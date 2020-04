(Stand 6. April, 13.40 Uhr)

Knapp drei Wochen nach Beginn der Rückholaktion sind von den gestrandeten Deutschen mehr als 200 000 wieder zu Hause. Innerhalb von 20 Tagen wurden die Reisenden aus 57 Ländern nach Deutschland gebracht. Doch etwa 40 000 warten immer noch auf die Rückreise, die meisten in Neuseeland, Südafrika und Peru.

Außenminister Heiko Maas hatte die Rückholaktion Mitte März gestartet, um zusammen mit Veranstaltern und der Lufthansa deutsche Reisende aus Ländern zurückzuholen, aus denen es keine regulären Flüge mehr gibt. Das Auswärtige Amt hat dafür selbst Maschinen gechartert, die inzwischen mehr als 300 Sonderflüge absolviert haben.

Wie lange die Rückholaktion noch dauern wird, ist unklar. Das Krisenreaktionszentrum im Auswärtigen Amt hat es zunehmend mit unzugänglicheren Gebieten und verstreuten Individualtouristen zu tun. "Wir bleiben am Ball! Wir werden uns weiter um Lösungen bemühen für die Reisenden, die noch nicht zurückkehren konnten", versprach Maas am Wochenende.

Zuletzt hatte vor allem die Rückholung aus Neuseeland Probleme bereitet. Dort saßen etwa 12 000 Deutsche fest, so viele wie nirgendwo sonst. Auch von den Südseeinseln wurden Reisende in Neuseeland zusammengezogen, um sie dann nach Deutschland zurückfliegen zu können. Aber die neuseeländische Regierung hatte die Aktion gestoppt, ließ dann aber ab 3. April Rückholflüge wieder zu. Zurückkehrende Touristen und Ausländer dürften sich für die Ausreise auch innerhalb des Landes bewegen, sofern sie einen bestätigten Flug hätten, sagte der stellvertretende Premierminister Winston Peters. Über Flugtag und -zeit werden die Betroffenen jeweils informiert, teilte die Deutsche Botschaft in Wellington mit. Voraussetzung sei eine Registrierung für das Rückholprogramm der Bundesregierung. Auch aus Südafrika dürfen Deutsche nun wieder ausreisen.

In einigen Ländern erschweren auch Ausgangssperren den Weg zum Flughafen. Dann versucht das Auswärtige Amt, mit den lokalen Behörden eine Lösung für die Heimkehrer zu finden und stellt etwa für Deutsche in Indien Passierscheine für den Weg zum Airport aus. Im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts kümmern sich 50 Mitarbeiter im Schichtdienst 24 Stunden lang um die Operation "Luftbrücke".

Die EU-Außenminster vereinbarten, bei der Rückholung enger als zu Beginn der Krise zusammenzuarbeiten: Bürger anderer europäischer Länder sollten so einfacher in den Flugzeugen eines anderen Staates mitfliegen können.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Reisende, die im Ausland strandeten, kritisieren oftmals die Airlines: Mit dem radikalen Zusammenstreichen der internationalen Verbindungen auch aus ökonomischen Gründen hätten sie dazu beigetragen, dass Urlauber überhaupt festsaßen - ihr Rückflug fand einfach nicht mehr statt. Stattdessen mussten sich die Reisenden um oft teurere Ersatztickets bemühen und hoffen, dass diese Maschinen tatsächlich noch abhoben. Mehrkosten für Flüge können indes bei EU-Airlines zurückverlangt werden. Viele Buchungsplattformen seien außerdem nicht mehr erreichbar und die Kriterien für die Vergabe der Plätze intransparent, berichten Betroffene.

