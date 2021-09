Vollständig geimpfte ausländische Touristen dürfen ab November wieder in Iran einreisen. Die Visa erhalten die Touristen bei der Einreise ins Land, wie das Tourismusministerium mitteilte. Iran hatte im April 2020 die Einreise ausländischer Touristen wegen der Corona-Pandemie verboten. Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für das Land. Laut Medienberichten hatte Iran vor der Corona-Krise fast neun Millionen ausländische Touristen im Jahr. In Iran wurden seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar letzten Jahres fast 120 000 Corona-Todesfälle und über 5,5 Millionen Infektionen registriert. In den letzten Wochen zeichnete sich jedoch eine leichte Entspannung ab. Als Grund nennen Gesundheitsexperten die Einfuhr ausländischer und die Fertigstellung heimischer Impfstoffe. Laut Gesundheitsministerium wurden mittlerweile über 40 Prozent der mehr als 83 Millionen Iraner mindestens einmal und fast 20 Prozent doppelt geimpft.