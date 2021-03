26. März: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung wie erwartet ganz Frankreich von Sonntag an als Hochinzidenzgebiet mit Testpflicht bei der Einreise ein. Das Département Moselle gilt zusätzlich bereits seit Anfang März als Virusvarianten-Gebiet. Neue Virusvariantengebiete weist das Robert Koch-Institut in seiner aktualisierten Liste diesmal nicht aus. Stattdessen werden sowohl das österreichische Bundesland Tirol als auch Tschechien und die Slowakei aus dieser Kategorie gestrichen und zu Hochinzidenzgebieten (Tschechien und Slowakei) bzw. Risikogebieten (Tirol) heruntergestuft. Israel wird vom Hochinzidenzgebiet zum Risikogebiet herabgestuft.

Verschlechtert hat sich die Infektionslage hingegen in anderen Regionen. Vom 28. März an gelten deshalb als neue Risikogebiete: ganz Dänemark (ausgenommen sind weiterhin die Färöer Inseln und Grönland), die finnischen Regionen Kanta-Häme, Päijät-Häme und Pirkanmaa, die kroatische Gespanschaft Požega-Slawonien und die norwegische Provinz Rogaland.

Entwarnung gibt es lediglich für die finnische Region Satakunta und die norwegische Provinz Agder, die nicht mehr als Risikogebiete gelten.

Keine Reisewarnung mehr für die Algarve

19. März: Nach den Balearen schafft ein weiteres beliebtes Urlaubsziel den Sprung von der Liste der Risikogebiete: An der Algarveküste in Portugal liegt der Inzidenzwert der neuen Infektionen nun unter dem Schwellenwert von 50. Allerdings befindet sich Portugal noch im Lockdown, erst für Ende Mai ist derzeit eine Öffnung für den Tourismus geplant. Für die Einreise ins Land ist ein PCR-Test Pflicht. Ebenfalls nicht mehr auf der Risikoliste sind die autonome Gemeinschaft Galicien in Spanien, die Region Österbotten in Finnland, sowie Malaysia und St. Vincent und die Grenadinen.

Dagegen wurde Polen wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Land ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay erhielten diesen Status. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Großbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert.

Urlaub auf Mallorca ist wieder möglich

12. März: Nur noch rund 21 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner: Weil auf den Baleareninseln die Coronazahlen stark gesunken sind, hebt die Bundesregierung ab 14. März die Reisebeschränkungen auf. Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gelten nicht mehr als Risikogebiet, ein Urlaub ist ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Für die Einreise auf den Inseln verlangen die spanischen Behörden weiterhin einen negativen PCR-Test.

Auf dem spanischen Festland sind die Küstenregionen Valencianische Gemeinschaft und Murcia mit den Urlaubsorten Benidorm, Calpe, Javea und Denia "risikofrei", außerdem im Landesinneren die Extremadura, La Rioja und Kastilien-La Mancha. Gleiches gilt für weite Teile Portugals, das bisher noch als Virusvariantengebiet eingestuft ist. Für die gesamte Nordhälfte des Landes (Regionen Norte und Centro) inklusive Porto fallen die Reisebeschränkungen komplett - auch das Beförderungsverbot für Fluggesellschaften. Die beliebte Südküste Algarve, die Atlantikinsel Madeira und die Hauptstadt Lissabon sind hingegen nach wie vor "normale" Risikogebiete. Wer von dort nach Deutschland einreist, muss auch künftig in den meisten deutschen Bundesländern für zehn Tage in Quarantäne, die mit einem negativen Test nach fünf Tagen verkürzt werden kann. Die Reiseveranstalter stehen bereits in den Startlöchern. "Die Hotellerie hat sich intensiv vorbereitet, sicheren und verantwortungsvollen Urlaub anzubieten", sagte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak anlässlich der Internationalen Tourismusbörse.

Neben den Änderungen in Spanien und Portugal gelten ab 14. März folgende weitere neuen Einstufungen:

Moldau und das ostafrikanische Tansania werden Hochrisikogebiete mit Testpflicht bei der Einreise und anschließender Quarantäne.

mit Testpflicht bei der Einreise und anschließender Quarantäne. Die französische Karibikinsel Guadeloupe und eine Region in Finnland werden zum "normalen" Risikogebiet erklärt.

erklärt. Die Bahamas in der Karibik und Nordjylland im Norden Dänemarks sind ab Sonntag keine Risikogebiete mehr.