Für Rückreisen auf dem Landweg stellt auch der Fernbusanbieter Flixbus im Auftrag des Auswärtigen Amts Fahrzeuge zur Verfügung. Erste Verbindungen habe es von Prag nach Deutschland sowie von Frankfurt nach Kopenhagen gegeben, teilte das Unternehmen mit. Ziel sei es dabei auch, die Rückholung europäischer Staatsangehöriger möglichst effizient zu bündeln: Sie könnten nach der Ankunft an einem europäischen Flughafen mit den Bussen in ihre Heimatländer gebracht werden. Die Fahrzeuge würden so besetzt, dass heimreisende Passagiere ausreichend Abstand halten können.

Als Teil der Rückholaktion wurden aus Marokko innerhalb von drei Tagen mehr als 4000 deutsche Touristen nach Hause gebracht. In dem nordafrikanischen Land sind derzeit aber noch Hunderte Reisende mit Wohnmobilen gestrandet, darunter viele Deutsche sowie Österreicher und Schweizer. Die Grenze zur spanischen Enklave Ceuta wurde geschlossen und der Fährverkehr eingestellt. Viele Reisende hängen jetzt auf Park- und Campingplätzen im Land fest. Die marokkanischen Behörden haben inzwischen außerdem Fahrverbote für Wohnmobile verhängt. Fahrer in anderen Landesteilen wüssten deshalb nicht, ob sie es überhaupt bis an die Nordküste schaffen würden.

Die Regierung hatte zunächst 50 Millionen Euro für die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik bereitgestellt. Insgesamt befinden sich mehrere Hunderttausend Deutsche im Ausland, sehr viele davon haben dort auch ihren Wohnsitz. "Aber von denen wollen nicht alle zurück", betonte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Außenminister Heiko Maas rief dazu auf, die zunächst bis Ende April geltende Reisewarnung für alle touristischen Auslandsreisen unbedingt einzuhalten. Es sei "wirklich unverantwortlich, jetzt noch ins Ausland zu fahren, weil man möglicherweise damit rechnen muss, für eine längere Zeit nicht mehr nach Deutschland zurückzukommen". Eine Entscheidung über eine Verlängerung der Reisewarnung werde nicht vor dem 20. April fallen, sagte Außenminister Heiko Maas.

Aus welchen Ländern werden Deutsche heimgeholt?

Die Rückholaktion der Bundesregierung gilt - Stand 6. April, 11.00 Uhr - für folgende besonders betroffene Länder (genaue Informationen zur Rückreise finden Sie hier, über den Twitter-Kanal des Auswärtigen Amtes sowie die Social-Media-Seiten der Botschaften und auf den Webseiten der jeweiligen Konsulate - diese können Sie einfach über den Länderlink aufrufen): Ägypten, Algerien, Angola, Argentinien, Bahamas, Bali (Indonesien), Bolivien, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, der Dominikanischen Republik, Ecuador, El Salvador, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Indien, Jamaica, Kambodscha, Kamerun, Kanarische Inseln (Spanien), Kenia, Kolumbien, Kuba, Laos, Liberia, Marokko, Mauritius, Mexiko, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, den Philippinen, Ruanda, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Thailand, Togo, Tunesien, Uganda, Uruguay und Vietnam. Weitere Ziele seien in Vorbereitung, so das Auswärtige Amt. Wer sich in einem dieser Länder aufhält und nach Deutschland zurück möchte, muss sich auf der neu eingerichteten Webseite rueckholprogramm.de eintragen. Für viele Länder muss dies täglich wiederholt werden beziehungsweise bestätigt werden, dass man noch immer im Land festsitzt. Um welche Staaten es sich aktuell handelt, steht auf der Informationsseite des Auswärtigen Amts. Eine Registrierung in der Krisenvorsorgeliste Elefand oder einem anderen Programm (z.B. Condor) genügt nicht.

Auf der Krisenvorsorgeliste sollten sich trotzdem alle Deutschen im Ausland zusätzlich eintragen, um mit aktuellen Informationen versorgt zu werden.

Wer wird nach Deutschland zurückgeholt?

