Von Hans Gasser

Sie treten mit dem Anspruch an, das zu bieten, was überfüllte Campingplätze oft nicht mehr leisten können: einen ruhigen Platz mitten in der Natur. Immer mehr Websites und gedruckte Führer bieten Stellplätze auf Bauernhöfen und Landgütern an, manchmal auch auf großen Grundstücken von Privatleuten. Mal steht man allein an einem See im Artland Niedersachsens, mal auf einem Wassermelonenfeld bei Heidelberg, mal direkt im Weinberg eines Riesling-Weinguts in Rheinland-Pfalz. Auf diese Art wollen viele am Camping-Boom teilhaben.