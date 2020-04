Abgesagte Reisen:Gutschein oder Geld zurück?

Strand geschlossen - das gilt auch am Manly Beach in Sydney.

Viele Urlaubsträume sind durch das Coronavirus geplatzt. Seit im März die Covid-19-Infektionen auch Europa in immer stärkerem Maße erfassten, wurden erst einzelne Regionen, dann ganze Länder abgeriegelt, Pauschalreisen abgesagt, Flüge annulliert, Urlauber vorzeitig nach Hause gebracht. Das Auswärtige Amt warnt vor jeglichen Reisen ins Ausland bis Ende April - mindestens. Doch neben durchkreuzten Urlaubsplänen geht es vor allem um viel Geld. Welche Rechte haben Kunden, deren Reise oder Flug storniert wurde? Welche Auswirkungen hat die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Gutschein-Regelung? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Die Pauschalreise wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, war aber längst bezahlt. Was ist mit dem Geld?

Laut Europäischer Pauschalreiserichtlinie ist die Rechtslage klar: Wenn die Reise nicht wie geplant durchgeführt werden kann und sie vom Veranstalter abgesagt wird, bekommt der Urlauber sein Geld zurück - und zwar binnen 14 Tagen. Das allerdings klappt derzeit nur selten: Urlauber berichten, dass sie Stunden bis Tage in der Warteschleife verbringen. Oder dass ihnen lediglich ein Gutschein angeboten wird: "Bereits in den vergangenen Wochen haben immer mehr Reiseanbieter ohne gesetzliche Grundlage Rückzahlungen verweigert und nur Gutscheine ausgegeben", berichtet auch die Verbraucherzentrale Brandenburg.

Weil wegen der Pandemie nahezu überhaupt nicht mehr gereist werden kann, geht es um enorme Summen. Rückzahlungen in Höhe von mindestens 3,5 Milliarden Euro seien für ausgefallene Pauschalreisen fällig, heißt es in einem Gutachten, aus dem die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert. Branchenvertreter warnen vor gravierenden Folgen für die Tourismusindustrie: "Wenn Unternehmen in dieser prekären Situation gezwungen sind, ihren Kunden die gezahlten Preise für Reisen, die nicht mehr angetreten werden konnten, innerhalb von 14 Tagen zurückzuzahlen, werden sie in die Knie gehen", mahnte etwa Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Notwendig sei deshalb ein Modell "Gutschein statt Geld". Die Rückzahlungspflicht müsse vorübergehend ausgesetzt werden. Mittlerweile macht sich auch die Bundesregierung für eine solche Lösung stark.

Die zuständigen Ressorts sollen an die EU-Kommission mit dem "dringenden Anliegen einer kurzfristig praktikablen Gutscheinlösung herantreten", beschloss das Corona-Krisenkabinett am 2. April. Denn nachdem es sich um eine europäische Richtlinie handelt, muss auch auf europäischer Ebene entschieden werden. Noch gilt deshalb die Pflicht zur Rückzahlung. "Man muss deshalb jetzt nicht abwarten, sondern kann gegenüber dem Veranstalter oder der Fluggesellschaft kundtun, dass man auf seiner Rückzahlung besteht", sagt Reiserechtsanwalt Paul Degott aus Hannover.

Was gilt bei annullierten Flügen?

Die Rechtslage ist ähnlich wie bei Pauschalreisen, nur muss hier das Geld sogar innerhalb von sieben Tagen erstattet werden. Die EU-Fluggastrechteverordnung gilt für Flüge innerhalb der EU sowie aus der EU in ein Nicht-EU-Land unabhängig vom Sitz der Airline, bei Flügen aus einem Nicht-EU-Land in die EU sind nur EU-Airlines in der Pflicht. Zu zahlen sind auch Zusatzkosten im Zusammenhang mit annullierten Flügen, wenn das Ticket für den Ersatzflug teurer war oder wenn es erst drei Tage später nach Hause ging. Allerdings dürfen sich Reisende nicht auf die Schnelle eigenmächtig einen neuen Flug suchen, sondern müssen der Fluggesellschaft zumindest die Chance geben, das Problem zu lösen. "Wenn man aber nachweisen kann, dass man mehrfach mit Fristen dazu aufgefordert hat und nichts passiert ist, dann ist der Weg frei, sich selbst zu helfen", sagt Degott.

