Jedes Land hat eigene Regeln: Für Reisen mit Kindern gibt es in Europa keine einheitlichen Standards - Kinder am Strand von Castiglione della Pescaia in der Toskana.

Von Hans Gasser

Immer mehr Urlaubsländer in Europa öffnen sich wieder für Gäste aus dem Ausland. Es sei Zeit, den europäischen Tourismus in Schwung zu bringen, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. Und in den kommenden Tagen stimmen Bundestag und Bundesrat über ein Gesetz ab, das Geimpfte von Tests und Quarantäne bei der Rückkehr aus Risikogebieten ausnimmt. Aber was ist mit den Kindern, die bisher nicht geimpft werden können? Welche Regeln gelten für sie bei Reiseveranstaltern, für die Einreise in beliebte Urlaubsländer und bei der Rückkehr nach Deutschland? Ein Überblick.