Von Astrid Därr

Die zackigen Gipfel des Wilden Kaisers liegen so nah, dass man sich auf der Priener Hütte schon fast in Tirol wähnt. Passend zum Kaiserblick genießen die Gäste auf der Sonnenterrasse in 1410 Metern Höhe gerne einen Kaiserschmarrn. "Ich glaube, anfangs wurden wir von den Einheimischen an der Qualität des Kaiserschmarrns gemessen", scherzt Sebastian Lohrmann, der mit seiner Frau Rosa am 1. Mai dieses Jahrs die Alpenvereinshütte der Sektion Prien im Naturschutzgebiet Geigelstein übernommen hat. "Inzwischen sind auch unsere Linsen mit Wurzelgemüse sehr beliebt."