Auch für ausgefallene Flüge werden derzeit vor allem Gutscheine angeboten. Die Lufthansa versucht außerdem, Kunden mit einem 50-Euro-Bonus zum Umbuchen zu bewegen. "Erstattungen bleiben selbstverständlich grundsätzlich weiterhin möglich. Es kann jedoch aufgrund der außergewöhnlichen Umstände zu Verzögerungen kommen. Kunden werden gebeten, sich an das Service Center zu wenden", informiert ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings wirbt für Umbuchungen und Voucher. "Falls der Kunde keine dieser Optionen wünscht, ist auch ein Refund möglich", teilt eine Sprecherin mit. Allerdings müsse man "angesichts der Dimension der Krise unsere Kunden um Verständnis dafür bitten, wenn sich die Bearbeitung von Erstattungsanträgen in dieser Sondersituation etwas verzögern kann".

Wer soll die Gutscheine bekommen?

Nach dem Willen der Bundesregierung könnte eine staatlich geregelte Gutschein-Lösung im Detail folgendermaßen aussehen:

Ein Gutschein soll für Pauschalreisen und Flüge ausgestellt werden können, die vor dem 8. März 2020 gebucht und wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden.

Der Gutschein soll bis zum 31. Dezember 2021 gültig sein. Wurde er bis dahin nicht eingelöst, muss der Wert erstattet werden.

Bei Pauschalreisen soll der Gutschein gegen eine Insolvenz des Reiseveranstalters abgesichert werden. Das ist ein wichtiges Detail, denn mit Firmenpleiten muss angesichts der massiven Einbrüche im Reisegeschäft gerechnet werden. Und die Versicherungssummen, das hat die Thomas-Cook-Pleite gezeigt, sind für große Ausfälle ohnehin zu niedrig angesetzt. Pauschalreisende wären damit deutlich besser abgesichert als Flugreisende: Für Gutscheine, die von Airlines ausgestellt werden, ist keine Insolvenzabsicherung vorgesehen - analog zu den jetzt schon bestehenden Regelungen. Wenn eine Fluggesellschaft pleite geht, ist das Geld für schon gebuchte Flüge weg. Und ein Gutschein wäre dann ebenfalls nur noch ein wertloses Stück Papier.

Eine Härtefallklausel soll dafür sorgen, dass Kunden, für die ein Gutschein unzumutbar wäre, weil sie das Geld für die abgesagte Reise dringend benötigen, die Erstattung ausbezahlt bekommen. Welche Kriterien dafür gelten sollen, ist noch nicht bekannt.

Wann auf europäischer Ebene über den Vorschlag entschieden wird, steht noch nicht fest.

Welche Risiken gehen Reisende ein, wenn sie einen Gutschein akzeptieren?

Kunden können sich auch jetzt schon für Gutscheine entscheiden - weil sie ohnehin bald wieder fliegen wollen, weil sie immer schon mit dem Veranstalter gereist sind, weil sie einem Hotelier in der Krise beistehen möchten. Doch bedenken müssen sie: Für alle Gutscheine, die jetzt schon ausgestellt werden, gibt es keine Insolvenzabsicherung. Gehen der Veranstalter oder der Hotelier pleite, ist der Voucher wertlos. Ungewiss ist auch, ob dessen Wert in einigen Monaten noch für eine vergleichbare Reise reicht: Vielleicht war der Flug ein besonderes Schnäppchen, das es so zu einem späteren Zeitpunkt nicht wieder gibt. Auch mögliche Befristungen gilt es sehr genau zu prüfen. Das Jahresende mag zum heutigen Zeitpunkt noch weit weg sein, doch derzeit ist ungewiss, wann überhaupt wieder gereist werden kann. "Eine Befristung sehen wir kritisch, weil sie den Verbraucher unter Druck setzt", sagt Reiserechtsexperte Parsya Baschiri von der Verbraucherzentrale Bremen. Auch eine Personalisierung schränke die Kunden in ihrer Entscheidungsfreiheit stark ein.

