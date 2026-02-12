Als er Frankreich verlässt, ist er ein Mann, zurück kehrt er als Frau. Mal präsentiert sich diese schillernde Persönlichkeit mit tiefem Dekolleté und dem Sankt-Ludwig-Tapferkeitsorden zwischen üppigen Brüsten, dann wieder als viriler Offizier, begierig nach Waffen und Krieg. Wer war dieser Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d’Éon de Beaumont?
Dem Geheimnis auf der SpurSpion oder Spionin?
Charles d’Éon de Beaumont lebte im 18. Jahrhundert teils als Mann, teils als Frau. Gleichzeitig stand er in Diensten des französischen Königs als Agent. Doch wer war er wirklich?
Von Josef Scheppach
