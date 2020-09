Deutschland erklärt viele Länder zu Risikogebieten, aber auch vor Deutschland wird in manchen Ländern gewarnt: So verwehrt Finnland deutschen Urlaubern seit Montag die Einreise. Nur der Transit auf dem Weg in andere Staaten und Dienstreisen sind erlaubt. Auch in Norwegen ist Deutschland mit einer Warnung versehen. Wer kommt, muss zehn Tage in Quarantäne. Das norwegische Außenministerium rät von nicht notwendigen Reisen in die Bundesrepublik ab. In Island gelten keine Beschränkungen für Deutschland, aber Einreisende müssen generell 14 Tage in Quarantäne oder zwei Tests machen. In Irland steht Deutschland seit Montag nicht mehr auf der "Green List". Das bedeutet, dass Deutschen empfohlen wird, 14 Tage nach der Einreise ihre Bewegungen im Land "stark einzuschränken". Belgien empfiehlt für Einreisende aus vielen Regionen Deutschlands Test und Quarantäne.