Das Gutscheinmodell der Bundesregierung sieht zwar für Pauschalreisen eine Insolvenzabsicherung vor, von Verbraucherschützern kommt trotzdem heftige Kritik: Die Kunden hätten Vorkassezahlungen in dem Vertrauen geleistet, das Geld bei Absagen zurückzuerhalten, erklärte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Die Gutscheine seien "in Wirklichkeit Zwangskredite der Verbraucher an die Unternehmen, für die sie nicht mal Zinsen erhalten".

Auch die geplante Härtefall-Regelung sei Verbrauchern nicht vermittelbar, ergänzt Christian A. Rumpke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg. Sie bringe Bedürftige in eine unwürdige Situation: Sie müssten möglicherweise gegenüber Unternehmen persönliche Notstände belegen, um doch Geld statt eines Gutscheins zu erhalten. Die Verbraucherzentralen hatten als Alternative zum Gutscheinmodell einen Sicherungsfonds ins Gespräch gebracht, der künftige Insolvenzen absichert, kurzfristig Liquidität zur Erstattung der Kundengelder ermöglicht und von den Unternehmen in den kommenden Jahren refinanziert wird.

Wie sollten Reisekunden ihre Ansprüche geltend machen?

Ansprechpartner für Erstattungsforderungen sind bei Flugreisen die Airline, bei Pauschalreisen der Reiseveranstalter. Auch wenn Flug und Unterkunft einzeln ausgesucht, aber dann doch bei einem Anbieter gebucht wurden, kann es sich um eine Pauschalreise handeln. Ein Indiz dafür ist ein Sicherungsschein, der mit der Buchung ausgestellt wurde. Ob auch Internet-Urlaubsportale für ausgefallene Reisen einstehen müssen, ist umstritten: "Wenn sie neben einem Flug auch noch das Hotel und den Mietwagen vermittelt haben, könnte man schon von einer Pauschalreise sprechen", sagt Reiserechtsanwalt Paul Degott, rät aber auch: "Ich würde nicht anfangen, mit dem Portal darüber zu streiten, ob es Vermittler oder Veranstalter ist, ich würde mich immer an den Leistungserbringer wenden, dem ich ja auch mein Geld gegeben habe."

Doch die Hotlines sind überlastet oder gar nicht mehr erreichbar, automatisierte Online-Verfahren wurden ausgesetzt - es kostet derzeit Nerven, Erstattungsansprüche geltend zu machen. Reisende berichten von frustrierenden Erfahrungen, viele sind verzweifelt, weil das Geld für die Reise mühsam angespart wurde. Und ein Gutschein kann keine Alternative sein, wenn jetzt schon absehbar ist, dass die Elternzeit-Tour im Wohnmobil durch die USA im nächsten Jahr nicht mehr möglich sein wird.

Die Verbraucherzentralen raten zum schriftlichen Weg: "Per Einwurfeinschreiben sollte man eine 14-tägige Frist zur Rückzahlung des Reisepreises setzen und mit rechtlichen Schritten drohen, wenn die Frist nicht eingehalten wird", sagt Parsya Baschiri, Reiserechtsexperte bei der Verbraucherzentrale Bremen. Doch selbst der rechtliche Schritt des Mahnverfahrens werde vielfach automatisch abgeblockt, beobachtet Anwalt Degott: "Damit verliert man nur Zeit." Stattdessen könnten Betroffene auch gleich Zahlungsklage erheben, dafür muss allerdings bei Gericht ein Kostenvorschuss geleitet werden. Verweigert eine Fluggesellschaft die Zahlung, können sich Reisende außerdem an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) wenden. Es gebe durchaus Chancen, sein Geld zurückzubekommen, "eine gewisse Streitbereitschaft muss man allerdings haben", sagt Degott.

