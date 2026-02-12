Als er Frankreich verlässt, ist er ein Mann, zurück kehrt er als Frau. Mal präsentiert sich diese schillernde Persönlichkeit mit tiefem Dekolleté und dem Sankt-Ludwig-Tapferkeitsorden zwischen üppigen Brüsten, dann wieder als viriler Offizier, begierig nach Waffen und Krieg. Wer war dieser Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d’Éon de Beaumont?