und die Algarve

7. Mai: Wegen stark sinkender Infektionszahlen streicht die Bundesregierung weitere beliebte Urlaubsgebiete von der Corona-Risikoliste. Wer aus Malta oder von der portugiesische Algarve nach Deutschland einreist, muss bald nicht mehr in Quarantäne. Das gab das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite bekannt. Für die Algarve sind die Auswirkungen aber zunächst gering, weil dort derzeit für deutsche Touristen wegen der hohen Infektionszahlen hierzulande ein Einreiseverbot gilt. In Malta dürfen deutsche Touristen einreisen, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Außerdem sind ab 9. Mai Albanien, insgesamt drei Regionen in Finnland und Norwegen sowie die britischen Falkland-Inseln vor der argentinischen Küste keine Risikogebiete mehr.

In seiner aktualisierten Risikoliste weist das RKI keine neuen Virusvariantengebiete aus. Als neue Hochinzidenzgebiete gelten hingegen Costa Rica, Georgien, die Malediven sowie Nepal.

Polen, Ungarn, Armenien und Montenegro werden jeweils vom Hochinzidenz- zum "normalen" Risikogebiet heruntergestuft. Damit entfällt die Corona-Testpflicht vor der Einreise nach Deutschland auf dem Landweg. Es reicht dann wieder, wenn man sich bis zu 48 Stunden nach Einreise testen lässt. Die Einstufung als Corona-Risikogebiet erfolgt, wenn die Zahl der Neuinfektionen 50 pro 100 000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) in einer Woche übersteigt. Das gilt derzeit für den größten Teil Europas. Einreisende aus Risikogebieten müssen nach ihrer Ankunft in Deutschland für zehn Tage in Quarantäne, die durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzt werden kann. Ausgenommen von der Quarantäne sind mit Inkrafttreten einer neuen Verordnung in den nächsten Tagen vollständig Geimpfte und Genesene.

Bayern und Niedersachsen öffnen Tourismus wieder

4. Mai: Urlaub in Bayern soll zu Beginn der Pfingstferien ab 21. Mai in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen wieder möglich sein. In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sollen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen dürfen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München erklärte. Es würden Hygienekonzepte, Masken- und Testpflichten gelten - die Details wurden nun von den zuständigen Ministerien erarbeitet.

Fast zeitgleich kündigte in Hannover Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen Stufenplan mit Lockerungen für Niedersachsen an. Diese sollen in Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 schon vom kommenden Wochenende an greifen. Basis dafür seien Kontaktnachverfolgung, Zugangsbeschränkungen und Hygienekonzepte, sagte Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Bernd Althusmann (CDU). Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze würden für voraussichtlich drei Wochen zunächst nur für Einwohner Niedersachsens geöffnet. Die Gastronomie soll zunächst draußen und zwei Wochen später auch drinnen wieder öffnen können, dort dann mit einer Auslastungsgrenze von 60 Prozent und einer Sperrstunde um 23 Uhr. Auch Kulturveranstaltungen im Freien sollen wieder möglich werden.