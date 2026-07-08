Eine malerische Landschaft am Rand des Odenwaldes, eine imposante Ruine. Auch wenn sich Natur und Ensemble der Burg Frankenstein dem Betrachter nicht mehr genauso wie in der Vergangenheit präsentieren, geht von ihnen immer noch der Zauber der Romantik aus. Damals schwärmte der Pfarrer und Historiker Johann Konrad Dahl: „Zwei Stunden von Darmstadt, über dem freundlichen Dorfe Eberstadt, erhebt zu dem etwa 1090 Pariser Fuß über der Meeresfläche auf dem Rücken der ersten bedeutenden Torhöhe des Odenwaldes die Ruine Frankenstein ihr greises Haupt aus dem frischen Grün des Waldes …“