Das Rückholprogramm ist vorrangig für Deutsche und ihre Familienangehörigen in den besonders von Reiseeinschränkungen betroffenen Regionen gedacht, die sich dort vorübergehend aufhalten, also beispielsweise für einen Urlaub, einen Schüleraustausch oder einen Freiwilligendienst. Für Personen, die einen Aufenthaltstitel für Deutschland haben, in Deutschland leben und von dort in den Urlaub gereist sind, bemühe man sich "im Rahmen der Kapazitäten, eine Lösung zu finden", heißt es beim Auswärtigen Amt.

Veranstalter und Reedereien sowie Airlines schicken ebenfalls Flugzeuge, um ihre Kunden nach Hause zu bringen. Bei der Lufthansa gilt seit 23. März ein Rückkehrer-Flugplan. Er orientiere sich im Wesentlichen an den Bedürfnissen europäischer Staatsbürger, die in ihre Heimatländer zurückkehren möchten, teilte das Unternehmen mit.

Individualreisende müssen, sofern ihr Land nicht auf der Rückholliste steht, weiterhin versuchen, selbst eine Ausreise zu organisieren. Nur wenn das nicht gelinge, werde sich das Auswärtige Amt "bemühen, für alle Deutschen eine Lösung zu finden" - oder wenn Länder ihren Luft- und Fährverkehr ganz einstellen. Wer als Individualreisender an einem Ziel unterwegs ist, von dem noch Veranstalter heimfliegen, kann versuchen, in diesen Maschinen einen freien Platz zu bekommen - Rückkehrer hatten berichtet, dass nicht alle Sitze belegt waren.

Müssen Rückkehrer daheim in Quarantäne?

Deutsche, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer sollen künftig grundsätzlich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, wenn sie nach mindestens mehreren Tagen im Ausland in die Bundesrepublik zurückkehren. Diese neue Regelung empfahl das Corona-Krisenkabinett am Montag den Bundesländern: Einzelheiten sollen bis zum 10. April ausgearbeitet werden und frühestens ab dann gelten. Die Quarantänepflicht soll keine Berufspendler betreffen, zudem gibt es Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie etwa Lastwagenfahrer und medizinisches Personal sowie Transitreisende in der EU.

Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon seit Mitte März nur noch aus einem "triftigen Reisegrund" nach Deutschland kommen. Seit dem 16. März finden an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark in Abstimmung mit den Nachbarstaaten vorübergehend Grenzkontrollen statt. In Grenzregionen, in denen es keine solchen Kontrollen gebe, nutzt die Bundespolizei die "bestehenden Fahndungs- und Kontrollinstrumente". Das bedeutet, dass auch Menschen, die von dort einreisen, in Quarantäne oder zurückgeschickt werden können, wenn sie von der Polizei im 30-Kilometer-Grenzraum angesprochen werden.

Wer zahlt für die Rückholaktion?

Die Kosten für diese Flüge orientieren sich laut Auswärtigem Amt an einem vergleichbaren Flugticket der Economyklasse. Es müsse niemand im Voraus bezahlen, es sei aber hilfreich, wenn die Einverständniserklärung zur Kostenübernahme beim Check-in schon ausgefüllt vorgelegt wird. Bei Pauschalreisenden ersetzt der Veranstalter die Kosten.

Wer zahlt, wenn der Rückflug annulliert wurde und sich der Reisende eine teurere Heimkehr organisieren muss?

Airlines weltweit haben ihr Flugprogramm extrem gekürzt, Lufthansa etwa um 95 Prozent. Dadurch fallen auch normale Rückflüge aus, sodass die Passagiere ausgerechnet in der Corona-Krise ihre Heimreise nicht antreten können. Kunden einer EU-Airline steht nach der Fluggastrechteverordnung zu, dass die Airline nicht nur das Geld für den annullierten Flug zurückzahlt, "sondern sich auch um die Versorgung der Passagiere kümmert und sie zum Beispiel falls nötig in einem Hotel unterbringt - und vor allem für einen Ersatzflug sorgt", erklärt Reiserechtsexperte Paul Degott. Kümmere sich die Airline oder bei Pauschalreisen der Veranstalter gar nicht oder nicht schnell genug, müssen die Urlauber selbst nach einem Rückflug suchen. Dafür sollten sie per Mail eine Frist setzen - während der weltweiten Gesundheitskrise und ob der Reduzierung der Flugverbindungen reichen wenige Stunden.

