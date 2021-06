Von Monika Maier-Albang

Es soll ja Leute geben, die es am Abend gern laut und lebendig haben. Wer also animazione per bambini sucht, damit die Kinder den Vortänzern nachtanzen lernen, sollte zu einem der Nachbar-Campingplätze gehen und an Camping Europa einfach vorbeifahren. Auswahl gibt es reichlich an der Straße, die nach Torre del Lago Puccini führt, vorbei an dem die Hochstimmung trübenden Straßenstrich. Der Ort gehört zur Gemeinde Viareggio, und Viareggio zu besuchen, hier essen zu gehen oder auch mal in eines der liegebestuhlten Bäder, ist zur Abwechslung nett. Aber der Strand südlich von Viareggio ist eben anders. Wild und weit hinter den Dünen. Und mit Wellen manchmal, die adriasozialisierte Italien-Fans erst mal überraschen. Und dann sehr glücklich machen können.

Camping Europa hat Bäume zu bieten, die die Hängematte tragen, eine ordentliche Pizzeria, einen kleinen Pool, Tischtennisplatten und einen Platz, wo die Jungs (und ein paar Mädchen) am Abend länderübergreifend Fußball spielen. Man spricht im winzigen Lebensmittelladen so weit italienisch, dass es sich nach Urlaub anfühlt, und so viel Englisch, dass man in jedem Fall durchkommt. Die Dauercamper sind Einheimische, die die blassen Nordländer freundlich dulden, die Nachbarn in der Zelt-und-Wohnwagen-Gasse sind nicht selten Männer-Paare, die für stimmungsvolle Illumination ihres Vorgartens auf Zeit sorgen.

Der Tag besteht aus (Leih-)Radfahren in der Pineta, Dösen am Strand, Sundowner in einer der Bars an der Marina von Torre del Lago - hier gut aufpassen auf die Fahrräder. Schirm und Mückenspray für den Gang durch die Pineta gehören zur Grundausstattung. Ach ja, da war ja noch was: Pisa in der Nähe. Florenz liegt auf dem Weg. Schon schön.

Camping Europa, Torre del Lago Puccini, europacamp.it