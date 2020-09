In Europa sind die Grenzen für Touristen offen. Die weltweite Reisewarnung ist für die Mitgliedstaaten der EU und weitere europäische Länder durch Reisehinweise ersetzt worden. Wenn Infektionszahlen steigen, kann eine erneute Reisewarnung ausgesprochen werden. Derzeit warnt das Auswärtige Amt unter anderem vor touristischen Reisen nach Spanien, außer den Kanaren. Reisewarnungen bestehen außerdem für Regionen in Kroatien und Frankreich, Belgien, Bulgarien und Rumänien. Ausgewählte Urlaubsländer im Überblick:

Frankreich: Am 24. August hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für den Großraum Paris sowie weite Teile der französischen Mittelmeerküste ausgesprochen. Die Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d'Azur, in der auch Marseille und Nizza liegen, werden vom RobertKoch-Institut als Risikogebiete geführt. In den vergangenen Wochen hatte die französische Regierung bereits Paris und das Département Bouches-du-Rhône am Mittelmeer als Zonen eingestuft, in denen das Virus aktiv zirkuliert. Das bedeutet, dass die regionalen Behörden dort das öffentliche Leben einschränken können.

Griechenland: Das Land hat zwar eine niedrige Infektionsrate, allerdings trat zuletzt eine erhöhte Anzahl von Fällen auf. Daher ordnete die Regierung umfangreiche Einschränkungen für Urlaubsgebiete und Städte an. Reisende müssen sich spätestens 24 Stunden vor der Abreise online anmelden und angeben, wo sie vorher waren, und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Fällt das Ergebnis positiv aus, geht es für 14 Tage in eigens eingerichtete Isolier-Unterkünfte in Hotels. Die Kosten übernimmt Griechenland.

Kroatien: Die Regionen Šibenik-Knin und Split-Dalmatien wurden am 20. August vom Robert-Koch-Institut zu Risikogebieten erklärt, das Auswärtige Amt sprach eine Reisewarnung aus. Kroatien erlaubt Deutschen die Einreise. Die Reisenden müssen an der Grenze nur erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind.

Norwegen: Seit 29. August gilt wieder eine Quarantänepflicht für deutsche Urlauber, da Norwegen Deutschland zum Risikogebiet erklärt hat. Reisende müssen in zehntägige Quarantäne. Für Kreuzfahrten gelten seit 25. August neue Beschränkungen: Entlang der norwegischen Küste dürfen Schiffe mit bis zu 50-prozentiger Passagierauslastung fahren, die Maximalzahl an Personen an Bord liegt dabei bei 200.

Österreich: Touristen aus Deutschland können einreisen - außer sie haben sich zuvor in einem von 30 Risikogebieten aufgehalten, darunter Kroatien und Teile Spaniens. Dann müssen sie einen negativen Test nachweisen oder diesen in Quarantäne nachholen. Die Durchreise beispielsweise nach einem Kroatien-Urlaub, ist ohne Test gestattet, allerdings nur ohne Stopp.

Spanien: Das Robert-Koch-Institut hat ganz Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln zum Risikogebiet erklärt. Das Auswärtige Amt sprach eine Reisewarnung aus: Nicht notwendigen Reisen aufs spanische Festland sowie nach Mallorca und auf die übrigen Baleareninseln sollten unterlassen werden.