Nur: Die wenigen Plätze auf Rückflügen nach Deutschland sind knapp, daher steigen die Preise; außerdem sind Einzelflüge generell viel teurer als Hin- und Rückflug-Pakete. Wer seinen annullierten Flug bei einer Airline mit Sitz in der EU gebucht hat, kann die Zusatzkosten bei der Fluggesellschaft zurückfordern. Habe diese die Beförderung "schuldhaft verweigert", etwa aus rein ökonomischen Gründen, stehe Passagieren zudem Schadenersatz zu, sagt Degott: Es reiche nicht aus, dass sich die Airline auf die Coronakrise berufe. Hat die Fluggesellschaft ihren Sitz allerdings außerhalb der EU, gelten die Rechte des jeweiligen Landes.

Was ist mit den Ländern, für die es kein Rückholprogramm gibt?

Für alle Reisenden, die zurück nach Deutschland wollen, gilt: Sie sollten sich zunächst in den Reise- und Sicherheitshinweisen sowie in den Infokanälen des Auswärtigen Amtes in den sozialen Medien sowie über die Webseiten und Social Media Kanäle der deutschen Auslandsvertretungen über die aktuelle Lage in ihrem Land informieren. Es wird eindringlich dazu aufgefordert, alle noch vorhandenen Ausreise- und Rückkehrmöglichkeiten zu nutzen und sich in die Krisenvorsorgeliste "Elefand" einzutragen.

Aus der Türkei oder Spanien konnten laut Auswärtigem Amt fast alle Touristen sogar mit regulären Flügen ausreisen. Wer jetzt noch in Spanien unterwegs ist, sollte auf kommerziellen Flügen so schnell wie möglich heimreisen, solange die Verbindungen noch bestehen, rät das Auswärtige Amt auf seiner Informationsseite für Spanien: Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Pensionen mussten am 25. März schließen. Nur die Kanarischen Inseln sind derzeit im Rückholprogramm aufgelistet. Trotz der strengen Ausgangssperre, die bis mindestens 12. April gilt, dürfen Touristen in Spanien zum Flughafen fahren, da dies bereits Teil der Heimreise ist - nur könnten sie unterwegs Probleme in Polizeikontrollen bekommen, denn manche Beamte lassen nur Autos durch, in denen der Fahrer allein unterwegs ist, selbst wenn in dem ausländischen Pkw nur Heimfahrer sitzen. Die Fahrt zum Flughafen oder zur französische-spanischen Grenze sei aber ausdrücklich von der Ausgangssperre ausgeschlossen, informiert die Deutsche Botschaft in Spanien. Eine entsprechende Bescheinung können Reisende von der Webseite der Botschaft herunterladen. "Sollte die Polizei Ihnen in einem solchen Fall die Weiterreise verweigern, nehmen Sie mit der Botschaft Kontakt auf", erklärt das Auswärtige Amt. Auch Mietwagen werden eventuell gestoppt, dabei dürfen sie am Airport zurückgegeben werden. Hier sollten am besten die Flugtickets schon vorzeigbar sein. In Bussen kann nur jeder dritte Sitzplatz besetzt werden. Ins Taxi darf nur ein Passagier einsteigen, außer er begleitet zum Beispiel Minderjährige oder ältere Menschen. Die deutsche Botschaft habe die spanische Regierung gebeten, diese Regelung für Heimreisende zu lockern, heißt es auf der Seite des Auswärtigen Amtes.

Wie unterstützt die Deutsche Bahn die Rückholaktion?