Ganz Schweden und Ungarn werden Hochinzidenzgebiete

5. März: Das RKI weist in seiner neuen Liste mit Wirkung zum 7. März keine neuen Virusvarianten-Gebiete aus. Veränderungen gibt es aber in den anderen Kategorien. Als Hochinzidenzgebiete, also Gegenden mit besonders hohem Infektionsrisiko, gelten ab Sonntag die gesamten Länder Jordanien, Schweden und Ungarn.

Als "normale" Risikogebiete werden nun das gesamte Land Griechenland geführt sowie die norwegische Provinz Agder. Die USA werden vom Hochinzidenzgebiet zum Risikogebiet herabgestuft.

Entwarnung gibt das RKI für die finnische Region Mittelfinnland sowie die kroatischen Gespanschaften Bjelovar-Bilogora, Istrien, Krapina-Zagorje und Požega-Slawonien.

Ischgl gibt die Wintersaison verloren

3. März: Der österreichische Wintersportort Ischgl wird seine Lifte in dieser Wintersaison nicht mehr in Betrieb nehmen. "Diesen Winter haken wir ab", sagte Tourismuschef Andreas Steibl. Angesichts des nach wie vor beunruhigenden Infektionsgeschehens, der verschärften Reiserestriktionen und der noch immer fehlenden Perspektiven für Öffnungsschritte in Gastronomie und Hotellerie sei eine Aufnahme des Skibetriebes weniger denn je vertretbar, teilte die Silvrettaseilbahn AG mit.

Ischgl war im Frühjahr 2020 als Hotspot bei der Verbreitung des Coronavirus international in die Schlagzeilen geraten. Im Gegensatz zu vielen anderen Wintersportgebieten in Österreich hatte Ischgl dann aber auf den seit Ende Dezember 2020 wieder erlaubten Skibetrieb verzichtet. In der Wintersaison setzt der Tiroler Ort normalerweise 300 Millionen Euro um.

Der Ort mit seinen 45 Liften und 239 Pistenkilometern lebt dabei von vielen ausländischen Gästen, die wichtigste Gruppe sind deutsche Urlauber. Durch die Quarantänepflichten in Deutschland und Österreich ist das touristische Reisen aber praktisch zum Erliegen gekommen. Das umfangreiche Sicherheitskonzept, das man für einen etwaigen Start im Winter vorbereitet hatte, solle nun in der am 25. Juni startenden Sommersaison umgesetzt werden, hieß es. Dazu gehört unter anderem eine eigene Test-Station mit medizinischem Personal.

Einreise aus der Region Moselle nur noch mit Test

2. März: Mit der Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als sogenanntes Virusvariantengebiet gelten nun strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Menschen aus dem Département müssen künftig bei der Einreise in das angrenzende Rheinland-Pfalz und ins Saarland einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ein Schnelltest ist dabei ausreichend. Dies gilt auch für Pendler.

Die Bundespolizei überwacht die verschärfte Testpflicht stichprobenartig im Grenzgebiet. Kontrollen auf der Grenzlinie wird es nicht geben. "Wir bleiben weiterhin in dieser verstärkten intensivierten Fahndung und Überwachung, also sprich in der Schleierfahndung wie gehabt", sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Trier. Diese Schleierfahndung finde jeden Tag statt. Eine "intensivierte Grenzschleierfahndung" gebe es auch im Grenzgebiet zu Luxemburg und zu Belgien, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Luxemburg und Belgien sind vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft.

Malta wird zum Hochrisikogebiet

26. Februar: Wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung das beliebte Urlaubsland Malta ab 28. Februar als Hochrisikogebiet ein. Das bedeutet, dass dann schon bei der Einreise nach Deutschland ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden muss. Die Pflicht zu einer zehntägigen Quarantäne, von der man sich erst nach fünf Tagen durch einen weiteren Test befreien kann, bleibt unverändert bestehen. Das Robert-Koch-Institut gab diese und weitere Änderungen der Corona-Risikoliste auf seiner Website bekannt. Als "Hochinzidenzgebiete" gelten die Länder, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen über 200 lag. Malta wird am Sonntag als 29. Land in diese Kategorie aufgenommen. Auch bei den "normalen" Corona-Risikogebieten mit einer Inzidenz von über 50 gibt es ab 28. Februar einige Änderungen. In diese Kategorie fallen dann der Karibikstaat Kuba, die französische Insel Réunion im Indischen Ozean, die griechische Region Peloponnes und eine Region in Finnland. Vom Hochrisiko- zum Risikogebiet zurückgestuft wurden das mittelamerikanische Panama sowie St. Vincent und die Grenadinen in der Karibik. Für "normale" Risikogebiete gelten dieselben Quarantäneregeln wie für Hochrisikogebiete. Den Test kann man aber auch noch 48 Stunden nach der Einreise machen.

