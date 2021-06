Bruno beim Schwimmen im Meer in Kroatien. Am Abend gibt es dann gegrillte Goldbrasse - zumindest die Schwanzflosse.

Von Titus Arnu

Heringe braucht man beim Zelten auf jeden Fall, aber Hunde? Nicht unbedingt. Hunde haaren, müffeln und kauen an Leinen und Gummimatten herum. Sie knurren Nachbarn an, hecheln einem nachts die Ohren voll und aus ihrem Fell rieselt ständig Sand. Vieles spricht also gegen Camping mit Hund. Aber auch vieles dafür: Was gibt es Schöneres, als mit dem besten Freund am Strand zu liegen, zu schwimmen, zu picknicken und auf einer Luftmatratze zu chillen?

Ein ideales Gemeinschaftsziel ist die kroatische Insel Cres, ganz im Norden der Adria neben Krk gelegen. Sie ist erstaunlich grün und groß, man kann dort stundenlang im Schatten von Kastanien und Eichen wandern, an steinigen Stränden baden und hübsche Fischerdörfer besuchen. Der Campingplatz Slatina beim Örtchen Martinščica an der Westküste ist vorbildlich ausgestattet für Hundehalter. Alles ist so geschickt organisiert und gestaltet, dass man als Tierfreund den tierlosen Touristen nicht auf die Nerven geht.

"Camping Cum Cane" nennt sich das Konzept, das auf dem Clampingplatz Slatina konsequent umgesetzt wird. Es gibt eine komplette Hunde-Infrastruktur: eigene Zugangswege zum Strand, Badestellen für Hunde, einen Gassiweg, eingezäunten Hundepflegebereich unter schattigen Steineichen, Hundeduschen, selbstverständlich stehen überall Hundekot-Mülleimer bereit. Während der Hauptsaison bietet ein lizenzierter Hundetrainer auf einem eingezäunten Übungsplatz Gruppen- und Einzelunterricht an, übrigens kostenlos. Zudem werden diverse Schulungen angeboten, Geschicklichkeitsspiele und Rudelsport: Bildungsurlaub für Hunde.

Slatina wird immer wieder zu einem der besten Campingplätze Kroatiens gewählt, für die innovativen Hunde-Ideen gab es auch eine Auszeichnung vom ADAC. Zu Recht: Bei unserem Besuch fühlte sich Testhund Bruno so wohl, dass er am liebsten Dauercamper geworden wäre. Tagsüber im Schatten eines Felsens liegen, ab und zu mit Herrchen im glasklaren Wasser der Adria kraulen, Fische und Krebse beobachten, vergeblich Eidechsen jagen, abends gemeinsam Goldbrasse grillen und die Schwanzflosse verzehren - ein Traum für ihn. Und damit auch für den Menschen. Hunde beim Campen? Braucht man unbedingt.

Camping Slatina, Vidovići, Insel Cres, Kroatien, camp-slatina.com