Flugreisende, die im Rahmen der Rückholaktion der Bundesregierung nach Deutschland geflogen werden, können ihr Ticket oder ihre Bordkarte kostenfrei als Fahrkarte in den Zügen der Deutschen Bahn verwenden. Sie dürfen damit bis zum eigentlichen Zielflughafen in der Heimat fahren. Dies gilt bis zum 15. April 2020.

Und wenn man im Reiseland unter Quarantäne steht?

Die Bundesregierung wolle allen Deutschen, die im Ausland gestrandet sind, eine Rückkehr nach Deutschland ermöglichen. "Das gilt auch für diejenigen, die sich aktuell in Quarantäne befinden", so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Bei der Tui hieß es, man müsse sich an die Vorgaben des jeweiligen Landes halten. So durften etwa Touristen aus den Quarantänehotels in Ägypten dann heimfliegen, da sie bis 24 Stunden vor Abflug symptomfrei und ohne Fieber waren - ansonsten hätten sie vorerst in Ägypten bleiben müssen.

Für das an der Küste Westaustraliens liegende Kreuzfahrtschiff Artania wurde wegen Corona-Infektionen eine 14-tägige Quarantäne verhängt, die am Freitagabend Ortszeit begann. Das Schiff, bekannt aus der ARD-Dokuserie "Verrückt nach Meer", liegt seit der vergangenen Woche im Hafen der Stadt Fremantle südlich von Perth. Mehr als 840 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden bereits nach Deutschland geflogen, 23 Gäste und 13 Crewmitglieder kamen in australische Krankenhäuser, ein 69 Jahre alter Passagier war am Donnerstag gestorben. Mehr als 500 Besatzungsmitglieder sind aber noch an Bord der Artania.

In Australien stammen etwa ein Viertel der bisher mehr als 5500 bestätigten Coronavirus-Fälle sowie der bisher 30 Toten von Kreuzfahrtschiffen. Politiker zeigten sich deshalb alarmiert. Die Polizei will nun Ermittlungen im Zusammenhang mit der bereits Anfang März in Sydney angedockten Ruby Princess der britisch-US-amerikanischen Reederei Carnival einleiten. Damals gingen etwa 2700 Passagiere an Land und durchliefen nur minimale Gesundheitschecks - obwohl etwa ein Dutzend Reisende schon an Bord den Angaben zufolge Atemprobleme gehabt hatten. Ein Ermittlungsstrang könnte nun sein, ob die Schiffsbesatzung die australischen Behörden "transparent" über kranke Reisende und Crewmitglieder informiert habe, hieß es.

Die Suche der Kreuzfahrtschiffe Zaandam und Rotterdam nach einem Hafen hat nach vierwöchiger Odyssee ein Ende gefunden: Sie dürfen in Port Everglades anlegen und die Passagiere an Land lassen. Auf der Zaandam wurden bisher neun Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Vier Menschen starben an Bord, zumindest zwei der Todesfälle wurden auf die Lungenerkrankung Covid-19 zurückgeführt. Die Rotterdam hatte von der Zaandam Menschen ohne Krankheitssymptome übernommen, aber auch dort zeigen mittlerweile 17 Personen grippeähnliche Beschwerden. Floridas Gouverneur Ron DeSantis sagte, Passagiere ohne Krankheitssymptome sollten direkt zum Flughafen und in wartende Flugzeuge gebracht werden.

72 Deutsche trafen am Samstag in Frankfurt am Main ein, die Reederei Holland America Line hatte sie von Miami über Paris ausgeflogen. Das Drama um die Zaandam war am Sonntag aber noch nicht ganz beendet. Eine deutsche Passagierin wurde in einem Krankenhaus in Florida zunächst auf der Intensivstation behandelt, ihr Zustand besserte sich aber am Wochenende: Sie leidet nach Informationen der dpa an einer chronischen Lungenentzündung. Zwei weitere deutsche Passagiere haben leichte Grippe-Symptome und blieben nach Angaben des Auswärtigen Amts zunächst auf dem Schwesterschiff Rotterdam, das aber nur bis Sonntag eine Ankererlaubnis in Fort Lauderdale hatte.