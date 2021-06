Von Moritz Baumstieger

Alte Urlaubslieben wieder aufleben zu lassen, das endet gern in grober Enttäuschung. Das grelle Licht der Gegenwart zerstört jenen schummrig-pastelligen Ton gnadenlos, in dem wohlige Erinnerungen verwahrt werden. Ein Besuch des Camping California an der Ostküste Korsikas ist insofern sehr riskant für Menschen, die früher zum Camping Vilata gleich nebenan pilgerten: Die kreisrunde Bucht, in der das Wasser so türkis glitzerte, das Inselchen mit dem Genueser-Turm, zu dem man gerade so schwimmen konnte, die Lagune hinter dem Strand, aus der einen die Schildkröten so neugierig betrachteten, und der nahe Fluss Cavo, dessen Gumpenkaskaden eine riesige Naturrutsche bilden - was davon kann heute noch so schön sein wie früher? Wahrscheinlich nichts.

Wenn auf dem herrlich einfachen, unparzelliert zum Meer abfallenden Gelände der Campingtisch steht und die Hängematte zwischen den uralten Pinien aufgehängt ist, folgt also ein banger Spaziergang. Und siehe da: Die Bucht ist auch heute nicht mit Liegestühlen und Schirmen verbaut - und von dem fiesen Teer, der früher oft an den Klippen klebte, ist nichts mehr zu sehen. Die Lagune ist nicht vermüllt, neben Schildkröten gibt es mittlerweile auch Flamingos, der Ausflug zum Inselchen immer noch ein Abenteuer. Vor einem Tagesausflug zum wie eh und je eiskalten Cavo lohnt sich eine Besichtigung der Überreste des Camping Vilata, der vor vielen Jahren in einen Märchenschlaf versank, wohl wegen Erbstreitigkeiten. Die verfallene Bar, das ehemalige Restaurant, die Ruinen der Waschräume umweht der Schauer von David-Lynch-Filmen - und Fotos bekommen automatisch einen schummrigen Retro-Touch, ganz ohne Filter.

Camping California, Capu di Fora Pinarello, Korsika. camping-california-corsica.com