Alltours lässt nur geimpfte Gäste ins Hotel

19. Februar: Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will von Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten, teilte das Unternehmen mit. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Verlauf der Impfungen ab. Alltours betreibt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland. "Wir wollen allen Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können", sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven laut Mitteilung. Die großen Reiseveranstalter Tui, DER Touristik und FTI wollen anders als Alltours nicht von sich aus Corona-Impfungen zur Bedingung für Hotelbuchungen machen. "Bei Tui gibt es solche Pläne derzeit nicht. Wir richten uns nach den Vorgaben von Regierungen", sagte etwa der Sprecher von TuiDeutschland, Aage Dünhaupt.

Italien stoppt kurzfristig Öffnung der Skigebiete

14. Februar: Einen Tag vor der geplanten Öffnung vieler Skiregionen in Italien hat die Regierung aus Sorge vor den neuen Coronavirus-Varianten den Start doch noch gestoppt. Gesundheitsminister Roberto Speranza verlängerte am Sonntag in Rom das bestehende Wintersport-Verbot für Freizeitsportler bis zum 5. März. In ersten enttäuschten Reaktionen aus den Skigebieten hieß es, damit sei diese Saison vorbei. In Italien hatten die Skigebiete etwa in den Alpen Ende 2020 gar nicht erst aufmachen dürfen. Als Grund für die Kehrtwende nannte Speranza in seiner Anordnung erhöhte Risiken durch Virus-Mutanten, besonders die sogenannte britische Variante.

Afrikanische Staaten werden zu Virusvarianten-Gebieten

5. Februar: Anders als in den vergangenen Wochen weist die Bundesregierung derzeit keine weiteren Staaten als Hochinzidenzgebiete aus. In der neuen internationalen Risikoliste des Robert Koch-Instituts werden jedoch fünf zusätzliche Staaten in Afrika zu Gebieten mit besonders gefährlichen Virusmutationen erklärt, und zwar Botswana, Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe. Bei den "normalen" Risikogebieten verändert das RKI seine Liste erneut kaum: Entwarnung gibt es lediglich für die norwegischen Provinzen Rogaland, Trøndelag und Vestfold og Telemark, neue Warnungen gelten ab 7. Februar für die griechischen Regionen Attika und Mittelgriechenland sowie das gesamte Land St. Lucia.

Österreich verschärft erneut Einreiseregeln

2./5. Februar: Österreich verschärft aus Sorge vor der Verbreitung der Coronavirus-Mutante erneut die Regeln mit einer Novelle der Einreise-Verordnung, die am 10. Februar in Kraft tritt. Dann muss bei der Einreise zusätzlich ein negatives PCR- oder Antigen-Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 72 Stunden ist. Alternativ kann der Abstrich innerhalb von 24 Stunden in Österreich vorgenommen werden. Pendler müssen sich einmal in der Woche testen lassen. Wer in Österreich unterwegs ist, muss damit rechnen, auch bei einer Verkehrskontrolle nach den Test-Nachweisen gefragt zu werden. Alle Einreisenden, auch Pendler, müssen sich online registrieren. Erfasst werden Name, Geburtsdatum und Mail-Adresse sowie die Wohn- und die Aufenthaltsadresse in Österreich (hier finden Sie das Formular). Nach 28 Tagen sollen die Daten wieder gelöscht werden. An den Quarantäneregeln ändert sich - entgegen zunächst anderer Ankündigungen - nichts, das "Freitesten" nach fünf Tagen bleibt möglich. Die Durchreise durch Österreich bleibt ohne Einschränkungen möglich.

Die Grenzkontrollen zu den Nachbarländern Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien werden verlängert. Seit Beginn der Kontrollen im Dezember sind nach Angaben des Innenministeriums drei Millionen Menschen überprüft und 200 000 in Quarantäne geschickt worden. Um möglichst jeden Grenzübertritt von Touristen zu verhindern, sollen auch die Kontrollen in Skigebieten verstärkt werden. Zuletzt war bekanntgeworden, dass sich Einreisende als arbeitssuchend ausgegeben hatten, letztlich aber zum Skifahren ins Land gekommen waren. Die Strafen für die Verstöße gegen die Hygieneregeln werden deutlich erhöht. Wer keine FFP2-Maske trägt oder den Mindestabstand ignoriert, soll jeweils 90 Euro zahlen.

