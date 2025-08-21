Als im 18. Jahrhundert das erste Nashorn nach Europa kommt, verzückt es die Menschen. Doch dann stirbt das Tier plötzlich. Was ist passiert?

Von Josef Scheppach

Am 22. Juli 1741 bot sich Rotterdamer Hafenarbeitern ein Anblick, den sie so schnell nicht vergessen würden. Aus einem eisernen Käfig auf dem Vordeck der Knabenhoe lugte ein fremdartiges Tier, dessen 1500 Kilo sie nur mühsam auf die Kaimauer wuchten konnten. Das Tier auf dem Schiff war ein weibliches indisches Panzernashorn, Rhinoceros unicornis – und sollte zum Superstar des 18. Jahrhunderts werden.