Welche Rechte haben Individualreisende?

Wer nicht pauschal reist, hat neben seinem Flug oft auch schon das Hotel oder die Ferienwohnung reserviert, vielleicht einen Mietwagen gebucht. Erstattungsansprüche hängen davon ab, nach welchem Recht der Vertrag geschlossen wurde. Nach deutschem Recht muss das Geld zurückgezahlt werden, wenn das Ziel aufgrund der Reisebeschränkungen nicht mehr erreichbar oder der Aufenthalt dort nicht mehr möglich ist - das ist in Deutschland derzeit im ganzen Land der Fall: Übernachtungsangebote im Inland dürfen ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden. Auch bei Hotels im Ausland, die auf der Basis deutschen Rechts gebucht wurden, darf der Vertrag storniert und das Geld zurückverlangt werden: Schließlich machen geschlossene Grenzen das Reisen unmöglich, zumal gilt bis mindestens Ende April eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Wer allerdings direkt beim Hotelier in Italien oder beim Ferienhausbesitzer in Dänemark sein Osterferienquartier reserviert hat, muss sich mit dem Recht des jeweiligen Landes auseinandersetzen. Vielerorts gibt es mittlerweile nur noch Gutscheine statt Geld, beispielsweise in Frankreich oder Italien. Möglicherweise lässt sich mit dem Vermieter eine individuelle Lösung finden, zum Beispiel die Verschiebung des Urlaubs auf das nächste Jahr. Die Vermittlungsplattform Airbnb hat ihre Konditionen wegen der Pandemie gelockert: Bis Ende Mai gebuchte Unterkünfte können kostenlos storniert werden.

Wie sieht es bei der Bahn und bei Fernbussen aus?

Die Bahn fährt auch in Corona-Zeiten, nur Auslandsverbindungen sowie einige Züge im Regionalverkehr wurden gestrichen. Trotzdem verzichten viele Kunden auf geplante Fahrten, weil der Osterurlaub nicht stattfinden kann, Besuche bei den Großeltern zu riskant sind und Meetings nun per Video abgehalten werden. Die Bahn reagiert auf Stornierungswünsche deutlich kulanter als sonst (und informiert hier online über die Details): Tickets können für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben oder zurückgegeben werden.

Die Corona-Regeln gelten für alle Fahrkarten, die bis zum 13. März für Reisetage bis 30. April gekauft wurden. Sie können entweder flexibel bis 30. Juni eingesetzt - die Zugbindung ist aufgehoben - oder zurückgegeben werden. Für Superspar- und Sparpreistickets sowie für Einzeltickets und Ländertickets im Regionalverkehr gibt es einen Gutschein, der drei Jahre gültig ist. Bei Flextickets wird der Fahrpreis erstattet - das war allerdings auch bislang schon der Fall. Eine Bearbeitungsgebühr fällt nicht an. Eine Erstattung ist auch möglich, wenn der Reisetermin schon verstrichen ist: Die Anträge können bis 30. Juni eingereicht werden. Mittlerweile gibt es die Gutscheine auch online, sie landen ohne Wartezeit im E-Mail-Postfach (hier erklärt die Bahn auf ihrer Webseite, wie das neue automatisierte Verfahren funktioniert).

Der Fernbusanbieter Flixbus hat sämtliche nationalen sowie grenzüberschreitenden Fahrten bis auf weiteres ausgesetzt. Kunden erhalten einen Gutschein. Flixtrain-Kunden dürfen ihre Tickets bis 30. April in den IC- und ICE-Zügen der Deutschen Bahn nutzen.

Bei Bus und Bahn müssen Gutscheine übrigens auch jetzt schon akzeptiert werden. Die Regelungen, die bei Pauschalreisen oder Flügen greifen, gelten hier nicht.